SI al boycott

El resto de España, ha sido criticado por no comprar productos catalanes, argumentando que no todos los catalanes son independentistas... Pues no es verdad, la mayoría de catalanes piensan o lo han hecho pensar que es mejor estar sin España que con España y lo mejor para convencer a la gente, es que la gente se convenza solita.

NO alimentar a la bestia, NO medias tintas, NO paños calientes, NO condescendencia, NO a los productos catalanes.

A la fuga de empresas, seguirá la de profesionales, la de PIMES y la de empleados. Claro que quedaran fabricantes de peso, pero la industria periférica auxiliar de estos, no necesariamente tiene que estar en Cataluña. A todo español que tenga cierta edad, siempre nos ha parecido que desde los tiempos de Franco, ha existido demasiado consentimientos con las pataletas de los dos hijos mimados que tenemos en nuestro país, que nunca han estado contentos y que nunca lo estarán hasta que no sientan en carne propia que dependen y pertenecen a España.

Andalucía, Extremadura, Murcia, siempre han estado abandonadas por todos los gobiernos, de antes de Franco, durante Franco y después de Franco, ¿Por qué?

Las primeras autopistas, los mejores puertos, las mejores infraestructuras siempre han sido para el norte, como haciendo verdad lo de "quien no llora no mama", pero la leche viene del Sur.

Cuando se les retire el apoyo del resto de España, forzándoles a vender sus productos fuera, cuando se les retire toda deferencia y se les de la misma fidelidad que ellos procesan, con el mismo trato que al resto de las REGIONES, serán los payeses los que saldrán a las calles y las carreteras con los cayados y no serán los alcaldes con sus bastones los que salgan.

Siempre han sido iguales, siempre durante los momentos difíciles, han callado y poco a poco van escalando y empujando pero cuando llegan las vacas flacas, no se acuerdan de lo que recibieron del resto del país.

Mi apuesta va por empezar a desarrollar la industria en otras regiones fuera de esto focos de problemas que son Catalanes y Vascos, incentivar el traslado de industrias, facilitar los medios de transportes para llevar y no tanto para traer, crear trabajo para la fuerza laboral catalana fuera de Cataluña.

Si el gobierno y los gobiernos regionales abren planes de desarrollo para empresas existentes en otras zonas, con unos impuestos mas atractivos y las trabas se eliminan, si el gobiernos deja de una vez por todas, la convicción de que tiene que haber una parte pobre para que exista el crecimiento y pode coto a la corrupción, el crecimiento del resto de las regiones y del conjunto del pais se multiplicara y Cataluña se quedar en el nivel que pueda mantener con idénticas condiciones al resto del pais.

Yo no sé; de ningún libro de marketing o de comercio o de finanzas, que diga que la competencia interna de un pais es perjudicial para el desarrollo del mismo, pero si se de muchos que advierten que el proteccionismo industrial interno de los países es nefasto tanto para la economía interna como para la internacional de cualquier país.

Pero... que sabré yo, si yo estudie cuando estaba Franco.