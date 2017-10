No cambian. Siguen con el complejo metido en el cuerpo. Algunos ministros de Rajoy casi piden perdón por aplicarse el art. 155 de la Constitución. El principal, con inclinaciones a tonto contemporáneo, fue Méndez de Vigo, quien tras conocerse la fecha de elecciones en Cataluña -21 de diciembre del presente- manifestó que vería de buen grado que Pigdemont concurriera a los comicios. Y lo proclama el portavoz del Gobierno, manda huevos que diría el prócer. Luego daba por descontado que el rebelde de la Generalidad debería estar en libertad sin que nadie le dijera por qué no te callas, cuando la ciudadanía que se ajusta al Estado de Derecho y clama por su detención e ingreso en prisión; con sus desacatos, bravuconadas y chulerías que han traído en jaque a los españoles de bien.

Asimismo, la titular de Trabajo, Fátima Báñez, ha restado importancia a que se vayan las empresas catalanas acogotadas por el independentismo. Qué contradicción con el parlamento de su jefe Rajoy, quien en la justificación del restrictivo 155 en su versión light, puso especial acento en la crisis económica con indudables repercusiones nacionales e internacionales. Mire, señora ministra: las empresas que hicieron fu como el gato en Québec, por ejemplo, nunca más volvieron. Tras estas elocuentes enseñanzas, deje, señoría, de poner paños calientes a los que se quieren pirar de Cataluña, mi Cataluña, de alma, será por algo.

De momento, la turba independentista se va diluyendo como un azucarillo. Pero no hay que fiarse. Es un entramado mafioso y nazi que ha venido chupando de la ubre de todos los españoles para que luego se caguen en nuestros muertos. No considero acertada, por otra parte, la fecha de las elecciones, 21 de diciembre, muy poco tiempo para desmantelar un régimen totalitario y racista que -ya era hora- va calando en los países occidentales (los chavistas siguen con lanzas y taparrabos).



No juego nunca a la lotería, pero esta vez me haré con un 00155 y que se vayan a tomar por el culo.



PD.- En otro comentario me referiré exclusivamente a la gestión de Rajoy que ha tenido que lidiar con dos morlacos que mucho derrotaban por la izquierda.