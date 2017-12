Santiago López Castillo: "Ni limpia ni brilla ni da esplendor"

Me tienen sublevado estos "podemitas" del idioma. La panda de académicos de la lengua son una burla para los que, humildemente, cuidamos el español con el mayor celo y respeto, el signo mayor de nuestra condición humana, en palabras del insigne Octavio Paz.

Estos petimetres de la Academia española se deberían dedicar a limpiar el suelo con la fregona. La última boutade o majadería de estos vividores del sillón, con mayúscula o minúscula, con hache o sin hache, da igual, han penetrado en el oscuro lenguaje del tiempo. Cada día nos deleitan con una aberración más -las eligen por cientos-, la madre que los parió.

Son así de simples o de tontos. Arturo Pérez Reverte, que me parece un excepcional reportero, nunca académico, pese al rebufo de Luis Mª Anson, jamás se habría sentado en una silla docta del europeísmo. En su etapa de enviado especial de TVE a los conflictos bélicos, Pérez Reverte mandaba girar el nagra o magnetófono donde se escuchaban los bombardeos de guerra para hacer más real su crónica:

- "¡Me matan! ¡Me están matando...!"

Era un cojonudo. Pero a lo que voy. Reverte, también hay un Javier amigo de Leguineche, el periodista que jamás escribió una línea en favor de la pacificación de Euskadi. Me ceñí a la sabia voluntad y sapiencia de Julián Marías, Dámaso Alonso y mi inolvidable amigo Camilo José Cela para poner en solfa mis escritos y mis denuncias sobre los colegas del gremio y políticos de hosco pelaje aun a sabiendas de que el lector se pasaría mis críticas por el forro de los cojones. Y ahora, una vez más, estos penenes de chichinabo se ponen las galas de posmodernos (la coleta y esmoquin, sólo para los descabellados premios Goya y ciscarse en el ministro correspondiente del PP). Se han pavoneado, los so memos, con dar carta blanca a vocablos como "posturno", "buenismo" o "chusmear" que debe ser mearse en la chusma, esa lluvia dorada y ácida que nos invadió con el movimiento 15-M. Callan, sin embargo, los analfabetos que siguen la estela del lenguaje sexista (la izquierda toda), y, en especial, el memo de Pedro Sánchez, que busca poltrona, compañeros y compañeras, periodistas y periodistos, cuando existe un genérico que la mayoría de los escribientes desconocen.

Emociona recordar aquellos paseos que me daba con Cela cuando ambos teníamos casa en Guadalajara, y el Nobel me requería con humildad:

- "Santiago, ¿tinaja o tenaja?"

Y nos íbamos a los tomos del diccionario de la RAE. "Tenaja, acepción popular de tinaja". Qué no decir de estos vulgares de la Academia a los que les importa un huevo la ortografía. El "Miranda Podadera". No lo conocieron ni por el forro. Con mi respeto a mi lectora Carmen Matilla. Luchadora de pro, a sabiendas de que el masculino genérico no es un invento para molestar a las mujeres. Es un resto de la época pregenérica del Indoeuropeo. Periodo que también lo habrían colonizado los catalanes.