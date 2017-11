Puigdemont en Bruselas: les ha faltado una pregunta

Como viene siendo habitual, y más últimamente, la indefinición por bandera.

La indefinición... y la confusión, porque no me digan a quien se le ocurre hacer una declaración con una sucesión de parrafadas en tres idiomas distintos cuando los tres, francés (macarrónico el utilizado por Puigdemont), catalán y español son fácilmente entendibles por cualquier parlante español, francés o catalán. Y si no, ahí están los traductores de todos los medios de comunicación.

Bueno, pues no iba muy descaminado cuando titulé mi artículo de fecha 11 de octubre "Ahora resulta que el nene caca" (como resultado de haber proclamado la república "entre dientes" para después dejarla en suspenso) cuando ahora, una vez que la ha proclamado mediante una votación secreta y sin él haber abierto la boca, viaja de incognito a Bruselas huyendo de la justicia española, porque como decía al principio, la indefinición que practica en sus declaraciones no ha permitido saber a qué otra cosa ha ido a Bruselas sino a mantenerse como prófugo cuanto más tiempo mejor.

Otro perfil habitual de Puigdemont, el victimismo, también ha hecho acto de aparición en su declaración de Bruselas, mintiendo al intentar "vender" al estado español como opresor y no democrático. Ha llegado a decir que no cree que su proceso penal disponga de garantías en España y que exista separación de poderes. Así que mezclen ustedes, indefinición, victimismo y embustes a ver que sacan en claro de todo lo que Puigdemont dice.

Por el contrario, tiene a la mitad de su cesado gobierno en España y parece que no le importa que estos si soporten a esa "monstruosa" justicia española que él dice. Sus "consellers" aquí... y esos miles y miles de funcionarios catalanes a los que ha pedido insubordinación ante la aplicación del artículo 155 pero que no lo tienen tan fácil como él para, en principio, escapar de la justicia. Algo así como pedirle a mucha gente: "vosotros inmolaros que yo quedo aquí para inmortalizar vuestro sacrificio".

En su proceso independentista no se cansaba de decir "hay que salir de España". Y no cabe duda, él ha sido el primero.

Y para terminar, y justificar el título de este artículo, aún en la confusión que se ha creado en la rueda de preguntas posterior a la declaración, ha faltado una muy clara:

"¿Cómo explica usted, que dice que se ha trasladado a Bruselas como capital de Europa para internacionalizar su causa, no haber encontrado en ninguno de los principales organismos que aquí tienen su sede, a saber, Consejo de Europa, Comisión Europea y Parlamento Europeo disponibilidad para cederle un espacio en condiciones para hacer su declaración?"