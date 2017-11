Alfonso Rojo: "Esta becerrada la han financiado con nuestra pasta"

Lo que mas gracia me ha hecho es ese mensaje a Puigdemont, que corre por WhatsApp y dice: "Vuelve Carles, que la Forcadell ya ha dicho que todo era broma".

Mentiría si no confesara que estuve con el alma en vilo hasta el pasado 27 de octubre, cuando el todavía presidente de la Generalitat nos hizo el inmenso favor de no convocar elecciones autonómicas y a Rajoy no le quedó otra que caerle encima con el 155.

Y como yo, sin pegar ojo, andaba toda España, porque caso contrario no se entendería la súbita, masiva y emocionante eclosión de banderas rojigualdas en las ventanas.

Nuestra democracia no se había enfrentado nunca a reto de tanta magnitud, pero reconocerán conmigo que esto de los independentistas es de coña.

Después de una década escuchando a todas horas soflamas sobre el ‘pueblo catalán' y bravatas como ‘cárcel o república', resulta que llega la gran odiadora al Tribunal Supremo y la misma que gritaba ‘ni un paso atrás', se derrite.

No es que la Forcadell haya cambiado de opinión o de intenciones, pero ha asumido a toda prisa el ridículo papel de conversa y para su bienestar a corto plazo, el juez ha hecho como que la creía.

Va a ser cierto que el nacionalismo identitario no se cura viajando, porque sus más eminentes representantes en Cataluña e incluyo desde Rahola a Guardiola pasando por Grifols, son gente cosmopolita, sino ante la perspectiva de dormir una temporada en prisión.

Por tanto, tiene que quedar claro que un Estado democrático no puede abdicar nunca de sus funciones, ni por oportunismo ni por temor a una mala foto.

Aplicar la Ley puede resultar ingrato e incluso impopular, pero es a lo que están obligados los gobernantes, tanto cuando una panda de estudiantes cortan vías de AVE y amargan el día a miles de ciudadanos, como cuando un profesor margina a un hijo de guardia civil.

Me gustaría creer que alguien tan serio como Montoro ya ha comprobado que ni un solo euro de los 150.000 que apoquinó la ANC para que Forcadell abandonara el calabozo, ha salido de nuestros impuestos y que su Ministerio ultima la larga lista de funcionarios que serán pronto emplumados por haber malversando dinero público, desviándolo al ‘procés'.

Tranquiliza oír decir ahora a los líderes independentistas que todo fue una broma, pero como reza un viejo refrán español, nadie entiende un chiste que se hace a costa suya. Y esta becerrada la han financiado con nuestra pasta.

ALFONSO ROJO

