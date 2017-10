Una trampa tras otra

Sr. Presidente: Víspera de la fiesta nacional, del orgullo de ser español, ha habido en Cataluña un golpe de Estado y una República, siquiera suspendida. Ante un golpe de estado de este calibre y tras una declaración de independencia aunque sea una chapuza inmunda, debe intervenir el Presidente de Gobierno y no su vicepresidenta. ¿Hay algo más gordo si exceptuamos una declaración de guerra?

¿Pero no decian que estaban contempladas todas las posiblilidades? De esta mañana no pasa. No puede pasar. Este gobierno pierde autoridad con cada declaración que hace y no hace nada inmediatamente, con la celeridad de la autoridad.

Señor Presidente, los españoles, quitando nos cuantos mangantes, estamos hasta los cojones. Y por eso un dia como ayer debería haber salido el Presidente, como sucedería en cualquier pais de la Unión europea, por más que con ello se pretenda rebajar el papel de Puigdemont y la no bilateralidad.

No basta con no hacer nada, ni siquiera aunque resultase bien. España y los españoles, tras meses y años de presión y de declaraciones, precisan la reacción de su gobierno legítimo, armado con su Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, para dar respuesta que es un clamor entre el pueblo harto y sojuzgado, el catalán, y el harto, el resto de los españoles hartos de estos vampiros de sangre, dinero, sudor y lágrimas.

Esta chapuza tan casera a escondidas, esta confusión revolucionaria de mercao de pueblo, esta tregua trampa, como ha dicho Ignacio Camacho, ha sido tramada para huir de la corrupción, el pujolismo y el tres por ciento.

Vestidos de camuflaje y con vaselina, un trapero y un trapacero continúan engañandonos y mintiendo como bellacos, porque Puigdemont, Mas, Tardá, Rufián y Gabriel son eso, bellacos, mientras muchos medios y españoles entran al trapo del lenguaje que crean para Europa con ese fin: Conflicto, Diálogo, -que no cabe sobre chantaje-, "que se pongan de acuerdo"...¿Es que podía Tejero exigir diálogo? España utiliza "Técnicas de terror" dijo ayer la flequilloburro.

Para espantar a estos vampiros separatistas basta el himno de la guardia civil a modo de crucifijo: " Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley". Nada mejor traido a esta coyuntura ni más moderno y actual.

Con los políticos catalanes no se acaba nunca. Su ambiguedad resulta exasperante y a veces más. Algunos llaman seny a su cobardia, a no explicar yo pienso asi y punto, a estar con los dos bandos, como la alcaldesa funambulista de Barcelona, a declarar si pero no, pero la afrenta de Puigdemont y los suyos ya está hecha. Los delitos también.

Despues de esta payasada de golpe de estado, pero golpe de estado al fin y al cabo, seguimos esperando al Estado confiando, no sé por cuanto tiempo, en el Estado.

El art 155 no es una posibilidad. Es una facultad que la Constitución da para este y para casos mucho menos graves.

Sr. Presidente del Gobierno: O actúa hoy, llevando a cabo lo que es el clamor del pueblo soberano restableciendo el orden constitucional en Cataluña ¡Ya!

¡O váyase!