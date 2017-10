La corrupción de los Pujols inviste a Rajoy de “mayoral” para “llevar a toriles” a Puigdemont

Sin mención al 155. "Estado de Emergencia", cárcel a Puigdemont, control de TV3 y "ruina económica" de quienes instigan la insurrección de Catalunya. Lances de la embestida del independentismo catalán. Hay quien cabalga a caballo y otros arremeten como toros bravos. Cualquier suposición puede darse en los próximos meses.

Todos recibimos whatsApps a diario sobre el cachondeo de Cataluña. Puigdemont, Trapero y Rajoy vestidos de lagarterana, ejerciendo de toros o de mayorales en el rodeo del proces catalán.

Mariano Rajoy conduce el aparato del Estado con el respaldo del PSOE y Cs. 70% del Congreso de los Diputados donde reside la soberanía de 47 millones de españoles.

El mundo da vueltas y los españoles giramos como locos hacia no se sabe dónde ni para qué ni cómo. El frio otoñal ayuda a consumir, atascos, restaurantes, uso de la MasterCard. Madrid a la cabeza de la economía, Barcelona en caída libre. Los catalanes reducen su consumo el 40% desde el pseudo referéndum del 1-O.

Pero las cosas no van tan mal como hacen ver la Prensa y TV. Hay que vender ejemplares y sacar audiencia. El dato es que el independentismo desaforado arranca hace seis años cuando empieza el gobierno de Mariano Rajoy. El 90% del problema es que la ley se cumple y obliga a todos, incluido al Clan Pujol

Pujol dixit: todos los nidos caerán. Nadie al margen de la Ley. La Familia Real, ex ministros del PP y del PSOE, ex presidentes autonómicos, otros muchos políticos presuntos corruptos sufren el peso la acción de la Justicia. En eso consiste la democracia y lo debía saber la familia Pujol, desde el ex honorable a la "madre superiora" pasando por el acólito del las ITV que se encuentran a la cabeza de la corrupción en Cataluña.

El germen del independentismo. La red social actual del independentismo se tejió con tiempo. "No son los Jordis, son los Puyoles los que deberían estar en la cárcel para evitar el follón secesionista" se piensa pero no se dice. En el aire están 30 años de cárcel por sedición.

Estos son los números de la República Independiente de Catalunya. Como capas de cebolla:

- 1.500.000 de independentistas.

- 1.000.000 votantes el 1-0.

- 300.000 activistas y voluntarios.

- 100.000 empleados de la Generalitat.

- 10.000 élite barcelonesa y provincial.

- 1.000 dirigentes con mando en plaza.

- 100 altos cargos de la Generalitat.

- 10 cabezas dirigentes con riesgo carcelario.

En frente, 45 millones de españoles de los cuales siete son catalanes y cinco millones no son independentistas. Hablamos de que el 5% de la población (independentistas catalanes) se impone al 90% de los españoles.

Independencia de diseño. ¿Qué publicistas están detrás del independentismo? Diseño de grandes manifestaciones. Batalla de las terrazas. Magia potagia para engatusar a los mass media internacionales y controlar las redes sociales. Craso error. Las Fake News están de moda y en proces hay muchas identificadas.

La realidad se impone a la ficción. Es verdad pero los independentistas son maestros en la movilización de 300.000 independentistas que ocupan las calles. No hay otra salida que volver a la legalidad. España se sobra y basta para superar el trance.

Mariano Rajoy, ejerce de mayoral de la Nación española con argumentos frente al toro bravo catalán. Lo manda en toriles y los mansos equidistantes bufan y embisten al aire. La inhabitación política, la ruina pecuniaria, el riesgo de cárcel y cualquier otra suposición puede darse en las próximas semanas si quienes pretenden romper el Estado español persisten.

¿Merece la pena perder nivel económico, enfrentarse entre hermanos para escamotear la corrupción de la familia Pujol?