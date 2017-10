Todo aquel español que no se sienta catalán no puede sentirse español de verdad.

Es un concepto clave para entender España y también para vacunar el nacionalismo desde el origen: Todos somos catalanes al ser españoles; todos somos navarros al ser españoles; todos somos valencianos al ser españoles; todos somos canarios al ser españoles; todos somos vascos al ser españoles; todos somos gallegos al ser españoles; todos somos ceutíes al ser españoles.

Por eso cualquier castellano; mallorquín; gallego; catalán o extremeño es español de raíz.

Por otra parte cuanto más patriota de tu región te sientes más español debes sentirte y ser; ya que España ha sido creada durante siglos por todos los españoles juntos independientemente de su origen regional.

Yo soy Navarro y me siento navarro; cuanto más Navarro me siento más español soy.

Porque me enorgullece como Navarro haber nacido en un antiguo Reino siempre leal a España que ha contribuido en una buena parte de la obra secular de España.

Por ello; al ser Navarro soy también castellano; catalán; canario o vasco .

Pasa exactamente igual con nuestros idiomas españoles:

En el Reino de España hay cuatro idiomas españoles:

el español castellano; el español gallego; el español vascuence y el español mallorquín/catalán/valenciano.

Todos idiomas españoles por igual .

El más antiguo de todos los idiomas españoles es el español vascuence.

El español castellano es el más importante de todos los idiomas españoles porque lo hablamos todos en todas las regiones de España y además lo hablan otros 600 millones de personas en muchos países del resto del mundo, como consecuencia del legado cultural que dejó España y nuestro Imperio durante los últimos cinco siglos.

Por eso prohibirlo como hacen los torpes nacionalistas representa un atentado contra el sentido común y la ley; aparte de limitar injusta e irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones.

Igual pasa al prohibir rotular en español castellano. Una locura que debemos parar de inmediato.

Los españoles nacionalistas (suelen ser los más españoles en cuanto al estereotipo de envidia se refiere) lo hacen para intentar crear una frontera con el idioma y nosotros entramos erróneamente al trapo... Es clave que los no nacionalistas hagamos NUESTROS los idiomas españoles regionales; ¡como de hecho son NUESTROS!! Representan una parte de nuestro patrimonio cultural español común.

Entender esto y actuar en consecuencia permite desmontar perfectamente el argumento nacionalista del "idioma propio" de una manera eficaz y real.

Con el sentimiento de pertenencia pasa exactamente igual que con el idioma; por eso siéntete muy catalán si te sientes español o mallorquín.

He propuesto a la FEMP mostrar con honor la bandera de nuestra querida; honrada y admirada comunidad autónoma de Cataluña en todos los ayuntamientos de España: será una manera de que todos los españoles entendamos por fin que no hay problema catalán sino problema español.

Esto nos hará sentir a todos que los catalanes son nuestros compatriotas desde el origen de España; lo que significa que todos los españoles somos catalanes por igual .

Cualquiera puede comprender que no ha nacido todavía el nacionalista que pueda decirle a un español si puede ser o sentirse catalán o no ...

Esto es precisamente lo que buscan los nacionalistas: tener la patente y el poder de dar y otorgar el título de catalán o gallego. Es de risa...

Precisamente por eso, si hay una parte de la sociedad catalana que quiere hacer un referéndum de independencia (cualquier idea es legítima y posible desde la ley y el respeto a nuestra Democracia) todos los españoles tenemos "derecho a decidir" sobre ese asunto o cualquier otro que afecte a la soberanía de nuestra Nación.

No existe el derecho de autodeterminación de una región; comunidad autónoma; ciudad o comunidad de propietarios...

El derecho de autodeterminación es de España entera sobre toda España, porque España le pertenece a los españoles.

Por eso siempre digo que los nacionalistas intentan robar la Nación a la Nación.

Algo que no podemos permitir y tenemos que defender desde la sociedad no afiliada; ya que por desgracia los partidos políticos tienen -hasta ahora- intereses particulares más importantes para ellos que defender a España y a los españoles.

Gracias a Dios tenemos nuestra más antigua institución: la Monarquía de todos, que puede y debe capitanear la defensa de la Nación por parte de la sociedad civil.