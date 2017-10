Señor Presidente del Gobierno de España, suba a la red ya de una vez

Ya está bien de devolver pelotas desde el fondo de la pista, incluso cuando estas ya botan desde hace tiempo fuera de los límites establecidos. ¿Qué más ilegalidades precisa que se cometan en Cataluña para desde la legitimidad, invalidar el juego sucio de este partido que practican los lideres secesionistas catalanes con una volea fulminante que acabe con sus pretensiones?

En su mano tiene aplicar la ley con todo su peso, como tantas veces ha anunciado con escasa determinación, sin más dudas ni incertidumbres. Si a partir de hoy, y más concretamente de esta tarde, lo que se avecina en Cataluña va a ser en cualquier caso alboroto en el mejor de los casos, cuando no desordenes más serios, no me gusta utilizar el símil, pero no se me ocurre otro mejor: el que da primero da dos veces.

Que no le ocurra como el 1-O, que confió en los mossos y por esa confianza después se tuvo que utilizar la fuerza para impedir el referéndum, se genero animadversión contra Policía Nacional y Guardia Civil y aún así, se votó.

Mañana por la tarde, sí o sí, el Parlament de Cataluña va a estar rodeado por decenas de miles de entusiastas independentistas ante cuya actuación han de responder los Mossos d´Escuadra. Puede ocurrir que Puigdemont proclame la declaración unilateral de independencia y ya verá como esos miles de manifestantes de abrazaran con los cientos de mossos allí destinados, o que su declaración no satisfaga a los independentistas allí congregados y la temperatura suba lo suficiente como para que comiencen las algaradas y los mossos tengan que ser los que intenten poner orden. Aproveche para que el trabajo sucio lo hagan ahora los mossos y no los "pikos", como dijo Trapero preparando el 1-O.

Pero en todo caso, y ante lo que se vio tanto el día del referéndum como el de la huelga general en Cataluña, esta guardia pretoriana del Gobern ya tenía que estar bajo un mando policial del estado español con arreglo a la estructura militar a la que se debe para que no puedan actuar (o no actuar) sin ninguna responsabilidad y queden sujetos a una de cadena de mando establecida por el propio estado español.

Está bien que ante este desafío se aplique el artículo 155 de la Constitución en toda su extensión, en cualquiera de sus aspectos políticos, pero antes debería asegurarse el control de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y los mossos lo son, para responder al desafío independentista en la calle que lo va a haber sin duda.

Si llegado el momento, hay que detener a miembros del Gobierno de una Cataluña proclamada por ellos independiente, que todas las fuerzas del orden estén con la legalidad vigente. Lo malo no es "la Guardia Civil en Cataluña", lo malo sería "la guerra civil en Cataluña" por culpa de una intoxicación de odio y rechazo durante décadas que ha culminado con un golpe de estado por entregas.

Los cientos de miles de catalanes, y por ende españoles, que están sufriendo el desprecio de los independentistas, pero que al final este domingo pasado han salido a la calle para defender la misma legalidad que usted defiende, esperan que no les defraude y que si no hay más remedio, de usted ese golpe de volea asomándose a la red decididamente.