Dos plagas han asolado y asolan España

"La corrupción es el sida de la política" Íngrid Betancourt

"La estupidez es una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impide el crecimiento del bienestar y la felicidad humana" Carlo María Cipolla, historiador italiano en su ensayo "Allegro ma non troppo"

Diez fueron necesarias para fracturar el Egipto de Ramsés II. Dios tuvo que enviar diez plagas para liberar al pueblo elegido. Se valió de Moisés para conseguirlo. Diez plagas son muchas plagas y dan una idea de la fortaleza del Egipto de la época y de la fuerza y soberbia de Ramsés, así como de una organización del imperio egipcio de categoría. Le costó a Dios rendir a Ramsés. Tuvo que emplear todos sus medios para poder liberar al pueblo de Israel, pero al fin el pueblo elegido fue liberado.

Dos plagas, tan solo dos plagas han sido suficientes para resquebrajar, fracturar y hacer tambalear el Estado español. España en general y Cataluña en particular han sufrido en estos últimos años dos plagas que, a pesar de no ser bíblicas - son producto de la condición humana - han hecho y están haciendo temblar los cimientos de la Constitución en la que se ha amparado España y los españoles desde hace cuarenta años. Dos plagas: la plaga de la corrupción y la plaga de la estupidez, y puede que, en su conjunción en el tiempo, hayan sido tan nefastas para España como las diez plagas bíblicas lo fueron para el Egipto de Ramsés II.

En España, mientras los ladrones vigilaban, los guardianes dormían. Consecuencia de ello fue que España se llenó hasta arriba de prevaricaciones y robos. Desde el tres por ciento hasta la Gurtel pasando por los ERE, España ha sufrido y viene sufriendo una plaga devastadora. La piel de toro olía y huele a putrefacción en todos sus puntos cardinales y si en algún lugar esa piel es levantada, pueden verse las larvas y los gusanos y el pútrido olor se expande como una nube tóxica. Desde el más pequeño municipio hasta los ministerios la plaga de la corrupción había penetrado en el cuerpo político como el sida penetra en un organismo. Pero si hubieran sido y fueran solo los políticos, la plaga podría no haberse extendido como la niebla en Egipto. No fue así; políticos, funcionarios, empresarios, intelectuales, medios de comunicación e incluso gente del común, se pringaron y se pringan hasta las cejas por unos cuantos miles de lo que Giovanni Papini llamó el excremento del diablo: el dinero. La pestífera corrupción lo envolvió todo y los ciudadanos buscaban un culpable. Y que mejor culpable que el gobierno de turno. Los populismos, los comunismos de nuevo cuño, los mesías, los salva patrias, que hasta entonces permanecían escondidos en las cloacas del rencor y del ansia de poder, vieron como esa corrupción unida a la crisis económica, les ofrecía la oportunidad de manipular indecentemente a los ciudadanos. Y los manipularon hasta la náusea. Y estos se dejaron manipular. Y creyeron que la culpa de todo estaba en el bipartidismo. Y que la regeneración solo podría venir eliminando ese bipartidismo y, ¡por supuesto! la mayoría absoluta del gobierno y ocupando la dirección del país uno o varios de los partidos que ofrecían una Arcadia feliz, un país como el de la abeja Maya. Y en esa tontuna del sentimiento, se cegaron los ciudadanos impidiéndoles ver que los nuevos partidos y sus líderes no tenían la mínima intención de proteger a los ciudadanos de la injusticia y la pobreza, sino tan solo de lograr ocupar una plaza entre lo que ellos llamaban casta para vivir de los privilegios y las sinecuras que ello proporciona. De las últimas elecciones salió un Congreso esquizofrénico propiciado por la otra plaga que viene asolando a España desde hace años: la estupidez de unos y de otros. En Cataluña ha sucedido lo mismo, y el resultado de la plaga de la corrupción, unida a la plaga de la estupidez de creer lo que se ha dado en llamar "el relato" de los independentistas, está llevándola al colapso social y económico. Puedo asegurar que una plaga de corrupción puede fracturar a un país, pero también he de decir que la otra plaga, la de la estupidez es mucho más nociva y, posiblemente, si no hubiera llegado esta no se hubiera producido la otra. Pero de la estupidez hablaremos en mi próximo artículo.