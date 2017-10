Hablar ¡ya no! Actuar ¡ya si!

Estoy intrigado por la respuesta que la Generalitat pueda dar a la difícil pregunta que le han planteado. A mi entender, si un tribunal condena a una persona, y por los motivos que sea deja en suspenso o retrasa la aplicación de la pena impuesta, condenada está. Las discusiones sobre el tema son elucubraciones mentales, indicativas de una posible diarrea mental.

La historia es irreversible, pero no irrepetible. Cuando los nazis (de los que los independentistas son aventajados alumnos), hicieron su primera anexión, todo fueron conversaciones y al final no pasó nada. Lógicamente repitieron la actuación varias veces, hasta que las potencias occidentales vieron que se jugaban sin duda alguna su existencia. Opino que es posible y muy probable, que si la primera vez, en lugar de tanto espíritu dialogante, se hubiesen plantado seriamente, no hubiese habido la guerra.

¿Qué hace nuestro gobierno? Aparte de negar lo evidente, ¿no hubo votaciones el 14 de noviembre y el 1 de octubre?, repetir machaconamente que hará lo que tenga que hacer, ¿qué?, ¿cuándo? También reitera hasta la saciedad que una Cataluña independiente no sería reconocida por otros estados, cosa que dudo se mantuviese más de dos o tres años, los posibles intereses exteriores mandan; creo que solo es una cortina de humo para esconderse detrás de las faldas de la comunidad internacional.

¿Reformar la Constitución? Si es para el bien de España, voto sí. Si es para favorecer directa o indirectamente a Cataluña, y así calmar a los independentistas voto no, y haré toda la campaña en contra que pueda.

Desengañémonos, los golpistas a la cárcel, sobran motivos legales, han llegado a la sedición y rebelión. Eso sí, acompañados de algún gracioso, mejor dicho basura humana, para que les amenice la estancia, como ese concejal secesionista, valiente rata de alcantarilla, que se regocijó de la muerte del piloto que, según los primeros indicios, es posible que no saltase del avión para evitar que este se estrellase en una zona residencial. Eso es delito de odio, ¿no reclaman ellos la cárcel para casos similares cuando les conviene? Pues que tomen de su misma medicina.

El Presidente que es gallego como yo, y me siento muy orgulloso de serlo sin menospreciar a nadie, tiene suerte de que los independentistas con que trata, no tengan la retranca que nos atribuyen a nosotros.

A la pregunta ¿han declarado la independencia?, tendría una respuesta breve, precisa y categórica: DEPENDE.

Como el gobierno es duro de mollera y no entiende bien, repite la pregunta y el jueves recibe una contestación más amplia y detallada: PUEDE SER.

En plan de mantener el diálogo, la concordia y buena voluntad (porque todos somos buenos), da una nueva y última oportunidad para la reconciliación, ante la cual los secesionistas catalanes, asombrados por tanta condescendencia, mandan un simple correo electrónico (porque ya está bien de importunar), contestando como es lógico con una pregunta: ¿PARA QUE ME LO PREGUNTAS? Es decir 'no me des más el coñazo'.

Mi querido gobierno ¿cuándo te vas a enterar de la fiesta?

Hablar ¡ya no! Actuar ¡ya si!