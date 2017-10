¿Son los mozos de escuadra la GESTAPO de Junqueras?

La verdad es que no se si serán la GESTAPO del gobierno catalán, pero lo que si sé es que han actuado como ella. Un presidente elegido no como un segundón, ni tercerón, sino como cuartón, que este lunes próximo declará la independencia al mejor estilo cantonal, y el del ojo distraído lo habrá conseguido, acto seguido tendrán que detener a toda la mesa , con la ley esa de la defensa nacional.

El chepa que no condena los asesinatos de Venezuela publica un tui de esos donde dice que como representante de cinco millones de españoles en el congreso no esta de acuerdo con el empleo de la violencia en una democracia como la nuestra.

Con dos cojones, que tomen nota los cinco millones de energúmenos que con todo derecho le votaron. El Rufián ese que le permite la señora presidenta del congreso, que obre y diga lo que le sale de los gabrieles, al que debían ponerle un bozal como al lindo pulgoso, publica Felippe y no pasa nada.

El Tardá que trinca 8.300 euracos de todos los españoles al igual que el Rufi, pública que huele a republica... yo mas bien le diría que huele a cuerno quemao, y cuando huele a cuerno quemao, mucho peligro.

Aunque estos están en su papel, lo que más vergüenza me da es cuando veo a toda una magistrada, o juez o lo que Coño sea, portavoz de la socialdemocracia española decir que va a reprobar a la pequeñica, como yo la llamo cariñosamente, al igual que nuestra pequeñica Virgen Cartagenera.

Me pregunto que hubiera hecho Pedro bello, el 6.25 si ese gran estadista que es el coletario lo hubiera hecho presidente. Me pregunto que dialogaría, con el cuartón, si hasta de la más ínfima actuación policial, estos sociatas quieren sacar provecho. Hasta los periodistas del País, me están sorprendiendo con su declaraciones.

Todos estos socialdemócratas que decían que la indignación, estaba en la plaza Mayor de Madrid, que los dejaron campar a sus anchas, que les permitieron durante mas de un mes jugar, a todos los hijo de papa y algún que otro perro flauta, jugar a los regimenes asamblearios, todos estos tienen en mi opinión su parte de culpa, con lo acaecimientos de Barcelona.

Los mozos actuaron, haciendo honor de su jefe el señor TRAPERO.- persona que tiene por oficio recoger, comprar y vender trapos y otros objetos.- en este caso dejo vendidos como trapos a guardias civiles y policías nacionales y se compró un puesto en la nueva república catalana del Tardá.

Como los nazis nacionalista en la noche de los cristales rotos, haciendo omisión de deber, en favor de su gobierno como una gestapo, protegiendo y dando cobertura a las juventudes y no tan jóvenes nazis catalanes de la cup, fruto de la dejadez de todos los gobiernos que hemos tenido. ¿Qué leche se tiene que debatir en el parlamento, del buen retiro, ese de Bruselas?

Los amigos de la Francia, ya no recordamos las ostias como panes que dan los antidisturbios francos, ya no recuerda nadie como ardió Paris, cuando se cargaron al inmigrante, ya no recuerda nadie cuando un alcalde corso hace unas declaraciones fuera de lugar y Sarkozy lo coloca rápidamente en el paro. Ya no recuerda nadie como los buenos alemanes reparten leña cada vez que un tren de residuos nucleares pone rumbo al almacén, o como repartían en el estado libre asociado de Baviera.

O lo que ha dicho, el ingles este de la derecha mas radical, cuando ellos han tenido sitiado todo un pueblo, con el ejercito en las calles, por culpa la banda asesina del ejercito republicano irlandés.

O los palos que dio la dama de hierro durante los nueve meses que duro la huelga del carbón. Y que no decir de nuestros amigos italianos y su Liga Norte. En fin para que continuar, así que en Bruselas que se dediquen a la leche de vaca, que lleva 30 años al mismo precio y a negociar con el morito el acuerdo pesquero, que los españoles sabemos muy bien como tenemos que actuar, y nadie a excepción del coletario y su Lola nos va a dar lecciones.

Me ha sorprendido nuestro joven Monarca, es de gran satisfacción el poder observar que una vez que le han dado jaque, a hecho un buen movimiento, de cobertura, ahora solo falta que lo dejen tirado que no seria de extrañar. Y del ministro del interior, que después de ver como la guardia civil, tiene que salir por patas, porque si no los corren a palos, va con dos cojones hoy a felicitarlos por su buen trabajo, será joido el tío.

Han tragado tanto con los catalanes, que ahora la solución es muy complicada, en mi opinión ya no hay vuelta atrás, la Armada Española hace siglos que no hondea su bandera en Barcelona, o lo que es lo mismo decir, desde el 22 de enero de 1983 que se le entregó la bandera de combate al submarino Galerna, que hubo una buena presencia naval. A tan solo dos F-100 que enviaron en el 2013 para el día de la Fiesta Nacional. O el desprecio hecho por la Colá en el salón Náutico de Barcelona, no hay por donde cogeros legisladores de las narices.

Y cuando sobrevuelan dos unidades del ejército del aire, y tragan con las quejas, o cuando manda quitar el TODO POR LA PATRIA del monte, y los tragones se la tragan, como no los van a largar de los hoteles. Los cobardes del 155, lo tienen complicado.

Y es bien fácil la solución, dice un conocido mío que van en busca de otra mayoría absoluta, y para que la quieren si no tienen huevos a cargarse ni una ley del pasoe, solo consenso y dialogo otras dos falacias. Y de paso una reseña histórica, muy por encima, para estos senos y cósenos, que crecen y decrecen del 1-0.

En 1873, estaba España sumida en una gran crisis, ocupaban tierras como el cañamero, manifestaciones por doquier, guerras carlistas y por si fuera poco guerra con los separatistas cubanos.

La inoperancia del ejército y sus inútiles, llegando incluso al extremo de disolver el cuerpo de artillería entre otros. El rey impuesto; el Amadeo, ante tal desorden e ingobernabilidad renuncia al trono y se larga para Saboya. Las Cortes Generales aprovechan el tirón y proclaman la Primera Republica. Una república que dura unos meses y tiene cuatro presidentes, en estos cruciales momentos se nombra presidente del Estado a Figueres, aunque los federalistas ignoran totalmente al gobierno de Madrid.

Están los federalistas BENEVOLENTES, los del 6.25 actual que pretenden una división territorial basada en los antiguos reinos.

Y los federalistas INTRANSIGENTES, los coletarios actuales juntos con los destructores del sistema al estilo cup, bildu y demás nacionalistas, vascuences etc. Vamos los que hoy estaban apoyando al mozo mayor a la entrada en la Audiencia Nacional. (Y no pasa nada).

Estos intransigentes querían organizarse al estilo de los Suizos.(pero sin un duro). Figueres hasta los huevos, toma el borreguero y se larga a Paris. Lo sustituye otro catalán un tal Pi y Margall un federalista de corte centrista. Los buenos de los federalistas intransigentes piden que se formen cantones y se enfrenten al gobierno de la República. (Menudos pájaros). El 9 de julio se declara Alcoy Independiente y 3 días mas tarde lo hace la gloriosa Cartagena, proclamando el cantón Murciano. Como estaban mas tiesos que la mohama, no tenían ni una bandera roja, dicen que tuvieron que echar mano de una Turca y pintar la media luna de rojo, con la sangre de algún esquizofrénico.

Un tal Antonete,(diputado), al mando, convence a la marinería y se hace con la flota, aquí al contrario que en nuestra maldita guerra incivil, perdonaron la vida a las oficiales y suboficiales dejándolos marchar.

Comienza así un periplo de salidas y entradas en busca de pasta, alimentos y apoyos, por Alicante, Valencia, Lorca y demás cantones. Ya estaba en el poder el gobierno de Salmerón, y a finales del mes de julio, 32 provincias estaban fuera del control Gubernamental.

Salmerón echa mano de generales cargados de grandes dosis ideológicas, para reforzar la disciplina en el ejército y restablecer el orden, mediante el ejercicio de la fuerza, actitudes contrarias a las republicanas. Los Tri milenarios cantonales cartageneros deciden acuñar hasta una moneda propia, en plata, el desconocido DURO cantonal, y por si fuera poco, le enviaron una atenta carta al gobierno de los EEUU solicitando incorporarse a su federación de estados. Comienza una continua reconquista de provincias por el gobierno central, Valencia, Alicante, Lorca, Murcia etc.

¡Antisistemas y demás acólitos¡, fue tal el bombardeo que sufrió el pueblo Cartagena por parte del ejercito del gobierno central republicano, que el 75% de los inmuebles quedaron totalmente destruidos, y en el casco antiguo tan solo quedaron tres casas en pie. Incluso explotó el parque de artillería, la mayor tragedia ocurrida en España, donde murieron cientos de mujeres y niños que allí se refugiaban.

Y ¿como acabó esto coletarios?, acabó, con un golpe de Estado del general Pavia, transformando la república federal y parlamentaria, en una república Unitaria, gobernada por el general Serrano, dictador de facto en España.

Antonete huyendo, consigue llegar al puerto de Orán en Argelia con 1000 de sus seguidores; perseguido por toda la Armada Republicana. Y para terminar Castelar...estos inútiles de la socialdemocracia, y los tragones de los gaviotos, mucho conocimiento del medio, mucha educación para la ciudadanía, y mucha Alianza y encuentro de civilizaciones, todos progresando adecuadamente y sin tener ni idea de la historia de esta gran nación que pretenden desmembrar, pero que no lo conseguirán, porque volverán a perder.

Es digno de mención recordar que ya hubo un conato, sublevación y en el pueblo de Ferrol, la Republica Federal fue proclamada 124 días antes que en el resto de España, el 10 DE OCTUBRE DE 1872, liderada por otro catalán Bartolomé Pozas, brigadier , carlista que acabo republicano, cuantas coincidencias señor, cinco días le duró el sueño sangriento.

Francisco Hernández

