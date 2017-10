Don Felipe VI ha sido 'el Motor de la Unidad de España'

DECÍAN que era como la crisis de 1898, pero sin pérdida de la colonias, porque yo creo que a la vista de la insurrección de los rebeldes golpistas encabezados por El Fregona, hasta la casa Myrurgia había decidido irse de Barcelona, como otras más de mil empresas.

Decían que era un 98 sin Generación, donde los sucesores del que copió la estrellada bandera de Puerto Rico y de Cuba se creían Martí, Máximo Gómez y Maceo en una sola pieza. Punto el de Maceo que viene estupendamente. Su coetáneo gaditano El Tío de la Tiza proclamó en un tango de Carnaval lo que todo el mundo pensaba:

«Maceo, qué tío más feo».

Y Puigdemont y Junqueras, pues de la misma madera. Yo, la verdad, no me esperaba que Rajoy rompiera en valiente, con la contundencia de la ley, como lo hizo en el firmísimo recital de españolidad que dio tras la reunión del Consejo de Ministros.

Creía que iba a seguir el triste corricalles infantil que, con tal de no meterle la navaja a la sandía, se traían entre él y el virtualmente destituido presidente de la Generalidad con sus castas todas:

-Si tú declaras el 155, yo hago la Declaración Unilateral de Independencia. -Pues si tú haces la DUI, yo aplico el 155. Ea, se acabó, como canta María Jiménez. Ni la gallina ni el huevo.

Estos últimos sobre la mesa, que eran los que estábamos esperando los que aún tenemos la bandera de España colgada en el balcón.

Que la hemos dejado allí desde el 1-O porque ya no era contra el separatismo de los golpistas separatas catalanes, sino contra la tardanza del Gobierno de Madrid en solucionar lo que a un presidente americano o a una canciller alemana le hubiera durado no sé si cinco o diez minutos, una cosa así.

Y que conste que lo tenían difícil. Más que el 155 eran las 7 y media: o te pasas o no llegas. Pero el juego de las siete y media según don Pedro Muñoz Seca en «La Venganza de Don Mendo», alegre usted esa cara y sonría, hombre, que España no se va a romper como nos temíamos, ni los catalanes no separatistas se van a arruinar por culpa de los golpistas de la Señórita Pepis, digo, de la Señorita Montse.

Aplicar el 155 era como lo que Don Mendo le decía a Magdalena en la citada obra del abuelo de mi compadre Alfonso Ussía:

«¿Un juego?... Y un juego vil / que no hay que jugarlo a ciegas, / pues juegas cien veces, mil, / y de las mil, ves febril / que o te pasas o no llegas. / Y el no llegar da dolor, / pues indica que mal tasas / y eres del otro deudor. / Mas ¡ay de ti si te pasas! / ¡Si te pasas es peor!».

Ni se pasaron ni dejaron de llegar donde debían. Un poquito tarde, la verdad: esto debería haberse hecho cuando aquel 9-N, día de la Virgen de la Almudena, sacaron el timo del tocomocho de las urnas de cartón para pedir la independencia, que se la vamos a dar por aquí, tararí.

Y con el control de TV3, ea, a hacer propaganda golpista e ilegal y a odiar a España a otro lado, pero no con nuestro dinero. ¿Y los mozos de escuadra? Que a ver si los escribimos en español, joé, que no son «mossos» porque yo no soy de Lleida; en todo caso, de Lérida.

El alivio por cuerpo que nos ha entrado a muchos saber que no serán los golpistas insurrectos quienes manden ahora en 17.000 señores armados con pistolas y armas largas.

Ea, adiós, Trapero, vete con tus trapos y tu ejército de Pancho Villa, que sabemos que los rebeldes no tienen a un imputado por sedición como jefe de 17.000 señores armados.

El Gobierno del Reino de España se ha puesto a la altura del pueblo que sacaba sus banderas rojigualdas. Y ha oído a Su Majestad. Que antes que me quede sin papel y sin tinta V.E.RD.E. no quiero dejar de proclamar que igual que Don Juan Carlos I fue «el Motor del Cambio» hacia la democracia, su augusto hijo Don Felipe VI ha sido «el Motor de la Unidad de España».

¡Óle sus co...ronas de Rey de Castilla y de Aragón, Señor!

