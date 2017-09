Tarradellas y la deriva soberanista de Convergencia de Cataluña

El Presidente del Gobierno Adolfo Suarez , desde el principio tuvo claro que para crear un régimen democrático, reconocer partidos que estaban en la clandestinidad, personas, instituciones.

Se planteó la vuelta de Josep Tarradellas, en el supuesto de que éste quisiera retornar a España. Para ello, en principio intervino Manuel Ortínez, abogado, profesor mercantil y muy entendido en finanzas, muy amigo del Presidente de la Generalidad en el exilio.

Suarez organizó negociaciones de Salvador Sánchez Terán con Tarradellas. Mandó al Teniente Coronel Andrés Casinello desplazarse a Francia para reunirse con Tarradellas, y presentar al Presidente del Gobierno un informe. El informe que presentó, mostraba el respeto a que se hizo acreedor. Casi todo el informe era de reconocimiento a su cordura, patriotismo y sensatez.

No habría problemas, Tarradellas era la persona que podía hacer una recuperación de la Generalidad con entusiasmo y patriotismo, sin traumas ni revanchismos. Tarradellas exigió presidir el Gobierno de Cataluña cuando e¡en 1977 vino a España, y las negociaciones con Suarez fueron duras.

Entre otras frases, "soy el Presidente de la Generalidad", y la respuesta, "Usted no es nada, usted será lo que yo diga que sea". Después relajadas las posiciones, Tarradellas reconoció al Rey, y éste a Tarradellas. Al final el Presidente del Gobierno lo reconoció y nombró Presidente de la Generalidad Provisional de Cataluña.

TARRADELLAS, fue Presidente de la G. de C. en el exilio desde 1954 en que fue votado en México, en la Embajada Española de México por 9 diputados en el exilio allí ubicados, más los votos llegados por correo. En 1977, en que volvió a España, fue nombrado Presidente de la Generalidad Provisional.

Tras la aprobación del Estatuto de Cataluña en 1979 y una vez celebradas las elecciones autonómicas que ganaron los conservadores, se retiró de la política.



Fue nombrado Marqués de Tarradellas por el Rey Juan Carlos I, reconociendo sus aportaciones al bien de España en general y de Cataluña en particular contribuyendo al reencuentro en democracia entre españoles reconociendo su labor en tiempos difíciles de tránsito de regímenes.

Entonces se vio el acercamiento entre catalanes y resto de españoles. Ahí está el Referendum de la Constitución Española votado en 1978 que refrendaron en más de un 90 % de los catalanes.-Se nos viene a la cabeza Miguel Roca, Convergencia, José Antonio Durán, Unión Democrática de Cataluña, Solé Turá , Partido Socialista de Cataluña, y tantos otros-. Qué cambio el que estamos viviendo.

Su pensamiento político fue catalanista y republicano. Contribuyó a fundar Esquerra Republicana que dirigió.

Contrario a la independencia, al victimismo, al expansionismo, concepto de "Países Catalanes", lo que llevó a nacionalistas e independentistas a criticarle duramente.

Cuando la fiscalía presentó una querella contra Pujol por el caso Banca Catalana que analizamos más abajo, Tarradellas le aconsejó que dimitiera de su cargo, y le ofreció, si así lo hacía, su apoyo y una declaración pidiéndole que volviera.

Pujol se negó y más tarde dijo que no habían hablado hacía años, a los pocos días en una reunión con periodistas, Tarradellas dijo: "la gente se olvida de que en Cataluña hay una dictadura blanca que dejará un lastre muy fuerte". Les dijo que " no podía ser ese enfrentamiento con Madrid, donde Pujol decía que los catalanes eran formidables y Madrid siempre se equivoca". Que premonitorio fue hace 40 años. Si viviera hoy posiblemente se volvería a exiliar.

ARTURO MAS ha presidido la Generalidad de 2010 a 2016 y en tan corto espacio de tiempo ha conseguido con su colega Carlos Puigdemont, dividir a la sociedad catalana, a las familias, a los catalanes con los españoles, ha entrampado a Cataluña hasta declarar sus bonos, bonos basura, ha conseguido romper con Unión Democrática de Cataluña, después de más de 37 años de coalición. No paran de faltar el respeto y cachondearse de los españoles, que según publicitan somos unos ladrones. Anuncios robándoles la cartera.

Al Gobierno lo ponen de autoritario, dictador, ellos sí son demócratas. No cumplen resoluciones de los jueces. Señalan a quienes no piensan como ellos. No permite el español en los colegios. No hacen caso al Tribunal Constitucional. Comunica a los catalanes que seguirán en la Unión Europea, Se llenarían 4 ó 5 folios si reflejaran estas líneas todas las mentiras que dicen a su pueblo y todas las tropelías que están cometiendo.

Arturo en su discurso de investidura pronunciado el día 20 de Diciembre de 2010, reivindicó un nuevo modelo de financiación para Cataluña, y ahora con la que se ha armado, llega el ministro Guindos, a los 7 años -yo creía que era de lo mejor del Gobierno- y dice públicamente que si retiran el referéndum pueden negociar la financiación, ¡qué barbaridad!, tenga en cuenta Sr. Guindos que en España hay 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, Qué va a negociar el Gobierno con la Generalidad ¿Cómo se baja los pantalones?, Este es el cabreo que tienen muchos españoles entre los que me encuentro.

También anunció Arturo Mas en su investidura de 2010 la "Transición nacional de Cataluña", que basaba en el derecho de los catalanes a decidir su independencia de España. Destapó ya abiertamente poco después su independentismo y preparó la transición con el victimismo, el engaño, pagando prensa, radio y TV3, etc. y el 12 de Diciembre de 2013, Arturo Mas, anunció que el referéndum para votar en Cataluña la independencia de España se celebraría el 9 de Noviembre de 2014.

Por primera vez, los tribunales han condenada a inhabilitación y multa a miembros de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, Arturo Mas, Oriol Pujol, Francisco Homs, Juana Ortega, Irene Rigau. Se han presentado dimisiones por temor a la Justicia. Y la cuestión es o el independentismo o la corrupción. Y Arturo Mas que en la democracia española se persigue a la gente por sus ideas, que esta es una democracia de feria.

CARLOS PUIGDENT preside la Generalidad desde Enero de 2016 mantiene la crisis independentista que comenzó con las declaraciones de Arturo Mas en 2010. Insistiendo en mentir a la gente, (no habrá fronteras, no saldremos de Europa, viviremos mejor, las pensiones subirán un 20% cuando nos independicemos, España nos roba, cuando debe al Estado 70.000 millones de euros.

La patronal más importante de Cataluña, Fomento del Trabajo, dijo que la aprobación del Proyecto de Ley del Referéndum supondría un golpe de estado de consecuencias impredecibles.

El Parlamento catalán, violando el Estatuto y la propias normas de la cámara, en sesión celebrada el día 6 de Septiembre actual ha activado la independencia de Cataluña. Ha aprobado la Ley de Desconexión que deroga la legislación española y la Ley de Referéndum para independizarse

Felipe González que Cataluña ha sido su gran problema desde hace 40 años, hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, Alfonso Guerra, llama demócratas de nuevo cuño que les da miedo aplicar el artículo 155, lo hubiera aplicado hace tiempo, José María Aznar, ya dijo en Junio que se debía aplicar el artículo 155, José Luis Corcuera en diferentes debates en televisión manifiesta que a qué se espera para aplicar el artículo 155.

A que ha esperado el Gobierno para aplicar el tan traído y llevado artículo 155de la CE, Son referentes los políticos citados, sin embargo, el Gobierno con su blandura, a mi entender y el de más gente, no le exigirle el cumplimiento de sus deberes. No se está viendo que jalean a los catalanes contra España?. Estos golpistas siguen humillando, incumpliendo las resoluciones judiciales, insultando, riéndose de las fuerzas de seguridad. La guardia civil por mandato judicial cerró 2 dominios, y ellos abren otros contra esas resoluciones judiciales; ya han cerrado 35 dominios. Se han retirado entre papeletas y cartelería más de de 13 millones de impresos, a que se espera, están cada vez más crecidos y el conflicto se amplía por días.



Están diciendo a los separatistas que señalen a los que están contra la independencia, a los alcaldes. Nuria Marín, PSOE, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat ha dicho a Puigdemont, "dejad a los alcaldes en paz" reprochándole que involucraran a los alcaldes en el referéndum. Están sacando a los niños de los colegios para ir a manifestaciones, han comenzado a ocupar colegios los padres con sus hijos, la policía catalana ha dicho que aunque haya mandamiento del juez, actuaran con proporcionalidad, pero tampoco se adoptan medidas. El Ministerio de Interior, sabe que cuando los guardias civiles estaban en la Consejería de Economía, el Teniente al mando a las 9 de la mañana pidió protección, había unos 60 manifestantes, bueno pues no la pusieron hasta la mañana siguiente. Y que ha hecho el ministro, nada nuevo, es que no se dan cuenta?

Mañana por segunda vez votaran el referéndum de independencia, pero visto el resultado penal del referéndum del 9 N, se han crecido y el día 1 O, ya no va a ser como el anterior, prueba de ello es que se han desplazado a Cataluña miles de guardias civiles, y de policías nacionales, tantos que les han habilitado 3 barcos como viviendas. Los españoles se está tirando a la calle, pacíficamente, con la bandera que en Cataluña queman, se están manifestando en las puertas de los ayuntamientos, todo con pacifismo y solo aplaudiendo.

Este cambio de un referéndum a otro es producto de la inactividad política de los políticos españoles. El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, dijo el día 28-09-2017 en TV "que nos estamos jugando la persistencia de España", "no se pueden poner paños calientes", "el franquismo ahora es tema que a los españoles les interesa muy poco", refiriéndose a los comentarios de Podemos y de los separatistas. "cuando hay que tomar decisiones dolorosas, no gusta, pero cuando hay que tomarlas hay que hacerlo, o después será peor.

Puigdemont, Junqueras, Arturo, manifiestan que los apoyan los países, bien, antes de ayer se manifestaron en apoyo a España: Francia, Italia, Rumanía, Alemania, etc.

Cuando hicieron los registros la guardia civil, por mandato de la juez titular del Juzgado nº 13 de Barcelona, salieron 14 detenidos, al día siguiente estaban en libertad incluso los investigados (imputados). Los separatistas y los podemitas, dijeron que eran presos políticos. Señores en España estamos en democracia y no hay presos políticos. En Venezuela sí y no los tienen detenidos un día.

Estas líneas dicen la situación que estamos viviendo en España, que deseo se resuelva sin violencias, ni en las personas ni en las cosas.

Me da mucha pena ver la buena intención con que comenzó la España de las autonomías y adonde no ha llevado. Cuando presidió Tarradellas, pensaba en Cataluña y En España, había sentimiento regional y nacional. Había decencia, no había odio, ni victimismo. Cuando entraron los Pujoles, fueron entrando en la corrupción, el victimismo, la mentira, el odio, cambiaron el apoyo a los partidos mayoritarios para gobernar a cambio de transferencias, ya se preparaban con la enseñanza para llegar a donde estamos.

No se ha escrito sobre Pujol por la extensión que tendrían estas líneas. En fin, yo me voy a las 12 al Ayuntamiento a manifestarme por la unidad de mi Patria. ¡ojalá discurra el día sin violencia!.

Juan Ángel Torres Castro

Abogado

Ex Director General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía