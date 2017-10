El bestial alegato de Alfonso Ussía en favor de Policía y Guardia Civil que deja en bragas a "guarrillas y masturbadoras"

Alfonso Ussía es un español de los que se viste por los pies. Para él, el respeto a los símbolos de la patria es algo sagrado y, evidentemente, la Policía Nacional y la Guardia Civil están entre los elementos a defender.

Por eso, este 7 de octubre de 2017 escribe en la contraportada de La Razón un descomunal artículo donde relata como mientras a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se les niega el pan y la sal, hay un porrón de asociaciones que se están llevando crudas toda una serie de ayudas y subvenciones.

Si me preguntaran, mis impuestos no favorecerían al cine español ni a los expertos en cacas de lobo, pero sí a la Guardia Civil y al CNP. Entre las ONG, las organizaciones no gubernamentales que viven de las subvenciones gubernamentales, hay muchas de ellas dedicadas a la golfería y el abuso. Otras no, aunque dependan del Gobierno. Rascando de aquí y de allá y dejando a los chulos del sistema sin beneficios, se puede alcanzar un equilibrio presupuestario para dotar a quienes nos sirven, nos guardan y nos defienden con lo que merecen, que es mucho. No me uno a la protesta de la equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales con las de agentes autonómicos y locales. Y no me sumo porque se me antoja injusta. Tienen que ganar más que el resto. El Estado tiene recursos para poner las cosas y los sueldos de sus auténticos servidores en su sitio.