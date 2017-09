Más que un referendo va a ser una cencerrada pero se harán muchos selfies

"VOTOS va a haber, referéndum no».

En el vestíbulo de Atocha, el dirigente de Ciudadanos está a punto de subir al AVE de Barcelona.

«Con esos tuppers en vez de urnas cómo pretenden vender una consulta formal; será el hazmerreír de Europa. Pero votar, votará tanta gente como el Gobierno no logre impedir que lo haga. En los pueblos, mucha, porque allí el despliegue será sobre todo de los Mossos y la policía urbana. ¿Violencia? Hmmm... no veo a la Guardia Civil desalojando colegios a trompadas. Así que depende de los grupos antisistema, que sí parecen dispuestos a montarla. En los últimos días me han preguntado a menudo si habrá votación o bofetadas y en este momento me temo que ambas».