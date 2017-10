El principio y el fin

I



De Presidente de la Generalidad

A Presidente, ¡coño!, de la República

De Cataluña... Noticia que ha hecho pública

El mismo Puigdemont... ¡Dios, qué barbaridad!;



Mas nos la ha dado con tal austeridad,

Que hasta la gente, con la mente tan lúcida

Como los de CUP, oyendo su música,

No la ha aplaudido... ¡Qué contrariedad!;



De su investidura ha sido tan rústica

La ceremonia, que hasta su acústica

Ha resultado ser de baja calidad;



Ha sido un entierro cuya dignidad,

La ha salvado, con su pertinaz súplica,

Esta nueva... ¡Hermanita de la Caridad!



II

Más que las autopistas con sus arcenes,

Más me van los caminos con sus cunetas;

Chapado a la antigua, me van las setas

Del campo que de los Grandes Almacenes



Más que la promiscuidad de sus retenes;

De sangre caliente, me valen más metas

Que ruletas, digo yo, y ¡qué puñetas!;

Mucho más una olla que diez sartenes,



Si aquella fija y éstas en vaivenes

Están al fuego... No me van pues las tretas

De los de CUP, los estultos profetas



De la Independencia, con sus desdenes

A una España, que les pone los trenes

Para que ya, sin más,... ¡hagan las maletas!