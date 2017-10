España: ¿se puede pactar un referéndum sobre la independencia de Cataluña?

Los políticos independentistas catalanes quieren separar de España a una parte del pueblo y del territorio español. Otros, que no son catalanes, acomodados, agazapados taimada, insolidaria y egoístamente en el silencio y el pacto para obtener el vil dinero, lo desean también pero esperan como alimañas que aquellos le hagan el trabajo. Estos últimos, más que los primeros, merecen la ignorancia colectiva de la ciudadanía.

Hoy, en España, vivimos en una sociedad avanzada y con un objetivo común de procurarnos entre todos el mayor bienestar posible en lo social y en lo económico, en lo cultural y en la convivencia pacífica, con nuestras debilidades y también con nuestras fortalezas. El independentismo no puede perseguir objetivos divergentes pues, por mucho que se dialogue, nunca encontraremos una solución al problema que no nace de la política como equivocadamente se vocifera sino de unos aparentes y hasta manipulados sentimientos que a lo largo de los años han abierto una brecha que nos aleja a todos.

Así las cosas, ¿sería posible legalmente celebrar un referéndum en Cataluña sobre esa misma Comunidad Autónoma?

Obviamente, desde una visión jurídico-constitucional, se trataría de una decisión de especial trascendencia puesto que podría afectar a la ordenación territorial de nuestro país y a la fundamentación medular de nuestra Constitución de 1978 que se basa en la indisoluble unidad de la Nación. Como tal decisión, en principio, podría ser sometida a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, como establece la Carta Magna. No sería un referéndum vinculante, sino una especie de consulta para saber lo que se opina al respecto.

La cuestión que se plantea inmediatamente es la siguiente: ¿ese referéndum sería solo para todos los españoles o solo para los de Cataluña?

La norma española reguladora del referéndum dice que la consulta se decidirá en el ámbito que corresponda a la misma, siendo la circunscripción electoral -unidad territorial que sirve de base para la distribución de escaños y donde se verifica la elección- la provincia, no la Comunidad Autónoma en su conjunto.

Lo que nuestro marco constitucional no contempla es que se parta de la base de que Cataluña es una nación con la cualidad de que puede decidir su futuro independientemente del resto de España, es decir, las instituciones catalanas per se no están legitimadas para llamar a su gente a las urnas. Es más, el derecho internacional público no ampara la independencia de Cataluña ni su derecho a la autodeterminación. No existe desde el punto de vista democrático derecho a la secesión unilateral de un territorio de una parte de la colectividad.

En términos generales, el referéndum consultivo se somete al régimen electoral general y como instrumento político del Gobierno, asistido por la mayoría absoluta del Congreso, solo ha de utilizarse, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuando existan fundadas garantías de lograr un resultado afirmativo.

Forzando quizá una interpretación laxa de las normas, pudiera parecer que se permite la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña, siempre que se obtenga la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno y que dicha solicitud contenga los términos exactos en que haya de formularse la consulta. No hay que olvidar que es una competencia exclusiva del Estado.

Así pues, el posible dialogo que exista para llegar a una solución pactada legalmente tiene que tener ese recorrido:

-Contar con los representantes del pueblo español en las Cortes Generales y el Gobierno.

-Que hayan podido votar todos los ciudadanos comprendidos en una franja de edad desde los 18 años hasta los pertenecientes al colectivo de personas mayores.

-Que no se pueda volver a plantear otro referéndum hasta que las generaciones que ahora han votado estuviese cercanas al fin de su ciclo vital

-Que el cuerpo electoral que deba pronunciarse a favor de tal iniciativa no sea solo la mayoría de los votantes sino que se exija un plus legitimador que en consonancia con la medida propuesta y la población afectada, sea esta la que tenga que pronunciarse a favor de la medida en su mayoría, es decir, la mayoría absoluta de los electores.

¿Y si prospera ese referéndum con un SÍ mayoritario?

En ese caso, tendría que someterse al conjunto de los votantes españoles en la reforma constitucional que se tendría que llevar a cabo mediante el sistema más rígido, en el que se exige que esa medida sea sometida a referéndum de todos los españoles para su ratificación. Se trataría de un referéndum de reforma constitucional con un procedimiento agravado, pues implicaría una modificación del Título Preliminar. Con anterioridad al mismo, tendría que ser aprobada la reforma por las Cortes Generales que comunicarían al Presidente del Gobierno la necesidad de celebrar dicho referéndum siempre que lo soliciten al menos 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras.. Esta consulta tendría carácter necesario y vinculante. Si ese referéndum no fuera afirmativo, el consultivo de Cataluña quedaría vacío de contenido, pero se sabría perfectamente lo que no quiere ni desea el pueblo español.

Referéndum consultivo nacional

Si de una vez por todas queremos que el cansino dilema independentista se aclare o nos deje a todos por fin en paz, que se convoque un Referéndum consultivo y se le pregunte a todo el pueblo español si desea que el derecho a la autodeterminación se establezca en nuestra Constitución.

Si la constitucionalización de ese derecho fuera rechazada, el Gobierno de la Nación, cualquiera que fuese, se revestiría para siempre no solo de la fuerza legal y constitucional sino también de la fuerza moral, política y de legitimidad democrática.

Los españoles, al fin, seriamos los garantes de nuestra democracia. Nuestra decisión sería inapelable.