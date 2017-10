Veintiuno

de diciembre,

ele, ele,

elecciones

sin tensiones,

sí, sí, sí,

que lo ha dicho

-bicho, bicho-

el gobierno

de Madrid.

De Madrid

y toda España,

que no engaña

aquí ni allí.

Kikiriquí.

Antes de la Navidad,

catalanes

a votar.

Kikiriquí.

No zozobrar.

Procés al hoyo

y el vivo al bollo.

No hay más que hablar.

Kikiriquí.

Gua, gua, gua, guaaa...

Así, así

lo hay que celebrar.