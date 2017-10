Ellos y nosotros

I

Ellos respetan la ley: ¡mentira! absoluta;

Ni provocan, ni insultan: ¡otra mentira!;

Son enemigos acérrimos de la ira

Y a nadie le dicen que es un hijo de puta;



Ellos visitan todos los años la Gruta

De la Virgen de Lourdes y pulsan la lira

Del amor fraterno; desactivan la espira

Del odio y a Santa Teresa de Calcuta



Le rezan y le suplican paz para todos,

Incluso para Rajoy y para Rivera,

Que al ciento cincuenta y cinco le dan cuerda;



Ellos, haciendo gala de sus buenos modos,

Son las víctimas que arden en su hoguera,...

Porque éstos no los mandan ya... ¡a la mierda!.



II

Nosotros somos malas personas: ¡bulo!;

Lo que no somos es gilipollas: ¡cierto!;

Y, cojones, no cargamos con el muerto

De que a la cara y sin disimulo



Nos estén dando ya tanto por el culo;

Que esos de la Independencia al huerto

Nos quieran llevar, no se lo cree ni el tuerto,

O el bizco, ¡qué más da!, ni tampoco el farruco



Cocomocho,... ¡idiotas donde los haya!;

Nosotros acatamos la ley y cara

Plantamos a quienes nos sangran o pelan;



Esto lo hacen en París o en la Haya,

Y fijo que la broma les sale cara,

Pues les sacuden y además... ¡los encarcelan!.