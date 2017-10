A mí me gusta España,

Desde los Pirineos a Gibraltar,

Muy a pesar del Maraña,

Del Aroca y Mayoral,

Y lectores d´elDiario.es de Escolar;



O sea, en una palabra,

De La Sexta con el López y el Ferreras,

Y alguna otra cabra,

Loca y roja, que en las eras

De la Izquierda hasta peinan calaveras;



Más "rojos" no pueden ser:

Tanto o más que los cangrejos cocidos;

Hermanastros de la Ser,

Están siempre mal nacidos,

Tanto o más que los cardos en los ejidos;



Suerte tienen que tenemos

Al Rajoy que nos gobierna, y no al Guerra,

Con quien estos de Podemos,

No digo que bajo tierra,

Pero si estarían sin chalet en la sierra;



Quien sufre atraso mental,

Pero que ha medrado revendiendo un piso

De Protección Oficial,

Mejor que ponga en el friso

De su puerta: ¡Material de decomiso!;



Y pongo punto final,

Contemplando cómo esta chusma el guiso

De la Política tal

Lo cuecen, sin permiso

De Dios,... ¡en el Paraíso Terrenal!.