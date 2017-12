Francisco Hernández: "¿Hay que cumplir lo que se dice en campaña o no?"

En el 2011 se le otorgaron con la ley D'hondt a maese Rajoy creo recordar que 186 diputados, mayoría absoluta no, lo siguiente para ser derechona. Aunque los 202 de Isidoro tampoco fueron moco de pavo.

El pueblo soberano tan solo el día que vota, porque los siguientes 1460 días los únicos soberanos son ellos, los señores diputados. Había que sacar de la Moncloa, al bobo inepto mas grande que la había ocupado en los últimos 30 años, al del cheque, al de la congelación salarial, al de las legalizaciones masivas con un billete del metro, al subvencionador de la arqueología de cunetas, al que puso en venta el oro del tesoro nacional unos días antes de que subiera sustancialmente su valor, al que aprobaría todo aquello que viniera de Barcelona, al que nos tenía en la liga de campeones de la economía mundial, al que la nación española era un concepto discutible y discutido, al del aeropuerto de su pueblo donde los únicos que lo sobrevuelan son los tábanos en agosto,

Al que con dos horas de economía se ponía a tono, al sinvergüenza que le interesaba que hubiera crispación en la calle, al cobarde que retiro las tropas, al que se cargo en su primer consejo de ministros el pacto del agua y las obras ya comenzadas para traernos agua del Ebro,(el Ebro la vierte al mediterráneo por Cataluña y en escombreras la desalamos a 50 céntimos de euro el metro cúbico), al que si lo dejan vende la lotería nacional la única empresa del Estado que gana un pastizal, al que se iba a Marruecos a fotografiarse con un mapa político marroquí donde las Canarias y Ceuta y Melilla estaban bajo el dominio del primo de don Felipe VI, al que comenzó con la matraca de los colegios concertados que ideo Isidoro, al de la alianza de civilizaciones y la educación para la ciudadanía, al que generó tres millones y medio de parados en el menor tiempo posible, en fin a uno de los mayores culpables de que el gobierno actual haya tenido que aplicar un 155.

Y después de todas estas barrabasadas cometidas en sus ocho años de gobierno y cuando hasta el tato sabía que estaba muerto políticamente hablando, llega maese Rajoy y en campaña promete el oro y el moro, quiero pensar que aconsejados por sus ineptos asesores de campaña.

Estos no debían de haberse dado cuenta que ZP dejaba el país hecho un guiñapo, mas liado y empobrecido que un saco de estopa. Nos recongeló, nos subió todo tipo de impuestos bien directos e indirecto, nos trincó la paga extra de Navidad y solo le quedo que como su antecesor nos recomendara comer conejo esa nochebuena y chupar las cabezas de gambas que nos dejaban los Chaves y Griñones después de permitir que se lo lleven de los fondos de reptiles. Y en esto consiste la democracia en poner y quitar en función del voto. Pero hay una gran cantidad de socialdemócratas que te la montan rápidamente si no cumples con lo dicho en campaña.

Y maese Rajoy se equivocó entonces y se vuelve a equivocar ahora con su extrema rapidez en la convocatoria de elecciones al parlamento catalán. Ya que es seguro que el 22D estaremos como al principio. Es decir igual que antes del 155. Solo con una diferencia notable y es que el odio vuelve a estar en las calles, aunque un odio controlado por la izquierda y asumido por la derecha tragona. Que estaría diciéndose en este país por la primera, la tres, la cuatro la cinco y la secta si hubiera sido un fascista de los que teme e inventa el macho alfalfa, el que hubiera asesinado a un podemita con tirantes de círculos morados.

Pueden oír el programa de radio de la otra tarde de la COPE, donde el director le tuvo que preguntar por tres veces seguidas al contertulio Sr. Encinas y por tres veces se largo por la tangente en mi opinión como buen defensor de la socialdemocracia a medida. Y que pasa cuando el candidato cumple con lo dicho en campaña, ¡pues que le sacuden igual los socialdemócratas¡, véase el caso TRUMP, un presidente que tiene mas yemas que claras, ya quisiera yo uno para este país, ahora le sacuden porque el pobre hombre cumple con lo que sus antecesores no han tenido reaños a cumplir, CONFIRMAR QUE JERUSALÉN ES LA CAPITAL DEL PUEBLO JUDIO, cumpliendo así la decisión de cumplir la voluntad del Congreso de los EEUU, que en 1995 había votado el reconocimiento que Jerusalén era la capital de Israel y que sus predecesores, -Clinton Bush, Obama-se habían hecho los suecos para no ejecutar lo aprobado en el congreso.- un pueblo que tiene 4000 años de historia.

La lió con el muro y los miles de Km., ¿que ha hecho el morito en el Sahara Español? para ir acotando al pueblo saharauis, "miles de Km.", de eso nada que decir, de los muros esos que están haciendo por las fronteras turca, polacas etc. Hasta los socialdemócratas noruegos se plantean la construcción de un muro de acero de cuatro metros de alto en la frontera con Rusia, oído señor de los círculos, de esos nada que decir, y de los Km. que hizo el morenito Obama, de esos nada que decir.

Así que coletarios, Ceuta y Melilla, tienen que seguir con sus vallitas y sus concertinas socialdemócratas. Ningún país del mundo en todo este tiempo ha aceptado a Jerusalén como capital judía, y sus predecesores lo iban retrasando de semestre en semestre, saben porqué, por falta de huevos y por miedo al musulmán radical. La ONU en 1948 decide que Jerusalén es un ENTE especial y da larga a la negociaciones de su estatus al futuro, pero llega súper Trump y se lo pasa por el forro incluida la ONU, (porque lo prometió entre otras cosas en campaña).

Cuando al morito se le revolucionaba el populacho, el morito reclamaba Ceuta y Melilla para distraer un poco, lo mismo dicen los técnicos de Trump que para distraer la causa soviética, mete un gol a los musulmanes y deja a los Palestinos en fuera de juego. Y parece ser que un tal Macron presidente de la republica Francesa, se queja enormemente, un tipo que no conocía ni el tato y su república esta ingiriendo a fecha de hoy en media África y nada que decir.

Tampoco le sentó muy bien al Santo Padre, sus motivos tendrá. El mundo árabe de postureo ya que todos los países del golfo además de Arabia Saudita, en general los SUNITAS y hasta los turcos necesitan de súper Trump mas que nunca en estos momentos, terrorismo, guerras y financiación armamentística , me da que para los árabes no es prioritario el problema Palestino. Dicen que el "Financials Times" acusa a Trump de vandalismo diplomático, visto lo que dicho periódico a publicado de la republica catalana, pues.............?

Mamandurria en la ONU con el cambio climático y Trump no pone un dólar, se pasa por el forro Kioto y lo que vino después. Alguien le ha debido decir que la tierra ya ha sufrido cinco glaciaciones, y continuamos aquí. Aunque estos que comen de Atapuerca aseguran que la tierra a vivido y no sufrido ocho glaciaciones desde el hombre de Atapuerca. Y como ya esta cansado de poner bombas y pasta y hombres no nos queda mas remedio que aumentar los presupuestos de defensa o manda a la NATO al carajo. Y si nos pone un arancel a las aceitunas negras porque tenemos el 40% del mercado de los Estados Unidos, tendremos que asumirlo con mas calidad, porque lo hace para proteger su media docena de olivos californianos.

En fin el malvado Trump va a ser el culpable de los mares de este planeta, POR CUMPLIR CON LO PROMETIDO en su campaña electoral e intentar proteger a su país. Algo de lo que maese Rajoy debería aprender, que para eso le dimos 184 escaños en su momento. Para hacer lo que esta haciendo Trump y él a darle vida al 6.25 y dinamitando el partido para que Riverita lo coja por las pelotas. Así que hagas lo que hagas los socialdemócratas siempre estarán en lo contra, y ahora lo único que les queda es la sandia constitucional, las cunetas y la matraca del mal llamado e inexistente concordato.

Y encima felicitarlos por el 155 cuando ellos son de lo más culpables ya que son los que mas han consentido. Porque han gobernado bastante más. Barcenas 40 millones por repatriar, Chaves y Griñan 900 millones red de clientela. Pero según su portavoz, la jueza, como ellos no se han lucrado que los absuelvan ya.

Claro que Chaves se estará partiendo el culo de risa, ya que la fiscalía le pide diez años de inhabilitación para cargo publico, con dos bemoles, a todo un presidente que presuntamente permitió los acontecimientos, mas la hija, y lo del hijo. Y todo por una puñetera fabrica de chorizos de la que solo querían el 40% de la subvención. Los del tres por ciento unos aficionaos.

Viva Cartagena

Francisco Hernández