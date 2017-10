Cierto clan, esta cuña

¡Coño!, la mete con cierta frecuencia,

Pues lo de Cataluña

Con la Independencia,

Es lo de Companys otra experiencia,



Que el Puigdemont repite

Y el gordo y bizco Junqueras

Con un ojo al quite,

Debajo las esteras

Del treinta y cuatro, se sabe de veras;



Si acabó aquello,

¡Leches!, con Companys en el paredón,

Ya con el agua al cuello,

Este vil pelotón

Parece no saberse la lección;



Ha cobrado el asunto

Todas las pintas de un Golpe de Estado,

-Aunque solo presunto

De facto-, que a tal grado

De perfidia mental se ha llegado;



Quieren con el diálogo,

¡Mierda!, pues es darse contra un muro

Con la frente... -Puigálogo

De necios puro y duro

Darle a esta gentuza un nuevo futuro-;



Siendo unos golpistas,

Que se han quedado con el trasero

Al aire a todas vistas,

Con el mismo rasero

¿Por qué no medirlos como a Tejero?.