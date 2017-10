Agradecimientos a Puigdemont

Este texto va dirigido al golpismo catalán representado por el tridente Puigdemont, Junqueras, Forcadell como vértice y culmen de lo más pervertido, corrupto y delictivo de nuestra reciente Historia. Los historiadores hablarán de ustedes como se merecen cuando sean eliminadas las mamandurrias y sinecuras que dan a cambio de autobombo, falsificación y futuros idílicos.

No obstante, a mi si me gustaría hacer públicos unos agradecimientos por los servicios prestados.

1. Gracias porque después de casi 40 años, he visto que en Cataluña existe un Estado que es capaz de defender mis derechos e intereses. Hasta ahora me he tenido que conformar imaginando a ese Estado, que debía existir por algún sitio, sin verlo ocuparse de los atropellos que el nacionalismo me ha causado, desde la lengua de escolarización de mis hijos hasta los insultos de TV3, que también pago, pero de la que hubiera querido recibir algo más que reproches y humillaciones... en el caso de que la hubiera visto.

2. Escogieron un buen momento. Seguramente sus asesores, esos lumbreras, les persuadieron que el mejor momento para el Golpe, era el de una gran crisis. Aprovecharon el descenso de gasto social y el casi rescate para el órdago. Milimétrico. Ese era su gran argumento, la debilidad del otro, no la creencia de lo que ustedes predicaban a sus parroquianos. Era probable que el Estado no actuase, como de costumbre, pero esta vez no fue así.

3. Gracias por haber ayudado a vencer las fuertes resistencias del PP, el PSOE y Cs y ponerlos de acuerdo en que existe una cosa más importante que su propio ombligo y su propia pulsión. Los seculares desprecios que hemos sentido los no nacionalistas han sido tan sobrepasados por lo que ustedes representan. Su desatino ha precipitado abruptamente el final del proceso. Por fin. Y se acabó el tratamiento de Ustedes; con vosotros vais de sobra.

4.- Gracias por poner en la calle los días 8 y 29 de Octubre esa inmensidad de señeras y banderas españolas, hermanadas frente a ese monstruo carlista mitad burgués mitad ocupa. El hecho de haberos puesto al nivel de la CUP, e igualados a ellos, ha simplificado mucho las cosas. Así ha quedado desnuda vuestra verdadera catadura, vuestra ignominia y vuestra ignorancia. Sabíamos que existíamos individualmente pero no teníamos conciencia de grupo, y menos del tamaño del grupo.

5. Gracias por ese tiro y por esa culata. Habeis hecho que mucha gente deje de bajar la mirada ante vuestra soberbia y prepotencia. Os mantenemos la mirada de frente porque ya no os tenemos miedo, porque ya no estamos solos, porque tenemos un Estado, porque ya no engañais a nadie en Europa, porque sois unos delincuentes y porque estáis al otro lado del Estado de Derecho.

6. Gracias por sacarnos del ostracismo en que poco a poco nos fue encerrando el pujolismo con la complicidad y el beneplácito de nuestro Estado... hablando catalán en la intimidad, unas veces, y otras, frenando la contestación a la Inmersión con Jordi Menéndez (más tarde protegido y mantenido por Montilla) como Jefe de la Alta Inspección Educativa del Estado.

7. Gracias por desambiguar el Podemismo y enfocarlo donde siempre ha estado, en lo suyo, en la democracia representativa no, en lo otro, en el cuanto peor mejor (como vosotros), fuera de Europa, de la Ley, del Euro, argentinizado, dirigido por vividores maduros que no saben lo que significa un horario-de-ocho-horas. También agradecemos a la Colau que haya enseñado a contar a su Guardia Urbana Pretoriana hasta 300000, que es mucho más de lo que debe saber contar ella.

8. Gracias por ponerle el espejo delante de sus caras a los no pocos rufianes que pululan por el Congreso de los Diputados, por hacerles tragar sus propias bilis y por regalarnos a los demás el placer de ver personificada la caída de una sonrisa soberbia y prepotente por cuatro monedas de plata. Es el peaje cuando no tienes plan B, o tu plan B es el paro. Dejarán de sonreír un tiempo para ver cómo sonreímos los demás mirando sus caras.

9. Gracias por habernos mostrado, inequívocamente, la dimensión de vuestra demencia. Hubo muchos que se mostraban reacios a admitir lo que veían y tuvieron que elaborar detallados y complejos planes para no traicionar el principio de coherencia cognitiva. Les creyeron en la acogida que nos tenía reservada Europa, en la no fuga de bancos ni empresas, en la bondad del Sistema Educativo sectario o corrompido por dentro. Pero, ya no. O ya no todos.

10. Gracias por ayudar a modelar un patriotismo defensivo de los Derechos que pretendíais arrebatarnos como españoles y como europeos. También porque algunos han vuelto a llamar España a lo que antes llamaban Estado Español..., entre otras cosas, para no ofenderos.

11. Gracias porque, afortunadamente y pesar de los esfuerzos tan enormes que habéis hecho en las aulas, en los medios y en el resto de pesebres que creasteis para abrevar, cada vez los casposos racistas identitarios pasáis menos desapercibidos, incluso se os percibe a distancia, el tan tan de la tribu anda algo encallado y a muchos de vuestros fieles se les va cayendo el velo.

12. Gracias por haberos ido, con nocturnidad, alevosía y ese arrojo que caracteriza solo a los más valientes, como presuntos delincuentes cuando aún no lo érais a Bélgica a pedir asilo político. ¿Quién defenderá ahora la República Catalana si le faltan sus fieles generales? Aunque bien mirado, podíais haber comenzado por ahí y ahora tendríamos más empresas, más bancos, más turismo, más cohesión y menos incertidumbre.

13. Gracias por último a la Iglesia Catalana, a la que la ortodoxia golpista obligó a salir de la equidistancia en la que tan bien se desenvuelve, que cantó y contó votos en algunas de sus iglesias... que también pagamos todos. Bueno, pagábamos, porque se me acaba de caer la X de la Declaración de la Renta.

Por lo demás, y a los demás, que les vaya bonito. Cómprense ustedes un gorro frigio y tengan un buen y largo Viagte a Itaca o donde quiera que vayan.

Saludos

Juan Antonio Cordero Alonso

Un catalán de Astorga