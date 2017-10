¿Tengo un Alien dentro?

Joseph Goebbels era un político alemán que luego de una carrera escasa como escritor y periodista se fue incorporando de manera directa en el pensamiento del nacionalsocialismo. El 1930 se convirtió en el jefe de la división de propaganda Nazi. Cuando Hitler llegó al poder fue nombrado ministro de Ilustración Popular y Propaganda.

Son Famosas sus prácticas de comunicación estratégica y propaganda para manipular y adoctrinar a las masas. Su frase "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad" ha dado la vuelta al mundo pero también ha sido utilizada por muchos y además con los mismos efectos. Y es que la manipulación de las personas, y si son masas más aún, es más posible y real de lo que pensamos. Y todos somos o podemos ser víctimas de eso sin darnos cuenta, nuestro ego no nos permite reconocerlo y creemos que lo que pensamos y sentimos en ciertos casos es lo correcto y proviene de nosotros mismos, PERO NO ES ASÍ...

Aunque es algo sumamente complejo quiero simplificar en este artículo la idea de que nuestro cerebro está dividido en principalmente en tres "sectores" y cada uno de ellos procesa y gestiona asuntos diferentes. Tenemos el cerebro reptiliano que compartimos con animales primitivos y donde se procesan los instintos más básicos además de otros asuntos biológicos, el cerebro medio donde se procesan principalmente las emociones y el córtex o cerebro racional donde se procesan las ideas, los sueños, los cálculos, el lenguaje, etc.

Cuando estimulas el cerebro reptiliano o medio las reacciones no suelen pasar por el cerebro racional, ellos están antes y procesan y causan reacciones con mayor velocidad, intensidad y anticipación que el córtex. Por eso si vemos con el rabillo del ojo algo que nos parece una serpiente, damos un salto instantáneo, luego podemos pensar y observar si es o no es una serpiente, pero la reacción instintiva es mucho más poderosa y veloz que nuestra razón. Luego si vemos y reconocemos que es un palo ya nos acercaremos y reaccionaremos acorde a lo que nos dice la experiencia, aprendizaje previo y el conocimiento (la razón).

Cuando se aplican técnicas de manipulación y adoctrinamiento no se aplican a la razón, no se explican, no se cuentan argumentos, no se muestran tablas de datos o estadísticas para CONVENCER a las personas, sencillamente se estimulan los cerebros medio y reptiliano que NO PASAN POR NUESTRA RAZÓN. Con lo cual, una persona adoctrinada raramente podrá ser convencida de lo contrario a lo que tiene PROGRAMADO O SIENTE a través de la aplicación de muchas técnicas de comunicación estratégica a lo largo del tiempo. Esa persona YA TIENE EL ALIEN DENTRO Y SALDRÁ CUANDO EL QUE LO HA PROGRAMADO E INTRODUCIDO LO DESEE...

Goebbels conocía muy bien esas técnicas para adoctrinar y logró que la gente adoctrinada fuera inmune ante cualquier posible intento de convencerla de que estaba equivocada. Cuando una persona adoctrinada tiene la programación grabada en su cerebro medio o reptiliano (El ALIEN dentro), es como la memoria ROM de los ordenadores (no la RAM que se limpia y renueva cada vez que lo apagamos o reseteamos, hablo de la memoria ROM), que es muy complicado cambiarla y se requiere ir a la raíz y acceder a los más profundo para lograrlo.

De esa manera Goebbels adoctrinó a millones de personas, gente "normal", como tú y como yo, que nunca imaginaría unos meses o años antes que apoyaría lo que apoyaron, que actuarían como actuaron. La gente víctima de estas manipulaciones límbicas o reptilianas (con el ALIEN dentro) realizan acciones que nunca piensa que serían capaces de hacer porque sus reacciones no pasan por el cerebro racional o córtex, se mueven por emociones profundas o incluso instintos. Así, esas mismas personas "normales", incluso "buenas personas", como cualquier hijo de vecino, pueden llegar a justificar acciones violentas e incluso cosas mucho peores y en contra de cualquier derecho humano porque han sido programadas para verlos como "acciones que valen para conseguir un bien mayor". Algunos especialistas han llamado a esto la "Disociación Psicótica".

Y no pensemos que eso le puede pasar a otros, porque nos puede suceder a cualquiera de nosotros, basta solo que nos introduzcan el ALIEN sin darnos cuenta, sin que lo sepamos, y en cualquier momento lo pueden activar...y estaremos realizando o justificando acciones que sobrepasan nuestra moral y nuestros valores. Y no es necesario salir de España para verlo...

Y si a esto le sumamos el efecto de masas, donde si estamos dentro de una masa de personas solemos adoptar un comportamiento común (y si hay un líder se sigue a ese líder con mayor facilidad y sin pensar en las consecuencias) esa unión de efectos puede hacer que las personas cometan actos realmente violentos y nefastos. Repito, gente normal, personas de la calle, pacíficas, familiares y normales de toda la vida que de repente se ven justificando y/o actuando de manera muy violenta, sin importarles los daños a personas y cosas que puedan causar. La suma de adrenalina y otros cambios químicos en el organismo más el adoctrinamiento que veremos a continuación produce una mezcla muy explosiva.

Vosotros decidís...

Queda de parte de los lectores identificar quién y qué personas, organizaciones o instituciones pueden estar actualmente aplicando los siguientes principios que en su día aplicó Goebbels. Aviso que posiblemente muchos estemos siendo víctimas de estas técnicas actualmente o en el pasado (o sea, que podemos tener el ALIEN DENTRO) pero no lo queremos aceptar o no lo sabemos todavía. Parte de la programación es eso, que la gente no se dé cuenta de que están siendo víctimas de un adoctrinamiento para que no ofrezcan resistencia, así son más vulnerables.

Si pensamos que somos los únicos que tenemos la razón y todos los demás están equivocados ya hay un síntoma que nos debería preocupar porque el ALIEN puede estar dentro y creciendo.

Si pensamos que los otros, que los del frente, que los de otra ideología están totalmente equivocados, que todo lo que hacen está mal y que los únicos que tienen la razón son los que sigo en las redes sociales y a los que voto, ES UN SÍNTOMA MUY SOSPECHOSO de que tenemos EL ALIEN DENTRO y hemos sido manipulados con técnicas "Goebbelianas", con lo cual tenemos que tomar cartas en el asunto DE INMEDIATO porque dentro de la programación está el interruptor que pueden "encendernos" en cualquier momento para llevarnos a la acción, a las calles, a pelear literalmente para lo que hemos sido programados, y lo peor es que lo haremos SIN DARNOS CUENTA y sin pensar en las consecuencias. Digo "sin darnos cuenta" porque recordad que esa programación NO PASA POR EL CEREBRO RACIONAL, por lo que puede ocurrir, y de hecho ocurre, de manera involuntaria.

Para graficarlo, es como el hipnotizador Jeff Toussaint de la TV que a una orden pone a personas que se comportan de manera "normal" a hacer cosas que nunca harían. Él los prepara antes y los "programa" para que actúen con normalidad, pero ante una orden, al pasar "el interruptor", el comportamiento de la gente pasa a otro plano...

Hablando ahora en el campo real y en el que nos ocupa hoy, todo esto ocurre sin darnos cuenta, pero en un momento las personas que TIENEN EL ALIEN DENTRO se ven en la calle dando porrazos o algo mucho peor y unos minutos antes estaban tranquilamente en sus casas con sus familiares, etc. Es así, y es involuntario, aquí no cabe el ego o la soberbia de "a mí no me pasa", "soy lo suficientemente preparado para darme cuenta", "lo que pienso es lo lógico", "ellos son los equivocados", "hago lo que hacen mis vecinos", "ellos son los malos", etc... que no, que no, que somos víctimas sin darnos cuenta de una programación planificada desde algunos centros de manipulación. Recuerda, PARTE DE LA ESTRATEGIA ES PRECISAMENTE QUE LA GENTE NO SE DÉ CUENTA DE QUE ESTÁ SIENDO PROGRAMADA/MANIPULADA/ADOCTRINADA Y QUE TIENE EL ALIEN DENTRO.

Si piensas "yo estoy totalmente seguro de que no estoy manipulado" posiblemente eso es un síntoma de que lo estás siendo, además que ha surtido efecto en ti Y TIENES EL ALIEN DENTRO.

Recuerda que detrás de esto hay gente preparada y muy profesional que sabe lo que hace, generalmente buscando un fin político o electoral. Y repito, si dices "a mí no", "yo no" puede ser un síntoma de que la estrategia ya ha surtido efecto en ti y el ALIEN puede salir cuando el manipulador lo decida.

Hay un sinfín de principios y técnicas ya conocidas por lo especialistas en la materia para introducirte el ALIEN. Aquí te dejo solo algunas de ellas. Te aviso, son armas sumamente poderosas que conocemos los consultores en comunicación estratégica y que solo nuestra moral y principios son los que pueden evitar que las usemos. Mi idea es que las conozcas para ayudarte a darte cuenta de quién las usa y quiénes pueden TENER EL ALIEN DENTRO.

Aviso: "ESTO ES LO QUE NO DEBE HACER NUNCA UN LÍDER NI DEBE RECOMENDAR NINGÚN CONSULTOR EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA A UN CLIENTE":

Principio de simplificación y del enemigo único

Estratégicamente es mucho más fácil unificar al enemigo en "ellos", en "los otros", en "todos los que no son como nosotros", etc., ponerlos en una diana todos juntos y atacar. El maniqueísmo y el posicionamiento obligatorio suele ser utilizado para esto "o estás conmigo o estás contra mí", "si no piensas como yo te perseguiré", "Hagamos escraches al que no dice lo que yo digo...". Es más fácil acertar a una sola diana que a muchas. Para esto se utilizan conceptos unificadores, etiquetas, hashtags, palabras que pones de moda para identificar a todos tus oponentes y a través de la comunicación estratégica haces que calen para tener un solo enemigo y una sola diana. Nuestro cerebro siempre ahorra y optimiza, por ello estas técnicas crean patrones en nuestros cerebros que simplifican las cosas, con un solo enemigo al que batir es más fácil. Si una persona pertenece al único enemigo que se identifica con una palabra "de moda" el trabajo manipulador y adoctrinador está hecho.

Principio de la transposición

La idea es cargar sobre el enemigo nuestros propios errores o defectos y se responde al ataque con ataque. Si hay una mala noticia entonces reacciona con otra peor sobre tu enemigo o adversario, así sea mentira, da igual, al final el efecto en los tuyos que no le creen al adversario pero te creen a ti, será el deseado. Que no vean lo malo que tienes y que crean que lo tiene el adversario. Si tus oponentes dicen "es que tú has hecho esto..." entonces tu respuesta debe ser "el que ha hecho esto más grande eres tú que eres un corrupto, ladrón, manipulador, etc., etc., etc..." bueno, ya sabéis... Son respuestas o "salidas de emergencia" que incluyes en tus argumentarios para salir del paso cuando te ataquen en los medios, en las entrevistas, etc. Te dicen "usted ha hecho esto...", entonces tú respondes con "el otro es el que ha hecho esto y aquello..." (siempre algo mucho más gordo que lo tuyo para que de lo que se te acusa sea una pequeñez en comparación a lo otro).

Principio de la exageración y desfiguración

Se intenta convertir cualquier cosa sin importancia en algo grave, en algo trascendental para la causa. Un pequeño detalle, por ejemplo: una señora que se cae al suelo, una luxación en un dedo, cualquier cosa, se magnifica, se hace una fotografía y se vende como una "agresión brutal a los nuestros". La victimización en plena regla. A los nuestros le parecerá bien o nos lo perdonarán pero la imagen de desprestigio para el otro será demoledora.

Principio de la vulgarización

Toda propaganda debe utilizar un lenguaje simple, palabras simples, frases simples, fácilmente consumibles por la masa. Si es música, música simple, si son frases, frases simples, si son imágenes, imágenes simples. Recordad que las masas olvidamos muy rápido, aunque creamos lo contrario. Si te contradices da igual si ya los tienes "enganchados" a través de la manipulación, lo olvidarán o te lo perdonarán. Da igual si luego se comprueba que lo que has dicho o mostrado es falso, porque tus seguidores lo olvidarán o te lo perdonarán porque el contrario o el enemigo es peor aún y seguramente el que te desmiente miente... Por ejemplo, si vemos que el delantero centro de nuestro equipo de fútbol mete un gol con la mano ¿lo reclamamos? ¿Decimos que no ha sido gol? O pensamos "qué bien que el árbitro no se ha dado cuenta"... pues así mismo, a los nuestros le perdonamos casi todo si es por la causa o el sentimiento común que tenemos...

Principio de orquestación

La manipulación debe simplificarse en muy pocas ideas, si se puede una sola mejor, y eso es lo que debes repetir tus líneas manipulativas hasta el cansancio y por todos los canales de comunicación a tu disposición. No se admiten fisuras ni dudas. Además, cualquier actuación de tus enemigos debes incorporarla en esas pocas ideas fuerza de tus campañas. Si quieres que tu enemigo sea el invasor, el opresor o el corrupto, cualquier cosa que digas debes relacionarla con la invasión, opresión o con la corrupción. En tus textos, en tus imágenes, en tus vídeos, en todo debes ponerle un "cartelito" o etiqueta de invasor, opresor o corrupto. La alineación y la coherencia en este sentido es vital para que tu manipulación sea efectiva y se mantenga en el tiempo. De esa manera mantendrás a tus seguidores con un rechazo absoluto a tu oponente, pensarán que tú tienes siempre la razón y los oponentes siempre están equivocados o son perversos.

Principio de renovación

Tienes que ser productivos y crear constantemente nuevas noticias, aunque sean mentira, da igual, de aquí a que se den cuenta o te desmientan ya el mal está hecho. Tus seguidores piensan que es verdad y listo, el trabajo ha sido hecho (la posverdad). Inventarse cosas, crear un problema donde no lo hay para luego proponer la solución y ser el "salvador", el buen gestor o el buen líder. Además, cuando sacas noticias continuamente diluyes la información, evitas que la gente tenga el tiempo para confirmar si son verdades o mentiras, diluyes los ataques de los enemigos y haces que lo malo que han dicho de ti se diluya o se olvide más fácilmente porque las nuevas noticias que sacas (mentiras o no) hacen que se pongan las que te perjudican en segundo plano, parezcan menos importantes o se olviden. Si te pillan que has robado 5000 euros, pues saca una noticia de que tu enemigo ha robado 1.000.000, así sea mentira o no haya sido probado judicialmente, da igual, de esa manera de lo que te acusan parece que es una tontería y la gente se olvidará de ello más fácilmente.

Principio de la verosimilitud

Es un complemento del principio anterior. La idea es emitir muchas noticias constantemente donde alabas a tus acciones o descalificas a tus enemigos, sea verdad o no, da igual, pero te servirá de globos sonda para saber qué hacer y qué decir de ahora en adelante, como guía para posicionarte. Conociendo la reacción de la gente puedes pensar tu siguiente "acción" para ir guiando el relato común en la sociedad, lo que se habla en los bares, lo que se comenta en la calle, es llevar la iniciativa del discurso ciudadano. Si tú creas y logras emitir lo que habla la gente en la calle, en sus casas, en el trabajo, en sus reuniones, etc., ya tienes la batalla ganada. Repito, no importa que sea mentira, lo importante es que sea constante y por la mayor cantidad de medios posibles. Para ello hoy en día se tienen las redes sociales, los bots, los robots, etc., que permiten hacerlo de manera masiva programando algoritmos y utilizando las API de las plataformas de redes, además intenta contar con equipos de cientos o miles de personas dispuestas a difundir los mensajes con retuits, likes, etc.

La percepción es la "realidad real"

Tu objetivo debe ser que la gente perciba lo que quieres. Si coincide con la realidad es otra cosa y da igual. Si con una imagen, un vídeo o un tuit logras que la gente perciba que ha ocurrido un hecho de una manera que te conviene, para esa gente la realidad es que ha ocurrido así, no importa si luego se desmiente, ya el golpe lo has dado y si has hecho un KO has ganado el combate, las reclamaciones posteriores no valen. Los desmentidos siempre tienen mucho menos alcance que el primer golpe por lo que siempre ganarás.

Principio de la silenciación

Es un principio básico, acallar, tapar, cubrir las noticias que te afectan negativamente o que favorecen a tu enemigo. Para ello puedes contraprogramar con medios de comunicación que controlas o que son afines a ti, puedes inundar los medios y las redes de campañas para subir la intensidad de RUIDO COMUNICACIONAL donde hables de tus enemigos y lo malos que son, como siempre da igual si es verdad o si son "verdades a medias". Si hay mucho ruido en una fiesta no podemos escuchar a nadie, solo el ruido, y esa es la idea, crear mucho ruido, de esa manera distraes y entonces "gritas" a través de los medios que controlas o que te son fieles para que solo se te escuche a ti sobre el ruido que has creado. El exceso de información es desinformación y allí ganas si luego eres el que más grita.

Principio de la transfusión/símbolos

La idea es tomar ideas preconcebidas en la sociedad y lo que haces es manipularlas para que jueguen a tu favor. Si las personas de una ideología rechazan algo, magnifícalo, manipúlalo y dirígelo a tu favor. Utiliza ya la pre-programación que tenemos en el cerebro y llévala a tu terreno. Aquí te puedes valer prejuicios, dichos populares, metáforas, resentimientos, odios, partidarios de una cosa o de otra... utiliza lo que ya está implantado y que puedas para ponerlo a tu favor o en contra de tu enemigo, así es más barato, más rápido el efecto y más permanente en los cerebros de tus seguidores.

Principio de la unanimidad

Es un punto clave, tienes que convencer a toda tu gente que piensan como piensa todo el mundo. Que piensen "¿cómo es posible que alguien piense de otra manera? Por eso habla siempre de "la gente", "el pueblo", "los ciudadanos" como si pensaran todos igual a ti para que se sientan parte del rebaño más grande o único, y que el que no piensa como tú es la oveja negra. (Es triste pero es así, nos pueden considerar como un rebaño... y muchas veces nos llevan al matadero y no nos damos cuenta que es lo peor!!!). Con este principio haces creer a tus seguidores que hay unanimidad en su pensamiento y por eso el que no piensa como ellos es el equivocado, la oveja negra, la manzana podrida, y a veces incluso el enemigo.

Principio de la deslegitimación de las instituciones, los principios y valores

Cuando las instituciones pierden su credibilidad entonces nadie puede hacerte frente. Si relativizas los principios y los valores entonces no pasa nada si no los cumples, todo vale si me conviene que valga. Si un juez te imputa, entonces el juez está vendido u obedece a las directrices de mi oponente. Si programo a mis seguidores para que estén convencidos Y SIENTAN que los tribunales, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los medios de comunicación que no te son afines, incluso las leyes son relativas, entonces puedo controlar mucho mejor a mis seguidores para programarlos, porque nadie podrá desmentirme con autoridad, de hecho no habrá autoridad ni ley sobre mí ni sobre lo que yo diga porque todos están deslegitimados o todo es relativo, y podré incluso imponer mis ideas porque estaré legitimado, "el pueblo" me sigue, "la gente" me sigue y "soy la gente", y la gente es la única que tiene la legitimidad. Todo vale, lo único que necesitas es convencer a "la gente" de eso y listo... fácil ¿no?

Control de los medios o la percepción sobre ellos

Tiene que ver con lo anterior. Aquí los podemos controlar, los podemos manipular negándole subvenciones, etc., o creamos los propios y programamos a nuestros seguidores con noticias falsas de que los demás medios no son creíbles. La programación adoctrinadora implica que SOLO MIS MEDIOS son los que dicen la verdad. A PARTIR DE ESE MOMENTO LA VERDAD SOLO TE PERTENECE A TI Y YA HAS GANADO, y entonces tendrás el control sobre todos los medios porque los que no te son afines serán rechazados o ignorados por tus adoctrinados o potenciales adoctrinados.

Cierto o falso

Este principio es el siguiente, solo si nos conviene las cosas son ciertas o falsas. Si ocurre algo en otro país será verdadero o falso en función de que nos convenga o no, y de acuerdo con ello inundaremos nuestros medios con noticias para convertir lo verdadero en falso o lo falso en verdadero.

Las malas noticias

Nuestros cerebros reaccionan de una manera más intensa a las situaciones negativas que a las positivas, eso como consecuencia del instinto de preservación entre otros, con lo cual hay que magnificar siempre las noticias negativas, y más aún si afectan al oponente. Si estoy en la oposición tengo que crear la percepción que todo es extraordinariamente malo, todo negativo, que todo lo que nos pasa es terrible, que todo es una injusticia y que el único que lo puede resolver soy yo. Así la intensidad del estímulo será mucho mayor y no se podrá contrarrestar nunca con desmentidos o buenas noticias.

Crea ansiedad

Una persona ansiosa, temerosa, indignada, frustrada o rabiosa es más vulnerable y puede ser adoctrinada más fácilmente. Por eso hay que insistir en mantener la zozobra diaria, constante, porque en "río revuelto ganancia de pescadores". Y recuerda, en la ansiedad que has creado debes convertirte en el "conseguidor de paz", así te creerán muy necesario y desearán que seas el líder para que traigas la paz y la tranquilidad a sus vidas.

El primero debo ser yo

Siempre debo ser el primero en dar mi mensaje. Da igual que sea una mentira, una noticia que no haya sido contrastada, da igual. Lo importante es ser el primero. Que mi tuit, mi post en Facebook o mi declaración sea la primera. El desmentido siempre tiene mucha menor fuerza que el impacto inicial de tu primera actuación. O sea, ser el primero, aunque sea mentira, siempre suma a tu favor. Hay un dicho que dice "el que pega primero pega dos veces"...

Hacer sentir que son parte de..

Hacer sentir a mis seguidores que participan y son parte activa de mis estrategias es el mayor de los éxitos. Hacerlos sentir que sin ellos no podré, que son parte del cambio, de la revolución, de la historia o de mi movimiento, ÉSE ES EL GRAN TRIUNFO. Si haces sentir a tu gente parte fundamental de tu estrategia serán los embajadores fieles y totalmente leales Y SUMISOS A LA CAUSA ya que su participación será no solo colaborativa sino afectiva.

ESTO ES LO QUE NO HAY QUE HACER PERO LAMENTABLEMENTE ALGUNOS HACEN. ESTO ES LO QUE UTILIZAN LOS INOCULADORES DE ALIENS PARA INOCULARTE SIN QUE TE DES CUENTA. Sí sí, a ti, no creas que a ti no, que no hay distinción y recuerda que no te das cuenta cuando lo hacen. Son más listos de lo que piensas...

Si crees que has visto estos principios aplicados, si crees que algunos líderes, partidos políticos o instituciones en tu entorno han utilizado estos principios es más que seguro que estás siendo víctima tú o tu entorno de campañas de introducción de ALIENS, y como te he comentado hasta la saciedad, no nos damos cuenta, lo hacen de manera inconsciente, van a nuestro cerebro límbico y/o reptiliano, y allí lo puedemos tener, incrustado en nuestro cerebro, y lo podrán activar cuando lo crean conveniente.

¿Cómo te puedes dar cuenta de que tienes EL ALIEN DENTRO?

Si te ves en un momento haciendo algo que nunca pensarías que harías un día o un mes antes, por ejemplo en las calles pegándole a un policía, enfrentándote violentamente a una persona que no conoces y que lo único que ha hecho mal es defender sus ideas, cuando quieres y deseas el peor de los males a alguien que sencillamente piensa o siente diferente a ti, lo más seguro es que estés infectado, tienes un ALIEN dentro y no lo sabes, o lo sabes pero te han hecho creer que estás en el bando de los buenos, que los ALIENS vienen a salvarnos y tú eres parte de esa salvación...

Recuerda que si tienes el ALIEN puede controlarte a voluntad, posiblemente el ALIEN te hará pensar que tú piensas correctamente y no estás abducido por él, que la tuya es la verdad absoluta, que tu líder es el único que tiene la razón y todo lo que dicen los demás es mentira o lo hacen para beneficio propio.

Y es que este EFECTO ALIEN está afectando nuestro entorno a una escala importante. Vemos como cada vez nuestras sociedades están más crispadas, las posiciones son más radicales, etc., y eso ocurre porque las redes sociales, pero sobre todo el uso de los móviles, han hecho que los procesos manipulativos y los principios que he descrito arriba se hagan de manera constante, intensa y directamente a ti, donde estés, en cualquier momento, en el baño, en tu cama, en tu intimidad más absoluta, donde no hay más personas u opiniones que puedan protegerte o salvarte, solo el manipulador y tú, a solas, él listo con la inyección para introducirte el ALIEN...

Con tu móvil los manipuladores e inoculadores de ALIENS saben que están contigo a solas, de manera íntima, sabe que así eres vulnerable y pueden introducirte el ALIEN directamente cuando lo deseen porque lo permites, incluso lo deseas si ya estás manipulado, saben que los sigues, incluso los buscas, y facilitas que consigan a otros, a los tuyos, a tus más cercanos, porque le das likes, retuiteas y compartes lo que venga de ellos para que introduzcan ALIENS en ellos. Y ojo, repito, casi siempre todo esto ocurre sin darnos cuenta... somos víctimas potenciales y contra eso hay pocas vacunas... Goebbels no contaba con los móviles y tenía que utilizar la prensa, la radio y los rumores, y aun así lo logró y de qué manera. Hizo que millones de personas, la mayoría gente "normal", "del pueblo", "ciudadanos comunes", gente que solo quería vivir en una sociedad justa y próspera viera con buenos ojos o que miraran para otro lado ante el exterminio de millones de personas, la invasión de otros pueblos e infinidad de atrocidades terribles. Imaginaros con los móviles y las redes sociales lo que se puede conseguir y los millones de ALIENS que se pueden introducir en las personas, en nosotros, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo e incluso en los que piensan como nosotros o diferente a nosotros. Recordad la peli, el ALIEN no tiene compasión ni piedad.

Hay un arma contra el ALIEN...

No todo es negativo, hay arma, una vacuna, hay una protección ante el ALIEN. La vacuna que puede eliminar al ALIEN si ya lo tenemos dentro o evitar que nos lo introduzcan sin darnos cuenta es lograr despojarnos de prejuicios, dejar de creer en todo lo que nos dice el líder que seguimos, poner lo que nos llega o nos envían en duda porque sabemos que podemos estar siendo manipulados y me pueden utilizar para su propio beneficio. No debemos justificar pequeños actos que sabemos que no son correctos porque luego justificaremos los grandes. Leer, leer, leer más y de varias fuentes, seguir a los que piensan como nosotros y también seguir a los que no piensan como nosotros. Escuchar, escuchar y escuchar mucho, pero no para responder, sino para entender e intentar sentir o lo que siente el otro. La empatía es una de las herramientas más poderosas para eliminar el ALIEN si ya lo tenemos dentro, incluso eliminar el ALIEN que otro pueda tener dentro. Porque aquí también podemos jugar un papel importante intentando desmantelar la estrategia ya implantada en otros, impidiendo que le introduzcan el ALIEN o eliminando el que puedan ya tener dentro.

La responsabilidad es totalmente nuestra. La ley y las instituciones por el momento poco pueden hacer para que los inoculadores de ALIENS nos lo introduzcan porque dejamos que penetren dentro de nuestra intimidad a través del móvil u otros medios. Las instituciones no pueden controlarlo (al menos en un sistema democrático y con libertades), por lo que la única forma de evitar al ALIEN parte de nosotros mismos. Si vemos que se lo están intentando introducir a nuestros hijos, familiares o amigos tenemos que actuar de inmediato, porque recordad, parte del principio es que la gente no se dé cuenta de ello, nos introducen el ALIEN sin dolor, incluso a veces con placer y satisfacción por parte del receptor.

Nosotros, cada persona, cada individuo, es el que tiene que ser capaz de prepararse, formarse y hacerse inmune al ALIEN porque si no nuestra sociedad tendrá un futuro realmente incierto...

Estamos a tiempo y conocemos las maneras de eliminar al ALIEN, pues ¡manos a la obra!

