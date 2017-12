Antonio Burgos: "Su Majestad tiene esta Nochebuena un tremendo 'marrón'"

POR videoconferencia, el electo Puigdemont, que sigue siendo un tránsfuga de la Justicia (porque hay «gente pá tó», hasta para votar a huidos y a presidiarios que incomprensiblemente van en las listas electorales) les ha dicho a sus diputados que «España tiene un pollo de cojones».

¿No será más bien al revés? ¿No será que el pollo lo tiene él en todo lo alto, con su cobardía y su fuga en Modo Lute? No, aquí de cobardías andamos bien despachados. Entre los que se escapan en el maletero de un coche para huir de la Justicia tras intentar proclamar una República Independiente dentro del territorio irrenunciable del Reino de España y los que, frente a ellos, tras mucho remolonear, aplican el artículo 155 a la trágala, descafeinado, de un sartenazo, y se apresuran a convocar elecciones autonómicas para quitarse mochuelos de encima...

-¿Lo está usted diciendo por Rajoy? -¡Premio para el caballero!

A ver, que venga la niña de San Ildefonso de los miiiiiiiil euros para cantarlo.

De cobardones aquí estamos bien despachados, entre los electores que votan a prófugos y presidiarios; los que no se mueven de Bélgica no vaya a ser que los prendan como a Antoñito el Camborio; los que no dimiten aunque hayan quedado peor que Albiol, perdón, que Cagancho en Almagro; y los que se quitan de enmedio y se buscan el chollo mundial de la Embajada de España en la ONU...

Entre toda esta fauna patria, la española y la que no quiere serlo, vamos aviados. ¿Que España tiene un pollo? Déjenos usted de pollos, señor tránsfuga, que hoy lo que toca es el pavo.

El pavo de Navidad. Y, antes, escuchar el tradicional discurso navideño del Rey. A quien no le arriendo las ganancias. Pocos mensajes de Navidad habrá tenido el Rey más difíciles que el de esta noche, en esta España que aún no ha quitado de los balcones las banderas nacionales y todas las esperanzas que representan.

Todos sacamos la bandera al balcón cuando en su valiente mensaje tras la ilegal declaración de independencia de los sediciosos separatistas catalanes, Don Felipe VI nos dio a todos no sólo confianza, sino que nos señaló el camino... que otros desaprovecharon con el sartenazo de 155 que pegaron y con la maldita prisa por convocar elecciones sietemesinas, totalmente prematuras, que por eso Puigdemont tiene ahora que meter el pollo en la incubadora.

La responsabilidad que tiene esta noche Su Majestad en su mensaje de Navidad es lo que se dice un marrón, por no salir de la jerga que ha usado el pollo tránsfuga de Bruselas. Llevo la valoración a otro terreno, de albero: al de los toros, ya que Su Majestad es hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dueña de la plaza más hermosa del mundo.

Lo de Don Felipe VI con el mensaje de Navidad de esta noche es como lo del torero que en esa plaza propiedad del Real Cuerpo que preside ha cortado las dos orejas a su primero y le espera el segundo, que si le corta por lo menos una, sale por la Puerta del Príncipe.

El Rey ya le cortó las dos orejas al toro del independentismo en su valiente, certero, patriótico y muy constitucional mensaje en las horas más graves del separatismo catalán tras el 1-O, que arreó al timorato Rajoy a aplicar el 155 y nos movió a todos a correr a la tienda de los chinos más cercana para comprar una bandera de España y colgarla en el balcón.

Aquel mensaje del Rey nos llenó a los españoles de orgullo de serlo y los balcones, de banderas rojigualdas. Dos orejas en su primero. Y hoy, el segundo toro en puntas, que ya ha derrotado en tablas al dividir en dos mitades enfrentadas a la sociedad catalana.

Un buen marrón. Permanezcan atentos a la pantalla (aunque como es costumbre las televisiones filoseparatistas no lo den y No Passsa Nada), porque seguro que ante el marrón que tiene nuestra nación, Don Felipe VI volverá a darnos confortación y esperanza, y a señalar rumbos patrios. Ojalá podamos convertir ese marrón en un V.E.R.D.E.: Viva El Rey De España.