EL COBARDE (Puigdemont), EL TIBIO (Santi Vila) Y LOS ESTÚPIDOS (quienes los creyeron)

Cobarde: Que carece de valentía para realizar una acción o para afrontar una situación que supone un desafío o acarrea algún tipo de peligro.

El cobarde, además, no tiene el valor de asumir las consecuencias derivadas de su cobardía. Socialmente el cobarde es siempre condenado y despreciado en todas las culturas. Una de las expresiones máximas de cobardía es aquella, mediante la cual, el cobarde abandona a su pueblo tras utilizarlo y manipularlo. Puigdemont es un cobarde de manual, pues cumple con todas las condiciones para serlo y algunas más.

El Apocalipsis 3:14 -22 pone en boca de Dios su desprecio por los tibios. Dice así: "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres frío y no tibio ni caliente; te vomitaré por mi boca.

Los tibios son los que nunca se definen, los que ponen una vela a Dios y otra al diablo; los grises. Son los que actúan de pensamiento, palabra y obra solo cuando les conviene. Los que se comprometen solo hasta el grado de interés de su propia conveniencia. Santi Vila es un genuino representante de los tibios. No es ni frío (constitucionalista) ni caliente (independentista), sino todo lo contrario. Fue fiel a Puigdemont hasta el segundo antes de que el barco de la DUI comenzara a hundirse. Como las ratas cuando la nave va a naufragar, salió corriendo a uña de caballo para un minuto después postularse como el "salvador de la patria"

Carlo María Cipolla, en su ensayo "Allegro ma non troppo" nos propone una tesis sobre la estupidez y los estúpidos. En ella deja patente que el estúpido es aquel que daña a los demás y, no solo no obtiene ningún tipo de beneficio, sino que además se provoca daño a sí mismo. Añade que el número de estúpidos es infinito, que la persona estúpida es la persona más peligrosa que puede existir y que la estupidez ha causado más catástrofes a lo largo de la historia de la humanidad que las catástrofes naturales y las guerras, siendo estas una de las expresiones máximas de la estupidez humana.

¿Cómo pudieron millones de personas creer la burda manipulación y las mentiras de señores como Puigdemont y Santi Vila entre otros? Puede que fuera la estupidez humana.