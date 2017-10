La sangrienta amenaza que recibió Cristina López Schlichting durante el 1-O en Barcelona: "¡Hay que fusilarla!"

Es valiente como ella sola, pero todo, evidentemente, tiene un límite. La valerosa Cristina López Schlichting cuenta este 5 de octubre de 2017 en La Razón el desagradable y escalofriante episodio vivido por ella y un compañero de una cadena de televisión en Barcelona cuando, en plena cobertura informativa el 2 de octubre de 2017, fueron amenazados por una pareja joven al grito de "¡hay que fusilarlos!"

El lunes pasado (2 de octubre de 2017) en la Plaza de Cataluña, el valiente reportero de TRECE Marco Chiazza y yo fuimos amenazados de muerte por una pareja de viandantes -un hombre y una mujer de unos 35 años- que nos vieron transmitir. «¡Manipuladores!» gritaron y, se acercaron para increparnos y añadir que se nos debía fusilar. He vuelto de Barcelona con muy mal sabor de boca. Aunque al principio estuve en un hotel, después me trasladé a casa de unos amigos. Me pedían que bajase la voz con los comentarios políticos en la escalera. Cuando se producían las caceroladas de las diez de la noche cerrábamos la terraza, no nos fuesen a oír los vecinos de la «estelada» en el balcón.

Detalla que:

En Cataluña mucha gente piensa que se están haciendo listas de «butiflers», de traidores. El día de la huelga los taxistas tuvieron que quedarse en casa por miedo a los piquetes y las tiendas del centro tuvieron que cerrar. Tengo varios conocidos que han sacado su dinero del banco, por miedo a un corralito. Ahora lo conservan en casa. Los compañeros de trabajo se han peleado, se han roto relaciones familiares, se han partido y silenciado grupos de whatsapp.

Apunta que el odio ha germinado en edades bien tempranas:

Me dice el gran Leopoldo Abadía, que vive en la Ciudad Condal, que lo peor es la siembra del odio. Chicos que se pegan en las calles. Consignas asesinas. Unidades ciudadanas de autodefensa. Todo se puede hablar, los tiempos cambian y las formas de gobierno también, pero cosificar al otro hasta convertirlo en un gusano susceptible de ser aplastado es muy peligroso y ha sido el preámbulo de los peores momentos de la Historia. Es necesario seguir a los escasos grandes hombres, los menos malos de entre nosotros, y contribuir a recuperar el respeto de unos por otros.

Considera que lo prioritario es evitar el derramamiento de sangre:

La prioridad es en estos momentos evitar la sangre. No volver por los derroteros de la guerra civil. Sé que muchos se me echarán encima. El Gobierno de la Generalitat está protagonizando un golpe de Estado y la ley ha desaparecido. A pesar de ello creo que la intervención del Rey ha servido para poner de relieve la gravedad de la situación, incluso ante los golpistas. ¿De verdad merece la pena repetir las páginas más tristes de la Historia? Por Dios, que alguien pare esto. Me ha gustado la propuesta del escritor Lorenzo Silva: renuncia a la sedición, indulto, negociación para la reforma constitucional y consulta popular en Cataluña.

Y es partidaria de un referéndum consensuado donde, bien explicadas las cosas, saldría un rotundo no a la independencia: