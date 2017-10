Del teatro Campoamor al teatro Falla, sin pasar por Vista Alegre

Hoy se escuchó el himno Nacional al son de la gaita Asturiana, la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta y te entran las ganas de cantar el Asturias patria querida, unos cantos con los que siempre que me recogía en mis tiempos mozos, bien calentito por cierto, acabamos cantando camino de la unidad.

Deben de ser casualidades de la vida, pero muy bien elegido el espacio tiempo, para entregar el premio Princesa de Asturias a los jerifaltes europeos. Deseando estoy que llegue febrero y comiencen las chirigotas a exhibir su talento en el Falla. Donde tendrán que darle al Quichi, con ese arte que tiene la España Andaluza, manteca colorá.

Al parecer el de la coleta insiste en la gran manifestación en Sevilla para la consecución de su estatuto de autonomía. Todavía ningún talento de esos tan potentados ideológicos que le garbillan las aguas le ha comunicado que el estatuto fue votado por mas del 50 % del censo electoral andaluz en siete provincias, con la excepción de Almería que le faltaron un puñado de votos.

A ver coletas Andalucía fue autonomía por la VIA RÁPIDA recogida en el articulo 151 de la constitución del 78, un 28 de febrero de 1981, recogiendo en el articulo primero; ese royo pastelero de los padres de la patria que para contentar a los unos y a los otros , mas los que estaban por venir, de la justificación en la "identidad histórica, en el autogobierno que la constitución permite a toda NACIONALIDAD en plena igualdad al resto de nacionalidades y regiones que componen España; y con un poder que emana de la constitución y del pueblo andaluz, reflejado en su estatuto de autonomía". Fue el único de los cortijos autonómicos que PLEBISCITÓ en referéndum dicho acceso. Si desde el teatro Campoamor comenzó la reconquista, con Don Pelayo.-primer Monarca del Reino de Asturias y a muy poca distancia del Falla se redactó la PEPA.

Allí donde los franceses no fueron capaces de entrar, y nada que ver con el advenedizo teatro asambleario de vista alegre II. Las "Cortes de Cádiz" y la constitución de 1812 esa pepa, primera constitución Liberal del país, el mayor texto liberal de nuestra historia. Los principales valedores de dicho texto fueron los diputados Agustín Argüelles (Ribadesella), Diego Muñoz Torrero (cabeza de buey) y Evaristo Pérez de Castro (Valladolid): un moderado, un liberal y un cura catedrático y político.

Decirle a este chico que es un "poemita" que se encuentra en estado de shock por la decisión de la aplicación del 155 de la del 78,por el gobierno legítimo, que aunque se venga uno a España a quitarse el hambre a costa de los que trabajaron para conseguir llegar a un consenso ideológico por el bien de esta gran nación, y del cual el se esta beneficiando sin haber aportado nada mas que gasto y opinión, decirle que hay que hacer algo mas por esta gran nación, que demagogia y falacias sociales. Y de paso, algo de más cultura histórica, en la Pepa los rasgos principales amigo ya eran:

La Soberanía Nacional y la División de Poderes.

Soberanía nacional donde el poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica.

Y división de poderes, poder legislativo.- cortes unicamerales, poder judicial.- tribunales y poder ejecutivo.- REY, pero con importantes limitaciones, sus ordenes deben de ir refrendadas y firmadas por el ministro correspondiente, no puede disolver las cortes, veto suspensivo transitorio durante dos años y tras ellos la decisión de la cortes se convierte en ley, y aunque nombrara a los ministros, estos deben de ser refrendados por las cortes ("doble confianza"). Y para la colá, y sus acólitos catalanes esos de no se que, en común, informarla de la importancia que tuvieron los diputados catalanes en la elaboración de esta primera constitución, pero claro, esta es otra que tampoco aportó nada a esta gran nación, mas allá que el de apoyar a los antisistemas bien comidos y bien vestidos con sus buenos chalet y buenos hoteles.

Mira colá los parlamentarios catalanes en la pepa fueron fundamentales en su elaboración y recurrieron a la historia de la antigua CORONA DE ARAGÓN y a su particular y especifico sistema político, institucional, legislativo, administrativo y judicial, para así legitimar un proyecto reformador y regenerador capaz de construir un estado NACIONAL FUERTE, y moderno que otorgara prosperidad y felicidad de una manera uniforme a todos los ESPAÑOLES.

Pero claro en un país que esta lleno de Anales-fabetos, gracias a las siete leyes de educación socialdemócratas y con la colaboración de los hermanos musulmanes de la educación, y la inacción y permisibilidad de los gobiernos peperos de turno, junto con los que hablaban catalán en la intimidad y los que se han servido de los nacionalistas vascuences y catalanes para poder mantenerse en el poder gubernamental, que podemos esperar.

Lo que tenemos encima de la mesa, el 155 que no alcanzo a comprender si serán capaces de solucionar el grave problema de convivencia en Cataluña. Ya existen hermanos que no se tragan tan solo por diferencias de pensamiento, y modo de actuar en el resto del estado donde no existen los nacionalismos excluyentes. Difícil soluciona la de los condados catalanes. A si que a seguir sufriendo hasta el próximo domingo, día de San Narciso, y con una hora menos de agonía.

Viva Cartagena

Francisco Hernández