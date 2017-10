Lo que tiene que hacer Rajoy

Ya hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, el uso de la violencia es lamentable,pero era previsible, no me sorprende, habría que ver porqué se ha llegado hasta aquí, y si se debe consentir que algunos se salten la Ley y encima lo llamen "DEMOCRACIA" , o como manejar a gente con el coco comido, a base de buenas palabras y palmaditas en la espalda.

Lo pasado pasado está, ha llegado la hora que alguien se sacuda sus intereses partidarios y de la talla como hombre de Estado, del que este país carece desde tiempos inmemoriales. Tal como están las cosas en Cataluña, no hay solución a la vista sin despreocuparse del que dirán y mojarse el culo.

Haciendo equilibrios partidistas no se va a llegar a ninguna parte, como mucho se puede conseguir un aplazamiento del problema, porque si se pacta con los golpistas de la Generalitat, - suponiendo que esos quisieran, lo cual dudo- si se pacta con ellos, como iba diciendo, sería en principio una inmoralidad, y un precedente a tener en cuenta por otras comunidades que ya van, desde hace tiempo, siguiendo los pasos de Cataluña.

Pero lo peor sería que el pacto que se obtuviese sería un pacto desde una posición de inferioridad por parte del Estado, o sea, habría que dar más cosas a Cataluña cuando lo que hay que hacer es quitar, por lo menos la competencia en educación, porque si se sigue adoctrinando a los niños, cualquier pacto que se haga, será tan solo provisional, un aplazamiento hasta que una generación de gente mayor sea reemplazada por otra generación de adoctrinados por las escuelas.

Pero ya vemos como están las cosas: el de Podemos pidiendo y dando lecciones de democracia - supongo que bolivariana- e invocando el derecho a decidir para Cataluña y todo el que lo pida, el PSOE metiendo prisa y pidiendo a Rajoy que mañana mismo llame a la Generalitat para bajarse los pantalones, en definitiva, exceptuando a Ciudadanos, los demás, solo piensan en el problema catalán desde sus propios intereses de partido y pasan de restablecer la normalidad constitucional.

Yo que no soy más que un bloguero, analista aficionado, pero español y libre, le voy a decir a Rajoy lo que debería haber hecho el día en que el Parlament se saltó la Constitución y el Estatut, y que aunque tarde, todavía puede hacer dadas las circunstancias:

1º Olvidarse del PSOE y aprovechando la mayoría en el Senado, aplicar el artículo 155 de la CE; que el Estado asuma la competencia de Educación y todas las necesarias para volver a la normalidad constitucional: control de la policía autonómica y ponerla bajo el mando del Ministerio del Interior, supresión de la Consellería de asuntos externos, y todas las instituciones u órganos diseñados para la secesión.

Habría manifestaciones, huelgas etc, pero todo esto lo vamos a tener igual, estamos hablando de evitar la fragmentación de España. Conseguir la unidad, costó en su día, 800 años de guerra, hace tan solo 500 y pico de años.

2º Elecciones autonómicas para obtener interlocutores validos para negociar con el Estado a partir del vigente Estatuto de Autonomía, y dentro de los márgenes constitucionales. Se podrían hacer concesiones - no quedan muchas- pero la de Educación, sería innegociable.

3º Si no quieren negociar, habría que suspender la autonomía.

4º Si el PSOE no está conforme, que se retrate en el Parlamento y vote en contra, o promueva una moción de censura, cosa que no sería probable pues por la necesidad de los votos de los partidos nacionalistas insurgentes, no contaría con el apoyo de algunas federaciones socialistas, como Andalucía (la más numerosa).

4º Si aún así se promueve una moción de censura que seguramente perdería, entonces antes que esta se produzca, convocar elecciones generales, que seguramente ganaría, y si las perdiese pues mala suerte.

Pero hay que arriesgarse Mariano, basta de nadar mirando a la ropa, no tienes mucho que perder, ¿o sí?, ya has llegado a lo máximo que un político puede llegar en España, ¿que mas quieres?. Si te va bien, la historia te hará justicia, serás el presidente que habrá arreglado el problema catalán, y podrás centrarte en arreglar otras autonomías como Baleares y Valencia que van por el mismo camino.

Si pierdes las elecciones, las puedes perder igual de cualquier forma, podrás tener tu empleo de por vida en el Consejo de Estado, con la conciencia tranquila, el marrón será para Sánchez y otros, que ya veremos que hacen, posiblemente lo mismo.

Pero si no haces lo que hay que hacer, y sigues como hasta ahora, al socaire, a verlas venir para actuar después, siempre un paso por detrás, perderás credibilidad, elecciones y es incluso posible que pierdas a España.



No es broma