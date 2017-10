La inociencia. Los cien mil hijos de San Luis

Los independentistas están plenamente concentrados en una campaña para perjudicar la imagen exterior de España. Basta ver sus manifestaciones con casi todas las pancartas en inglés: "Freedom for Catalonia" "Help Catalonia", etc. parece como si creyesen que la independencia les fuese a venir del extranjero, algo así como cuando Francia envió a los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 para ayudar a Fernando VII a rematar lo que quedaba de los liberales surgidos de la Constitución de 1812.

No hay duda de que los independentistas están muy bien organizados, basta ver la base ideológica que han formado con el uso de la lengua y las escuelas, también la forma en que organizan sus movimientos callejeros, completamente coordinados, y en la propaganda exterior; no hay día que no haya en The Guardian, periódico que leo de vez en cuando, algún artículo de opinión firmado por algún peso ligero catalán de supuesta entidad.

Pues bien, me parece que al igual que son unos buenos organizadores, son unos malos analistas, como se desprende de su falta de previsión en cuanto a la huida de empresas de Cataluña, el profundo desconocimiento de la base social catalana creyendo que quienes se manifiestan regular y organizadamente, representan a la totalidad de los catalanes, y sobre todo la minusvaloración del peso internacional de España.

Parecen creer - la intelectualidad independentista- que consiguiendo deteriorar la imagen de España en el exterior, la UE y el resto de países democráticos del mundo, mas Venezuela, van a formar una especie de cruzada que vencerá al Gobierno y a todos los constitucionalistas "fachas" obligándoles a aceptar la independencia de la Cataluña libre constituida en República.

Parece cómico, pero no lo es, así piensa no solo el populacho independentista, sino la intelectualidad, y miembros de la Generalitat casi todos universitarios muchos de ellos procedentes del mundo de la enseñanza. Esperan de la UE, del Gobierno de los EEUU e incluso de la ONU, que se produzca una condena contra España con amenazas e incluso sanciones tan graves, que España se vea obligada a atender las tan democráticas aspiraciones de un pueblo oprimido en busca de libertad.

Yo no sé si son tontos o ingenuos, aunque tampoco creo que haya gran diferencia de una cosa a la otra, quizás lo sea yo, pero a estas alturas, cuando ya se han pronunciado a favor de la legalidad constitucional y por lo tanto la indivisión de España, la UE en su conjunto y por separado, los EEUU, o sea casi todo el mundo democrático; ¿de verdad pueden creer que alguien, excepto Venezuela, va a presionar al Reino de España para que cese la opresión y de la independencia al pueblo oprimido de Cataluña?.

¿Acaso creen que van a enviar unas cuantas divisiones de la OTAN a restaurar las libertades y liberar a Cataluña de la esclavitud?, o ¿van a amenazar a España con la expulsión de la UE para que esta se desintegre?.

Pero es más, en una suposición de ciencia ficción, si amenazasen a España con expulsarla de la ONU, la OTAN y la UE, o de la Asociación de Caballeros de Malta,¿que más da? ¿iba España a ceder y dejar que se fuera un 20% del territorio del Estado?, seguro que no, sería el final de España, ningún gobierno lo consentiría, ni ningún ciudadano que se sienta español, por mucho que haya algún descerebrado con coleta.

Así que señores independentistas, dejaros ya de burdas manipulaciones de cara al exterior, porque perjudicar a España no es bueno para nadie ni siquiera para los catalanes que no se sienten españoles, porque contrariamente a lo que proclamáis en ingles, CATALONIA, IS SPAIN, yo añadiría también en el mismo idioma, FOR EVER, y además para decirlo de forma más solemne también en latín PER OMNIA SAECULA SAECULORUM. Y no digo AMEN porque no hace falta.



No es broma