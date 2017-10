La conjura de los necios: Cuidadín Puigdemont, más vale un cobarde vivo que un valiente muerto

Ayer empezó la solución a la "Cuestión catalana". No es por ofender pero el comportamiento de los que mandan en la Generalitat es como de dibujos animados. Parece la Conjura de los Necios. El Tribunal Constitucional prohíbe el pleno de hoy lunes del Parlament en el que se iba a proclamar la Independencia de Catatunya y lo convocan mañana martes. Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Forn, Romeva, Turull, Trapero actúan como si fueran el Zorro, Bugs Bonny y Trotacaminos.

Media docena de cargos políticos que cobran su sueldo del Estado y juegan al ratón y al gato. "Yo por la independencia todo pero no me juego el patrimonio familiar" dijo uno de los altos cargos que dimitieron antes de exponerse al poder del Estado.

El pueblo catalán es la pantalla de unos dirigentes enloquecidos que piensan que la democracia 2.0, las redes sociales y la manipulación informativa pueden lograr lo que en 500 años de Historia, con gloria y penalidades, nadie ha conseguido. Dos millones de catalanes favorables a la independencia blindan a la élite dirigente que utiliza la Generalitat para manipular al pueblo gracias a frases tan vacuas como "España nos roba" y la "Independencia nos hará libres y prósperos".

La TV autonómica TV3 (300 MM e anuales) y el entramado del gobierno autónomo ( 250.000 empleados públicos y funcionarios) junto con el control de la enseñanza y el uso de los nuevos medios de comunicación digitales han logrado en cinco años llegar hasta aquí, al borde del precipicio. El barullo de la corrupción de ex honorable Pujol y de la crème de la crème del Palau de Barcelona algo tienen que ver en el proces. Pero el pueblo soberano da la cara.

Veremos si no se produce el efecto contrario. 200.000 catalanes con la senyera y la bandera española no se habían visto nunca. Banderas españolas ondeando por los cuatro puntos cardinales de la piel de toro. De momento, las grandes empresas advierten que nunca más y lo muestran exiliándose de Catalunya.

La cultura popular es sabia y nada mejor que el acerbo catalán del refranero para indicar el modo en que se desenvuelve el proces hasta hoy. Mañana ¿quién sabe?

Barcelona és bona si la bossa zona. No necesita traducción.

De Joseps, Joans i ases n'hi ha a totes les cases. Joses, Juanes y asnos los hay en todas las casas.

No en diguis blat que no sigui al sac i ben lligat No digas trigo que no esté en el saco y bien atado. Equivalente castellano: No vendas la piel del oso hasta haberlo matado.

Qui la fa, la paga. El que la hace, la paga.

Polit polit es va perdre, barrip-barrap es va salvar. Muy planificado fracasó, de cualquier manera se salvó.

El temps és com la mula: no recula! El tiempo es como la mula : no recula.

Fan més fressa dos que cridin que cent que callin. Hacen más ruido dos que gritan que cien que callan.

Al caigut dona-li la mà i ell després t'ajudarà. Al caído dale la mano y él después te ayudará.

Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap. El que tiene salud y libertad es rico y no lo sabe.

En caixa oberta, el just hi peca. En caja abierta, el justo peca.

És bo saber callar, fins que és l'hora de parlar. Es bueno saber callar, hasta que es hora de hablar.

Més val un cobard viu que un valent mort. Más vale un cobarde vivo que un valiente muerto.

Moraleja: Puigdemont, cuidadín cuidadín.