Tic-tac-tic-tac, comienza la cuenta atrás

Para desalojaros de los Ayuntamientos, de Ferrol, Coruña, Santiago, Zaragoza, Cádiz incluso hasta pudiera ser del, de Barcelona también.

Hoy esta ardiendo Galicia, pero de diferente manera a la que arde Barcelona, la verdad es que el terror implantado mediante el fuego en Galicia, me duele infinitamente mas que el terror del secesionismo catalán. Hoy han ido a pescar a Galicia, el coletario, y no sabe que no es comparable lo del Prestigie con el incendiario gallego.

Las manifestaciones del nunca Mais, participaron miles de votantes del PP, al igual que en las que se están produciendo por estos incendiarios en momentos tan cruciales como los que estamos viviendo. Coletas no vas a pescar ni en Galicia, ni en Barcelona, además, perderás según mis cálculos unos tres millones de esos votos de los que se te cae la baba, cuando tiras de ellos.

Tienes la cara mas dura que el mármol de Macael, cuando cambiaste el nombre para emular al fundador del partido socialista, debías de haberte puesto el de los Picapiedra.

Hay que tener la cara dura para decir ante los micrófonos y cámaras que NO QUIERES UNA ESPAÑA EN LA QUE HAYA PRESOS POLITICOS, mas dura aún que el granito.

¿Se puede ser en la vida más cínico e hipócrita que este supuesto líder político?, este hijo de su Santa Madre, disfruta cuando ve un policía rodando por los suelos, ordena a sus hordas asaltar el cielo si es necesario, recibe dinero de dictaduras de extrema izquierda, financia sus programas de televisión con dinero de países donde ahorcan a los homosexuales en plazas públicas.

Pablo presos políticos en Venezuela, ahí si que te trincan en tu casa y desapareces, o te matan a tiro limpio en mitad de la calle, pero claro tú tienes que estar muy agradecido a estos países por lo que no eres capaz de condenar ninguna de esta s acciones terroríficas de tus superiores ideológicos. Ese reloj que pusiste en marcha, ese es el mismo reloj que te esta a ti dejando sin tiempo, y a tu amalgama de podemitas, que vais camino de los tres años de gobiernos combinados y mantenidos por socialistas y no habéis hecho nada que reseñar, a la inversa si había algo que funcionaba lo habéis parado. Y los energúmenos son energúmenos hasta que dejan de serlo.

Una cosa es predicar y otra dar trigo. La colá en Barcelona te va a fagocitar como tú fagocitaste al señorito andaluz de IU. Y en Galicia las mareas te van a ahogar en tu propia bilis.

Estos JJ a los que tu llamas presos políticos, que su señoría con muy buen criterio a mandado a Soto del Real, estos son dos podemitas que arengaban a las masas nazis catalanas a la desobediencia civil, de eso sabes tu mucho.

Solo hay que leer tu tesis doctoral. Y el premio que os endorso la Universidad Carlos III de Madrid, con el premio < ENFOCADOS>POR VUESTRA CONTRIBUCION AL CAMBIO SOCIAL, compartiendo premio con otras dos joyas, el señor Ignacio Escolar y el Évole otro Jordi. Hicieron que una secretaria judicial saliese por un tejado y tuvieron retenidos a los guardias civiles no se cuantas horas, además de sustraerle las armas de los vehículos que alguien con buen criterio devolvió mas tarde.

¡Sabes que en Francia un juez te envía a prisión , tan solo por quemar un coche de la policía por 7 hermosos años¡ y eso sin poner en riesgo ninguna vida. Estos dos JJ el de la ANC y la OC, trincan millones de euros, como asociaciones civiles y no sabemos en que se los gastan. Bueno eso es un decir. Mientras se cierran quirófanos en Cataluña.

Pero esto no queda aquí el representante de los socialistas en Cataluña, señor iZeta, se dejar caer con unas medidas desproporcionadas, otro que de derecho sabe poco más que yo que no se nada, los del PDCAT ese de las narices, con claveles, mañana me saltaré un stop, y cuando me pare trafico, les diré que si no ven el clavel en el limpiaparabrisas. Tornando a la coleta, todo lo que he dicho hasta ahora lo sabe todo el mundo; no he aportado nada nuevo.

Pero saben que quiere poner un margen de edad para poder votar, que se fumará este tío.

Así los alcaldes ahorraran un montón de pasta, en los taxis que envían a los ancianitos para que ejerzan su derecho al voto.

Saben que no puede usar la bandera roja y gualda y no puede decir España.- pero trincar 8300euracos todos los meses de España eso si puede.

Saben que es un tío que lo soluciona todo a base de desobediencia civil. Imagino que hasta que llegue al poder.

Saben que fue asesor de IU en las generales del 2011, conclusión IU desaparecida.

Saben que fue asesor de Alternativa Gallega de Izquierdas en el 2012, y eclosionó.

Saben que su canal lo paga la televisión pública Iraní. Grande demócratas los iraníes.

Saben que se desestimó su demanda, porque este tío demanda a toda María Santísima y el dice lo que le sale de los huevos y no pasa nada. `Porque quedó demostrado que le ingresaron en un paraíso fiscal la friolera de 272.325 eurazos, mientras nos largan que se arreglan con tres sueldo mínimos de esos.

Saben que, lo de izquierdas que eres se mide por la distancia que dejas de la policía. Según él claro esta.

Saben que dice que a los iraníes les interesa que se difunda en America latina y España un discurso de extrema izquierda, porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos?

Dice el pájaro: "yo tengo la fuerza de las mayorías sociales" dicho con una metáfora, que dudo que sepa para que se utiliza, (aprender a vestir el traje de la victoria).

Otra perla suya; la GUILLOTINA es el acontecimiento fundador de la democracia. O esta de, ZAPATERO SE HA CONVERTIDO EN EL REFERENTE PROGRESISTA MUNDIAL, amárratela al muslo Nicolás.

Y que me dicen: El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean de propiedad privada.

O la verdad es que se hecha de menos al comandante. O Venezuela es el modelo a seguir por Europa. O la crisis terminará cuando el miedo cambie de bando. "cuanto peligro "y la barbaridad 'el holocausto fue, antes que nada, una decisión burocrática y administrativa' estaréis orgullosos de haber colocado esta forma de pensamiento y obra en el congreso, tenemos lo que nos merecemos, un pájaro que es capaz de plasmar estas frases y pensamientos ideológicos. Sin contar la Cal.

Españoles despertar ya, hay vida más allá del balompié.

El juzgado de lo penal numero 1 de Pamplona absuelve al acusado de los delitos de calumnias e injurias ........................ articulo 620.2 de código penal ( RCL 1995, 3170) LLAMAR CHORIZO A UN POLITICO NO CONSTITUYE NI INJURIAS NI CALUMNIAS.

Todo lo anterior mente descrito lo a largado el coletas, y no pasa nada. Desde aquí doy las gracias al pleno de la sala primera del TJ por la rebaja sustancial a 6000 euracos de multa por llamarle "chorizo" "mangante "y "gilipollas" por vulnerar el derecho al honor de Pablo. El puede decir lo que le salga de los huevos.

Y para despedirme mí mas sincero pésame a los familiares de los fallecidos en los incendios del terror gallego y portugués. Y como no a los familiares de ese chaval que murió cumpliendo con su deber en el accidente aéreo del F-18. Y señora Mónica le han dado a usted de su propio jarabe, ese jarabe que le dieron al señor Pons o a la Pequeñica, lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie, tan crueles son los ultras de la derecha como los de la izquierda. Deplorables ambos.

Viva Cartagena, visto lo visto.

Francisco Hernández.