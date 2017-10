¡Pobre Cataluña..., con lo rica que eras!

¡¡¡Pobre Cataluña, con los descerebrados nazi-onalistas-bolcheviques, la traición de este PSOE de Sánchez e Izeta y la cobardía, que le hace incompetente y embustero, de Rajoy!!! La Vice Soraya, tiene una talla profesional para este problema.....inferior a su talla física, que ya es decir. Claro, si el Jefe es cobarde, elige a los que sean menos competentes que él, para que no le hagan sombra y permanecer en una poltrona que, en la empresa privada.....ni para archivar, por cobardía. Es la escuela de los incompetentes y cobardes y que en política , sin ninguna PREPARACIÓN Y VALOR PARA GESTIÓN, así abundan y siguen.. Sin esa cobardía y traición PP-PSOE, lo mejor sería intervenir con la fuerza legal que merece esta situación, limpiar de anti-democráticos nazis y bolcheviques violentos, no solo en Cataluña y luego convocar elecciones. Pero, como no lo van a hacer porque se queda Ciudadanos solo y que si cambian la ley electoral, esperemos gobierne España sin bisagras ni cobardes ni traidoras. Ante esas deficiencias PP-PSOE, lo mejor elecciones en Cataluña y España, sin la ley d, Hont El Poder Judicial y Fiscal...MÁS CONTUNDENCIA como exige esta debacle. ¿ O las empresas e inversiones que escapan de estos elementos y situaciones y en tan gran número están equivocados? SON EL ALMA MATER DEL BIENESTAR

Si la democracia es que gobiernen esta empresa llamada España esta cuadrilla de inútiles por cobardía y apoyo traidor PP-PSOE ante nazis y bolcheviques,unos violentos de despacho y otros de calle, como diriamos coloquialmente... ¡¡¡ESTA DEMOCRACIA, ES UNA MIERDA !!! Ante esta incompetencia por cobardía y traición del PP-PSOE, Ciudadanos y capitaneado por Rivera, es la única esperanza democrática. Por tanto eleciones en Cataluña y en España ya, sin la ley d´Hont. De lo contrario..... puede que vuelvan a venir los de las botas altas que,se suelen quedar mucho rato y luego " papá que me han pegado". Si llegamos a eso.... que el dictador sea competente, COMO OCURRE EN LA EMPRESA PRIVADA, que si el " dictador " es bueno, la empresa funciona, en beneficio de empresario, dirigentes y trabajadores ( País -dirigentes-pueblo) con iniciativa privada y si es malo lo echan, SIN ESPERAR CUATRO AÑOS, que como Zapatero antes, Rajoy ahora y Sánchez que quiere coger turno, pueden destrozar un país económicamente y socialmente a su gente. Y encima para castigarles, se colocan luego en puestos y sueldo insultantes. Estas corruptelas....además de otras El dragón de 17 cabezas...al final las cabezas devoran y matan al propio dragón y....a ellas mismas. QUE ALGUIEN VAYA CORTANDO CABEZAS

Yo ya voy asumiendo cosas que....luego ya no me sorprenden. Cuanto más gordo sea el estrapalucio, mas grande será el arreglo. Si no seguirán igual en Cataluña con el nazi-onalismo, opresión, coacción, amedretamiento, mentiras ADOCTRINAMIENTO y siempre estaremos con la misma canción,. Y en el País Vasco......ya afinan voces, esos que seguirán destruyendo a su pais.

¡¡¡Que explote de una puta vez!!! Eah, que diría un sevillano