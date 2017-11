Las terroríficas diez frases de Ada Colau que dejaron a Barcelona sin la Agencia Europea del Medicamento

Jaime González, jefe de opinión de ABC, le suelta este 22 de noviembre de 2017 un recital de palos hemerotecos a la alcaldesa de Barcelona, la populista Ada Colau.

González hace un ejercicio de memoria para recordarle a la primera edil de la Ciudad Condal los motivos por los que la Agencia Europea del Medicamente ha terminado radicándose en Amsterdam y no en Barcelona, a pesar de que ésta era, inicialmente, la gran favorita:

Así comienza:

Recalca que la propia Colau reconocía que a los Comunes no les iba a gustar tomar la ‘píldora' de la EMA:

Por eso, en bajito y no hace tanto, Ada Colau les decía a los suyos: "No deis mucho la lata con la Agencia Europea del Medicamento. No habléis mucho de ella porque la EMA es un tema que no es del agrado de las bases". Eso decía, pero como Ada Colau es alcaldesa de Barcelona y vedete principal del cinismo populista, ahora le ha echado la culpa del fracaso al Gobierno por aplicar el artículo 155.

A la presentación en Bruselas de la candidatura de Barcelona, el pasado 18 de octubre, no acudieron ni Colau ni el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. El pasado 18 de octubre, la actividad institucional del Ayuntamiento de Barcelona estaba suspendida en protesta por el encarcelamiento de los «presos políticos» Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. O sea, que el pasado 18 de octubre, Ada Colau -en lugar de acudir a Bruselas a defender los intereses de Barcelona- le estaba bailando el agua al independentismo.