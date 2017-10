Los tertulianos

Piensan poco y hablan mucho, y así,

Desde luego, no van a ninguna parte;

Quieren que su opinión sea una obra de arte

Y, si no lo logran, les da un frenesí,



Que ya lo mismo les va el no que el sí;

Y hablan y hablan sin ningún punto y aparte,

Confundiendo a Napoleón Bonaparte

Con un perro alemán sin pedigrí;



Sin obstáculo que su ánimo coarte

Y como quien armas de fuego reparte,

Entran al trapo con tano otrosí,



Como rabís, cada cual más baladí,

Que hastían hasta quienes habitan Marte...

¡Será por eso que dan la murga aquí!.