Del viento de levante al ábrego

I.- (Escrito hace una semana).

Me juego lo que queráis que esta panda

De forajidos independentistas

Duerme en la cárcel como la ley manda,



Por necios ellos y ellas por listas,

La cama dura y fría la sopa,

Que es lo que logran los soberanistas



Por tercos atacar a quemarropa

La indisoluble unidad de España:

-Suena a aquello de ¡joder qué tropa!;-



Visto cómo abunda tanto la saña,

Quien sabe más por viejo que por diablo

Y que no le va mal el dar caña,



Se pregunta si sólo en un establo

O una pocilga cabrá tanto chivo

Cornudo y tanta cerda... No hablo

Más, y con esto acabo este retablo:

¡Pronto cada mochuelo a su olivo!.

II.- (Escrito esta madrugada).



A los "cagoners" les priva,

¡Joder!, de en cuando en cuando,

Exhibirse como víctimas;

Si les cargaran el iva,

Con el "ordeno y mando"

De la Hacienda, otras líricas

Cantarían los adictos

A la absurda pendencia

De avivar los conflictos

De eso de la Independencia;



Como se encuentran a gusto

Defecando todos juntos

En el mismo orinal,

No hay quien les mueva el busto,

Y cerca de ser difuntos,

Esto ya huele fatal;

Si no se levantan pronto

Y en él siguen con orgullo,

No obtendrán otro monto

Que acabar en el trullo;



Pero eso de que un día

En un rincón o una plaza

Les levanten una estatua,

Recordando su porfía

Por enaltecer su raza,

Eso, ¡coño!, es de fábula;

Tirar más del repertorio

Tan abundante de tacos

No hay porqué, pues es notorio:

Más que víctimas,... ¡son cacos!.