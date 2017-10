¿Dónde estabas PUIGPODEMON?

Este cabeza de turco, que han elegido los advenedizos de la política catalana, in extremis, con el objeto de terminar con el imperio de ley, por una piara de energúmenos, bien comidos y poco trabajados a los que los técnicos les da por llamar antisistema, anticapitalistas, cuando en realidad lo que son, es el fruto de 35 años de permisividad, con los nacionalismo excluyentes, fruto también de una ley electoral totalmente irracional y perniciosa, al permitir que cuatro colegas vascuences y cuatro catalanes tengan representación parlamentaria en el Congreso e inútil Senado de este país, al que ha tenido que llegar Puigpodemon para que se pongan en marcha de una vez por todas, "aunque tengo mis dudas".- que puedan de una vez por todas darle solución a estas minorías de minorías.

Recuerdo que en un programa de aquellos que iban los políticos tipo Rajoy a contestar a las preguntas del populacho, que uno de los preguntadores le dijo que ¿porqué se permitían estas pequeñas formaciones políticas?, generalmente de corte nacionalista y extremista.

Maese Rajoy contestó, más o menos, que era bueno para la democracia que en el Congreso de los diputados, tuviesen voz todo tipo de ideologías, craso error, cuando un diputado para Riverita cuesta unos 100.000 votos y uno para los nacionalistas vascuences 50.000.

Del "España nos roba", aportando el FLA 75.000 millones, para pagar a los médicos, enfermeros, mozos, farmacéuticos, y los permitidos hermanos musulmanes de la educación. A llenar España de rojo y gualda, algo que solo ocurría, cuando esos intelectuales aclamados hasta por yo mismo en su momento, chicos que su principal virtud es darle patadas a la pelota, pues infinitas gracias Puigpodemon por sacar de los baúles tanto banderón.

Me trague la cuatro horas quince minuto que duro la comparecencia a petición propia del señor Rajoy para dar explicaciones a la nación de lo que pensaba hacer, no dijo nada, tan solo en la replica, pude sacar alguna conclusión.,o lo que es lo mismo decir, más de lo mismo.

Los coletarios en su línea, sacando a sus abuelos a pasear, y la portavoz de la socialdemocracia, esa magistrada de tanto prestigio, una disertación de socialismo, algo así como que hay Constitución gracias a Isidoro y alguno más. Y que decir de las tertulias políticas las cuales están bajando de nivel a pasos agigantados, pues ya comienzan a disertar periodistas de 2b. Los de liga de campeones, estilo director de la Razón, Sr. Graciano Palomo, Sr. Javier Nart etc., no se les ve.

Todos los tertulianos, coincidían en que había sido una comparecencia de guante blanco, muy modosita, sin violencia verbal. Y aparece mi querido D. Ramón Jáuregui, que es en el periodismo: lo siguiente a la liga de campeones, que lleva días diciendo que esta muy preocupado por lo que le cuentan allí, sus informadores, a respuesta a este chico del Mundo, que ahora (había que darles algo a los catalanes). ¿Señor Jáuregui, que coño le tenemos que dar a los catalanes?

¿Qué coño es eso de encajar a Cataluña territorialmente?

¿Para qué coño hay que abrir la Constitución?

¿Porque la del 78 está demostrado que no funcionan o se ha agotado

¿Qué narices es eso del sentimiento catalán?

¿Qué pasa, ellos son bien paridos y los demás bien obrados?-todas estas preguntas están en la calle y nadie contesta, nadie dice para quieren abrir la sandia, nadie dice porque la del 78 ya no sirve, nadie dice na.



A ver si de una vez por todas, de una puñetera vez algún experto en derecho constitucional, les explica a ustedes lo que es una federación de estados y como funciona. Porque les escucho con mucha atención y la impresión es que no tienen ni idea. De lo contrario, sabrían que el Estado Español solo maneja ya el 20% de la pasta, y que un cortijo Autonómico Español, nido infesto de cuñaos, tiene más capacidad de gobierno.

A los empresarios catalanes, esos que han estado debajo del paraguas del nacionalismo los últimos 35 años, decirles, que la pela es la pela. Pero claro en un país donde no se ha respetado ni cumplido las resoluciones judiciales dictadas por los altos tribunales, en Cataluña, por que tenemos que creerlos ahora.

Todas esas asociaciones de jueces conservadores unas, liberales otras y para la democracia y no se que monsergas más, ahora tiran del estado de derecho, cuando ellos también son parte del problema, por sus ansias de trepar y sacar partido.

Al chico este de la real federación de fútbol, decirle que un club que participa de la política; escondiendo a unos niños alevines en Portugal en el pasillo de salida mientras suena el himno Nacional, o toma parte en un referéndum ilegal, celebrando un partido a puerta cerrada, con el falso pretexto en mi opinión de la seguridad, o que permite las sonadas pitadas al Rey y al resto de la Nación, a este presidente federativo, después de escuchar sus declaraciones decirle; que es otro inoperante, y el secretario de estado para el deporte, peor todavía, ya que en mi opinión debía de sancionar a esos que dicen que son algo más que un club, con echarlos de la liga por un año, por ejemplo, por hacer política del deporte y asumir la causa nacionalista.

O como a picado el Piqué, que se emocionó y todo, que no acabó ni el primero de bachiller, pero con la pasta de la selección española hace cursos de economía de una semana en EEUU y eso ya lo autoriza para decir que maese Rajoy no habla ni Inglés, tendrá poca vergüenza el tío.

Y que puedo decir del manifiesto que leyó el Giuseppe no el Verdi, sino el Guardiola, otro superdotado de la cultura de ese país chiquitito de allí arriba. Menudo trío de azulgranas. A ver cuando el defensor del menor toma medidas y acaba ya con estos niños, que tienen que estar en los parques apedreando gatos, están cientos de horas gravando series televisión, o en programas de freír huevos o en concentraciones peloteras como están a fecha de hoy mismo.

Y no pasa nada, pero si lo pillan fregándole vasos al padre, en la tasca del pueblo le meten 3000 euracos de multa.

Espero y deseo que la audiencia Nacional el próximo lunes meta entre rejas al jefe de los mozos y a los agitadores de masas que le acompañan, si se demuestra que ha participado en el golpe de estado político a la democracia española.

Y por el desprecio a la justicia y la chulería con la que dicen no reconocer a los tribunales españoles. Espero y deseo que aún, dando marcha atrás en su bravata Puigpodemon y su segundón, sea llevado ante los tribunales, al igual se llevó al teniente coronel Tejero y no se busque ninguna formula juridicosocialdemocrata, para que se vaya al retiro político.

Espero y deseo que si se abriera o abriese la sandia constitucional, sea para reforzar la Soberanía Nacional y la recuperación de competencias en sanidad y educación, la eliminación del Senado, la reducción de diputados, la eliminación de las diputaciones en, los territorios que no tienen dispersión de población, en Galicia o Extremadura es comprensible una diputación provincial, pero ya me dirán para que sirve en Murcia o Madrid.

Que se les retire a los vascuences los privilegios económicos, y terminar con los fueros. Y el royo ese de las deudas históricas. Que podamos elegir a nuestros políticos y no los imponga el presidente de turno. Como nos han colocado aquí al murciano. De una Semana Santa festiva solo queda festivo el viernes Santo, siendo la inmensa mayoría católicos.

Santiago, patrón de España ya solo es festivo en Galicia y un par de cortijos, la procesión del coño: es libertad de expresión. La cruz del valle molesta, los crucifijos en los colegios molestan, los colegios de la iglesia molestan, la mezquita de la M-30 esa no molesta, el pollo de las legiones romanas molesta, el yugo y las flechas de Isabel y Fernando molesta, que suene el himno nacional a las 08:00h molesta, que se corte el trafico para un arriado de bandera en la puerta del arsenal 5 minutos molesta, que un sargento con tres años de academia y 1200 euros de sueldo al mes molesta, ¡porque para lo que hace!. Cuando en mi opinión, en todos los colegios hasta el bachiller superior, todas las mañanas debían de escuchar el himno Nacional y leer todos los días un artículo de la Constitución del 78 y de paso meterle un puro todos los directores que tienen la bandera hecha jirones.

Un país donde el engominao en la academia general militar dice; que quiere una academia menos militar, un país que se cargó al General Galindo, que luchó hasta la extenuación contra la banda del terror; donde se permite que los representantes del estado en los cortijos, no acudan a celebrar el día de la Hispanidad.

Un país donde el juez absuelve al violador porque la culpable es la chica por llevar los pantalones demasiado ajustados, o al bigotes ese le piden 150 años de cárcel por ladrón y 120 puñaladas a la mujer se ventilan con 10 años, o donde el muy honorable y responsable de lo acontecido en Cataluña por ser el pionero y fundador continua durmiendo en su casa.

En un país donde se procesa y se encarcela a violadores, asesinos, ladrones y lo que te rondaré morena y el objetivo es privarlos de libertad con el objeto de reinsertarlos en la sociedad, pufff.......en un país donde te meten 100 eurazos de multa por ir a 111 cuando la velocidad en la autopista es de 100km/h y el Máximo permitido son 120 y están vendiendo y fabricando coches que alcanzan los 300km/h......

En un país donde se puede cantar la internacional con el puño en alto cerrado y si llevas la bandera nacional eres un puto facha asqueroso.

Cómo no va a tener el coletarios cinco millones de votos. En un país donde el gobierno acelera un consejo de ministros para poder sacar las empresas de Barcelona sin autorización de los consejos, da que pensar, porque la impronta, es que no va ser capaz de restablecer el estado de derecho en Cataluña. Ayer se celebró también el Pilar, y los mañicos pudieron hacer sus ofrendas a su querida virgen, el podemita debió de pasarlo bastante mal, ¡ay! que penica me da.

Y ya para terminar mí más sincero pésame a la familia de ese gran piloto muerto en acto de servicio, dejando viuda e hijo de días, cuando regresaba de hacer felices a miles de niños madrileños y de toda España. Probablemente haya muerto haciendo lo que más le gustaba y deseaba en la vida. Aunque le pese a la cantidad de mal nacidos que aún quedan en este país.

Ese bebé que deja, algún día se sentirá infinitamente orgulloso de ser hijo de su padre. De ser hijo de un piloto de combate del Ejercito del Aire Español. Y nuevamente mil gracias Puigpodemon y ahora no te vengas abajo, a ver si de una vez por todas, terminamos ya con los excluyentes nazisonalistas de razas superiores y ADN A+++.

Francisco Hernández.