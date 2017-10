No es cómo empieza, sino cómo acaba

No es como empieza, sino como acaba. Una panda de payeses con coche y unos cuantos talibanes, concretamente 70, aprueban algo que desde el punto de vista legal es nulo de pleno derecho.

Un vacío de autoridad. El que no vea que el problema de Cataluña es un proceso de ausencia de autoridad política tiene que ir al oftalmólogo, El procesamiento de los Pujol, la inhabilitación de Artur Mas, un títere hasta que encontró su propia marioneta, la muerte de Convergencia i unió, el debilitamiento del PSOE y ahora este otro títere, Puigdemont, ha dejado Cataluña sin autoridad política legítima, y apenas ilegítima, como se ve.

Por eso mandan todos. Cada uno dice una cosa. Voy y vengo, ahora si y ahora no, república si, república no, Senado si, Senado no, elecciones sí, elecciones no, ignorancia supina y cerril de quienes estúpidamente creen que con 70 votos y tomando las escaleras de un parlamento semivacío para votar algo de todos, van a mandar todos al mismo tiempo. No entiendo como TVE emite esto.

Estos maestrillos con aspecto de antiguos seminaristas, estos talibanes que dirigen la política catalana en el más bajo nivel de la política española, catalana, incluso de Afganistán, son los que con 70 votos quieren romper España, Cataluña y Europa, vitoreados por una masa sentimental, autoritaria y trasnochada que quiere imponer su voluntad a los demás.

Un liante profesional y mentiroso, una maestrilla de las que piensa que la lengua se normaliza, un manipulador fortachón agazapado y la expresión de violencia inexpresiva de la flequilloburro mas otros 66 votos, pretenden romper España y celebran una votación de pueblo subidos a unas escaleras con una extraña euforia contenida de esfínteres. Porque saben que despues de ésto sólo está el vacío y porque no las tienen todas consigo. Daría pena si no diese primero vergüenza.

Pero no es como empieza, sino cómo acaba. El elefante del Estado que se mueve despacio ya se ha puesto en movimiento. Para quien infringe la ley no hay otro lugar que la cárcel. Todos a la cárcel.



Víctor Entrialgo de Castro