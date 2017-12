Petimetre y enano

No hay nada peor que ser ignorante y como consecuencia, osado. El prófugo Puigdemont no sólo es un gallito de pelea, cacareando, sino que desafía al Rey, a la Reina, las infantas y a toda la fiel infantería. Este docto imbécil se permite el lujo de aconsejar a Felipe VI y dictar el discurso de fin de año. El pollo que está en tocata y fuga de Bach. Que no es una osadía sino una gilipollez. Joder con el bravucón con barretina y butifarra.

Los pijos marxistas son así. Retiran símbolos de una nación centenaria, escupen a los monarcas con dos sonoros lapos y se hacen los dialogantes. Los mismos que dieron la espalda al monarca proclamando el "entendimiento" entre comillas con pedorreta incluida. Pero es que ellos detentan la república, ah. Qué sería de los buenos catalanes -y de los malos, que también los hay- si implantaran su sistema político en toda la región. Las elecciones del 21-D resultaron una versión doble de los falaces referendos en cajas de zapatos.

A Rajoy, los datos cantan, se le ha puesto del derecho y del revés. Quisiera yo ver si a Pedrito Sánchez, un separatista de tomo y lomo, le hubieran dado dos hostias en su particular Pontevedra o que le hubieran puesto una bomba en aquel atentado automovilístico contra Aznar. La prensa, y no digamos la afín a la 6ª, marchando una de antifascistas, anticapitalistas, firmes, arr..., habrían canonizado a los de la hoz y el martini. Rajoy, trataba de concluir, es un fraile motilón por no decir un huevón, y perdón por el pareado. Pero ha levantado una crisis que no se la saltaba un gitano, y menos esos mugrientos de las rastas adornadas con polvo y telarañas.

De ZP, nadie se acuerda. El mastuerzo socialista -estoy cansado de repetirlo- es el causante de esta degeneración catalana. Él fue quien alentó aquello de venid y vamos todos que os daré todo lo que me pidáis. Él, como la marxista alcaldesa de Madrid, ¡ay Carmena!, no sólo están dejando España como un solar sino que nos han llenado la nación de refugiados pero ninguno de ellos/as se ha dignado acoger en sus reservas -lujosos chalés multimillonarios- a esos seres que, se viene demostrando, tienen no pocos antecedentes delictivos. Pero es muy progre izar la bandera del subdesarrollo y dar alojo al movimiento ocupa.

Encima, seres deformes como Echenique, que tanto me recuerda a Stephen Hawking, se erigen en grandes consejeros de los antisistema. Y, finalmente, las consultas turísticas en las urgencias de nuestros grandes hospitales. Recordaré toda la vida cómo una noche mi nonagenaria madre hubo de aguardar en La Paz hasta las dos de la madrugada para que le hicieran unas radiografías. Primero, los de afuera, después los de adentro. Celebro que los españoles seamos tan solidarios pero no gilipollas.

De tantos sin papeles estamos empapelados. Sálvese el que pueda.