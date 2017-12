Los tres océanos y el Estado

Se dice que el emperador mogol Yalaluddin Muhammad Akbar (1542-1605) inventó-diseño el concepto-idea de los tres océanos, es decir, las tres grandes cosmovisiones-culturas-religiones de su época o tiempo y sociedad y territorio, Vedismo-hinduismo, budismo, islamismo.

Es decir creó una serie de encuentros de eruditos y teólogos y sabios de estas tres grandes ideologías culturales-sociales-religiosas para ver si se encontraban puntos en común, puentes, acuerdos, etc. Parece ser que también llamó a personas eruditas de otras cosmovisiones-ideologías religiosas, como del jainismo, cristianismo, tantrismo, etc.

1. El emperador Akbar, parece ser, llamaba a su corte a esos eruditos, y entonces estos discutían delante de él, de cuestiones religiosas-sociales-culturales y todas las proyecciones a y en todos los sentidos, incluidas alimentarias.

Con todas las salvedades de diferencias de tiempos-lugares-épocas-personalidades, etc. Creo que estamos ante una situación parecida o similar, en su origen-esencia-fuente-raíz, aunque el contexto-forma sea muy diferente. Por tanto, creo que se deben realizar unas reflexiones, con suma prudencia y con sumo respeto a todas las ideologías seculares o no seculares.

- Los tiempos cambian pero las raíces de muchas cuestiones-problemas-planteamientos siguen similares. Por lo cual, puede ser, que cuestiones-problemas de fondo siguen igual durante siglos.

- Existen en el mundo alrededor de una docena, algunos dirían una veintena, de grandes culturas-sociedades-civilizaciones-religiones-ideologías, tanto de corte predominantemente secular o no secular, es decir, religioso o no religioso, o por lo general, una combinación de lo religioso y lo no religioso.

Todo ser humano, nace en una de ellas, o en una subvariedad de una de ellas.

- Todo ser humano, por lo general, nazca dónde nazca, nace con una biología-genética-fisiología, pero también con un color del cerebro por dentro, por una ideología-cultura-religión básica. Que por lo general es la de su medio ambiente social y cultural y el de su familia. Es decir, si usted hubiese nacido en tal continente, tendría un color de piel, por lo general o predominante y tendría un color de cerebro por dentro o ideología-cultura-religión-cosmovisión.

Esta es la realidad, con todos los matices que usted quiera... Por lo cual, el ser humano individual, por lo general, con todas las excepciones, no suele elegir, sino que se lo dan dado, el color de piel externa, ni el color de piel interna o cerebro o cultura.

- La cultura-cosmovisión-ideología-religión se mete en lo más esencial de los individuos-sociedades-colectivos-grupos, incluso en el Estado.

En cierto modo la inmensa mayoría de seres humanos, están en una "ideología-cultura-cosmovisión-religión", y no es consciente totalmente de ello, acepta modos de pensar-sentir-actuar-desear-hablar-percibir la realidad, que es tan profunda-esencial en su modo de ser-sentir-actuar-desear-hablar-querer, que supera en muchos grados su modos racionales o conscientes de ser-estar en el mundo.

- Es un hecho que entre siete mil millones de seres humanos que somos en estos momentos, un poco más, existen seres humanos de todas las grandes ideologías-culturas-sociedades. Y además cada vez más, estarán personas de todas las ideologías en todos los territorios-sociedades-continentes-países-Estados.

2. Por consecuencia, de todo lo anterior, y de otras realidades e ideas y hechos y datos, es obvio y evidente, que se necesitan emperadores Akbar, en esta época, sistemas estructurados e instituciones y organizaciones de todo tipo, para que los tres océanos, no entren en conflicto, sino en tolerancia-acuerdos-pactos, es decir, desarrollar la paz. Para que la veintena de cosmo-océanos no entren en conflicto a nivel mundial, continental, nacional, regional...

- Es obvio que en una cultura-ideología-religión-macrovisión-cosmovisión se diseñan-pautan-normativizan teórica y conceptual y en la práctica, no docenas, sino cientos de cuestiones de la existencia-vivencias a y en todos los sentidos. Por lo cual, todas las cosmovisiones, al menos, hasta ahora, diseñan-fijan-conceptualizan-limitan-pautan-normativizan-argumentan multitud de ideas-conceptos-actos-actitudes-aptitudes, en multitud de temas-temáticas-áreas-esferas-realidades. Cierto unas más que otras, unas de un modo y otras de otro, en algunos temas, también de forma similares.

Y es obvio y evidente, que todas las soluciones no son iguales-similares-idénticas-parecidas, sino que existen diferentes soluciones teóricas y prácticas. Y es aquí cuando los tres océanos de Akbar, se ponen en contacto, puedan entrar acuerdo-tolerancia-pactos-evoluciones-entendimientos-progresos o en colisión-conflicto-contradicción.

- Hoy, a mi modo de ver, mi modesto modo de pensar, es absolutamente necesario, que a la luz de todos los saberes ortodoxos, ciencias y filosofía esencialmente, se analicen cientos y miles de cuestiones.

Segundo, se recojan y recolecten todas las opiniones, ideas, datos, argumentos, razones a favor y en contra de cientos y miles de cuestiones, si es posible de forma sencilla y sintética, pero esencial y fundamental.

Tercero, se expresen en forma escrita, de tal modo, que a cada cuestión o problema, se indiquen razones a favor y en contra de dicho tema. Y así de ese modo se analicen, todas las razones-motivos-causas-argumentos-datos.

Cuarto, esto sea la base de por un lado el entendimiento de todas las culturas-religiones-ideologías-cosmovisiones del mundo. Sea un puente-lazo-pacto-entendimiento teórico y práctico.

Y sea también el órgano posible de evolución de las cosmovisiones-culturas-sociedades-ideologías, y no estar anquilosadas en multitud de puntos y razones, que han podido servir durante siglos, pero que ahora es obvio y evidente, que deberían progresar a la luz de los conocimientos ortodoxos de hoy, esencialmente, la ciencia y la filosofía. Argumentos racionales y razonables y demostrables en mayor o menor medida.

3. Para no alargarme hasta el infinito, he indicado que estos proyectos se deberían materializar más o menos de las siguientes maneras:

Deberían la ONU, la UNESCO aunar y ser los emperadores Akbar de nuestra época.

He indicado en otros artículos la posibilidad y la necesidad que la ONU o la UNESCO cree como grupos-congresos-mesas permanentes de todas las religiones, para que tengan esas conferencias-diálogos y traten cientos de temas y cuestiones y creen y busquen puentes-lazos-caminos-vías de paz y de entendimiento entre los seres humanos.

He indicado que la sociedad civil, hoy interactuada por Internet, que es posible que departamentos universitarios del mundo, creen como nuevas Summas, en las cuales, por diferentes tratados-temáticas, analicen cientos o miles de cuestiones, siguiendo un método similar al del sic et non, y por tanto, ante cualquier problema, busquen razones a favor y en contra. Siempre hechas estas exposiciones y publicaciones con sosiego y tranquilidad, recogiendo ideas de todos los saberes, sociedades, culturas, épocas, tiempos. De ese modo, existiría un modo de conocimiento y de acumulación cultural de los diferentes puntos de vista.

La absoluta necesidad de recoger el concepto de paz perpetua de Kant, para que la especie sobreviva, la paz perpetua que hoy se podría traducir, en el deseo de buscar la conexión mundial a través de la ONU como una especie de superestado o, y quizás, ir creando federaciones de Estados continentales, para de ese modo alcanzar la paz mundial, paz entre sociedades-territorios-culturas-civilizaciones-religiones... Respetando los Derechos Humanos de 1948 como carta máxima secular de la paz entre pueblos-ideologías-sociedades-culturas del mundo...

Por poner un ejemplo imaginario, una cultura puede decir que no es bueno comer aceitunas, otras que sí, otras indicar que deben comerse de tal modo o tal otro, etc. Pero esto que es un ejemplo banal, no lo es tanto, cuándo se aplican a cientos o miles de cuestiones diferentes y diferenciadas...

Hoy es obvio que el poder tecnocientífico del ser humano es inmenso. Hoy el ser humano tiene la capacidad de la extinción de su propia especie. Hoy o somos conscientes de ello o podemos caer en el pozo del enfrentamiento-confrontación entre culturas-sociedades-territorios-ideologías-cosmovisiones con consecuencias impredecibles, pero que pueden terminar en el abismo de enormes males. Por tanto, hoy es absolutamente necesario que los humanos de buena voluntad, se sienten a pensar y hablar y a dialogar y a buscar razones, para encontrar la paz mundial, la paz entre Estados, la paz en cada Estado y entre regiones del mismo Estado.

Lo mismo aplicable a las ideologías religiosas o ideologías no religiosas, o ideologías seculares o ideologías no seculares, en total, una veintena de grandes ideologías en el mundo.

