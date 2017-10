Kant y Bilderberg, I

No sé lo que es exactamente Bilderberg, contrariamente a casi todo el mundo que si dice saberlo. A medias sé lo que ha indicado Kant, después de toda la vida repensándolo y meditándolo. Pero si creo que hay que indicar unas cuestiones mínimas:

- Europa ha estado durante siglos, ha padecido cientos de guerras, y en el siglo veinte, dos a niveles de una enorme crueldad. Por lo cual, es absolutamente necesario, que dicha realidad, no se vuelva a producir, en ningún lugar de Europa, si es posible, en ningún lugar del mundo. Pero en Europa, ya hemos soportado suficiente esa epidemia y ese flagelo.

La forma esencial y duradera de evitar la guerra en Europa, es que formemos unos Estados Unidos de Europa, a y en todos los sentidos. Lo antes posible. Además de otras razones.

- Desde la caída de Roma, Europa ha anhelado una unidad política y militar, porque social y cultural, a grandes rasgos la tiene, Carlomagno, Carlos V, Napoleón, etc., lo intentaron.

Ahora es lógico y razonable, que en paz, tolerancia, mutuo acuerdo, terminemos la Unión Europea, lo antes posible, y con la más eficiencia posible y realidad posible, a y en todos los órdenes. Porque Europa necesita ser una Unidad Política, para poder vivir y sobrevivir, teniendo en cuenta todos los avatares de la Historia que se otean en el horizonte.

- ¿Es lógico que Occidente dividida en varias docenas de Estados, tengan organizaciones supranacionales de todo tipo, para ponerse de acuerdo, en la medida de lo posible, para buscar fines e intereses y metas acordes y armoniosas entre ellos?

Porque Occidente como forma de vida y de existencia, de entendimiento del mundo, que basa su forma de existir en los Derechos Humanos de 1948, la democracia parlamentaria, la dignidad de la persona, la separación entre religión y Estado, la igualdad de hombres y mujeres, y otros grandes valores, Occidente, tiene derecho y deber de respetar y defender su modo de vida.

Por lo cual Occidente o en Occidente, pueden y deben surgir "organizaciones institucionales, estatales, privadas, etc., que busquen ese fin, siempre que lo realicen con el derecho internacional y en paz...

- ¿Posiblemente otros continentes-culturas-civilizaciones, según su idiosincrasia, tengan organizaciones metaestatales, o entre Estados, que buscan los mismos fines?

¿Incluso más secretas o discretas, que le permiten sus ideologías-culturas-sociedades-Estados, de una manera o de otra...?

¿O incluso Estados con más de mil millones de personas, con territorios como semicontinentes, que ya en sí, forman y conforman una Unidad Política y con todos los estados y variables y ponderaciones y factores de un Estado, con lo cual ya forman en sí y consigo mismo, una verdadera Realidad o Entidad Supranacional?

- El ser humano ha alcanzado un nivel de tecnología y de conocimientos, que puede, por una vez en la historia y en la Historia, desde hace setenta años, el ser humano, como especie puede autoextinguirse. Por lo cual, estamos ante un reto tan grande, que hay que buscar, formas y maneras, para "que esta posibilidad y probabilidad que está en la realidad, en el horizonte", no se produzca. Que las espadas de Damocles que tenemos sobre nosotros, no nos caigan encima...

Y para eso, hasta ahora, hemos creado el concepto de Estado. Pongamos un ejemplo, en Europa, durante siglos hemos estado enzarzados en guerras de todo tipo, conflictos económicos, políticos, culturales, religiosos, sociales, si "somos capaces de formar un Estado Europeo", todas esas posibilidades negativas se reducen ostensiblemente.

- ¿El mundo en la actual situación, es un enorme peligro para la humanidad, que existan doscientos Estados, doscientos ejércitos, doscientos Sistemas de Gobierno, doscientos Parlamentos, doscientos sistemas judiciales...?

¿Además con el poder y el Poder que la humanidad dispone, y que cada vez, tendrá más, por lo tanto, es absolutamente necesario, que se busquen fórmulas para reducir, que no existan doscientos jugadores jugando a las cartas del poder mundial...?

¿O se van formando Federaciones Mayores de Estados, es decir Macroestados, en paz y en tolerancia y en mutuo acuerdo, para que se reduzcan los Estados a nivel mundial, a cuatro o diez en pocas décadas, pero en paz...? ¿O, y la ONU, va siendo una organización supranacional más poderosa, y más eficiente, para que esa "posibilidad de conflicto mundial", no se produzca, o se busquen las fórmulas, que se crean conveniente, para la paz mundial, el postulado de Kant...? ¿La paz perpetua, conseguida con medios pacíficos...?

Ciertamente, de la veintena de grandes culturas-ideologías-metafísicas, seculares y no seculares existentes en el mundo actualmente, no todas y no todos los humanos que están bajo sus creencias y fundamentos y conceptos y principios, saben o quieren vivir en paz, bajo el techo de un único Estado. Esto es un enorme hándicap...

- En paz y en tolerancia y de mutuo acuerdo, lo antes posible, ante todos los retos que el ser humano tiene y sufre, retos debido a cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales, sociodemográficas, sociotecnológicas, es decir, humanas, que pueden ponernos en el borde de la autoextinción, pero también retos de corte natural y de la naturaleza, que pueden destrozar nuestra propia civilización y especie humana, o producirle enormes sufrimientos (sean fenómenos naturales, de un tipo o sean de otro).

¿Ante este doble conjunto de retos, sociales-humanos, y naturales-naturaleza, el ser humano, ha alcanzado un nivel de desarrollo, que debe buscar, Unidades Estatales Superiores, diríamos en una fase próxima, o dicho de otro modo, que los doscientos Estados actuales, se reduzcan a cuatro o seis o diez, en los próximos lustros, pero esto en paz y en tolerancia, siguiendo, el deseo y meta de Kant, de la paz perpetua...?

¿O, y en segundo lugar, o al mismo tiempo, caminar hacia un Único Estado Mundial, basado en los Derechos Humanos, la democracia, etc., y caminar hacia este fin, en paz, en tolerancia, de mutuo acuerdo, con acuerdos supranacionales...? ¿Esto conseguido de mutuo acuerdo de sociedades-culturas-Estados-ideologías-religiones, que se convenzan que el futuro mejor para sus descendientes, nietos y biznietos e hijos, es la Federación en Estados Mayores...? ¿O, y bajo el paraguas de la ONU? ¿O, y formando Estados Supranacionales, para caminar hacia un Estado...?

Por lo cual, para disminuir, todos los peligros, y son muchos, existentes ya, y existentes en el horizonte del futuro y posibles, parece lógico y racional, que en paz y en tolerancia, bajo el paraguas de los Derechos Humanos, busquemos un único Estado Mundial, una Economía Mundial para evitar tantas crisis económicas, que dejan a millones de personas en la intemperie, en el hambre, etc., una Moneda Única Mundial, un Parlamento Mundial, un Sistema de Justicia Mundial, etc.?

¿Igual que durante siglos, pasamos de las ciudades-Estado a los Estados e imperios antiguos, y de estos a los Estados-Nación modernos, ahora tenemos que pasar a Unidades Supraestatales Mayores, y al mismo tiempo, caminar, hacia un Único Estado Mundial por el bien de la humanidad, de la especie humana, de todos y cada uno de los individuos actuales y de los que todavía no han nacido? ¿Sí o no, o cuánto de sí y cuánto de no, y cómo y de qué forma y de qué manera...? ¡Kant y la paz perpetua...!

http://youtube.com/jmm caminero © jmm caminero