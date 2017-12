Francisco Hernández: "El PP adelgaza en los Condados Catalanes y engorda en el resto del Reino"

Ya se celebraron las elecciones al parlamento catalán, y lo único que ha conseguido maese Rajoy, es liquidar a un pp., que en sus mejores momentos con la señora de las escuchas llego a conseguir 19 representantes. Y aplicando lo que el amigo defenestrado por orden del muy honorable, vaticinó.

Solo que en este caso el general fue acompañado de unos 20.000 hombres del orden, mal pagados y por lo que se ve mal alimentados, que se vaya preparando el cabo compra, que al final será el culpable de la investigación abierta por el muy honorable ministro del interior.

Los presos de este país, incluidos los malhechores de la política , esos que se lo han estado llevando crudo, cenaron esta noche buena, con un presupuesto de unos 3,5 euros por barba, bastante mejor que nuestros policía y guardias civiles embarcados, que los despacharon con unos espaguetis, una croquetas presuntamente bien descongeladas, y algún mejillón de saldo o lo que es lo mismo la proteína del obrero.

Ahora tendremos que esperar hasta febrero, con la misma matraca, para que estos desertores de su ideología fascista, separatista e independentista formen gobierno en el tiempo de descuento. Y parece que puede ser, el comienzo del fin del nacionalismo, si la JUSTICIA, lenta, excesivamente lenta actúa y el gobierno se mantiene al margen. Que Riverita trinque 37 representantes es la prueba de que el pp.

No funciona en los condados catalanes, y que los catalanes en su inmensa mayoría por primera vez dan el triunfo a una España constitucional. Aunque ese montón de familias pudientes bien acomodadas y que manejan la pasta quieran seguir subidas en la bellota del poder al mejor estilo de los pujoles. Todos los que votan a ERC no son independentistas y todos los que votan a puigpodemon no son unos descerebrados aunque así lo parezca.

Pero yo a lo mío la lucha informativa en favor de la desinformación en la enseñanza obligatoria. Lo que los hermanos musulmanes de la educación esconden.

NICOLAE CEAUSESCU, otro de los ladrones y genocidas que cayó hace tres telediarios, y que estos energúmenos comuneros de los círculos desconocen, dado el nivel de sus señorías.

Nicolae nació en Scornicesti, Reino de Rumania en 1918, se caso con Elena Petrescu, mas conocida por Elena ceausescu, se conocieron como es normal en estos tipejos en la cárcel y cuando Nicolae se hace con las riendas del partido y mas tarde con el gobierno, lo normal la nombra vicepresidenta del gobierno y jefa del partido comunista; una pájara de cuidado.

Los conflictos y enfrentamientos a finales de diciembre de 1989, terminaron con el final del régimen de ceausescu. Este asesino, y genocida que cantó la INTERNACIONAL, al igual que la cantan los del 6.25 después de cada reunión y comilonas, presuntamente con dinero publico al estilo de esas que se pegan en Asturias, con el jefe de los sindicalistas, ese que heredó los millóncejos de euros del bar que regentaba su señora madre, y que los ganó con inmenso esfuerzo y trabajo muy honradamente, el que acompañaba en los fiestorros el descamisao con pañuelo rojo al cuello, y del que nunca más se ha sabido, pues los socialdemócratas esto, lo saben manejar muy bien y los ineptos peperos, no saben ni explotar, ni informar el poco bien que hacen.

Pero eso si cuando la hacen, los recolocan en buenas embajadas con suculentas nominas del IRPF. Y sin pasar por la escuela de la diplomacia que es lo que más mérito tiene. Estos coge ajos una vez salen de la política valen para todo.

"! Viva la Rumania Socialista, libre e independiente ¡(la historia me Vengará)" esto fue lo que gritó, antes de comenzar a cantar la internacional. Camino del paredón.

Otro buen estalinista de esos que les gustan a los de los círculos, que en los pocos días que duro la revuelta popular, se cargo 80.000 seres humanos intentando reprimir al pueblo, agotado y como es costumbre hambriento. Les venía bien aquello de tanto monta, monta tanto Elena como Nicolae, la represora Elena esposa y vicepresidenta del gobierno además de presidenta de la comisión de control del partido, algo así como nuestra Lola congresista. Siempre colocando a los seres mas queridos, esposas, novias, cuñaos etc.

Gobernaron Rumania con la hoz y el martillo durante 20 años, este tirano y su esposa fueron fusilados por genocidas, la condena impuesta, la pena capital, y la confiscación de todos sus bienes materiales. Esta condena fue aplicada tan solo 8 días después de conocerse su brutal represión sobre el pueblo, por las fuerzas especiales del régimen, y la policía secreta del mismo que funcionaba en casi todas las regiones del país. Es de reseñar que estos no especularon con la vivienda, ni les prestaba el dinero la abuelita, estos se llevaron miles de millones de dólares de los años 80 que colocaron en bancos extranjeros, como buenos comunistas, socialistas y estalinistas. Repartiendo el dinero de los demás y quedándose con la mejor parte.

Fue en 1965, cuando el despótico Ceausescu, se hizo con el poder del partido comunista rumano, tras la muerte del líder Gheorghin-Dej. Este pájaro comunista, asesino y genocida, también intento alejarse de los dictados de Moscú y con él Rumania quiso ser otra de las rebeldes dentro del Pacto de Varsovia, oponiéndose a la invasión soviética a Checoslovaquia en agosto de 1968, que puso fin a la primavera de Praga., debe de ser verdad eso de que la primavera la sangre altera. Al contrario que el asesino Tito, Ceausescu no pudo romper con la "Doctrina Brezhnev" de soberanía limitada de los países satélites.

En los comienzos la población pareció acompañar al genocida, (algo así como los cinco millones de votos del machito, porque ya lo de macho va a ser demasiado). Extraño pero muy cierto.

Dense cuenta de lo que es capaz la política de los estados, ya que este genocida consumado fue recibido por estadistas de las principales potencencias, además de ser el primer país comunista en reconocer la republica Federal Alemana, y el primero en entrar como miembro del fondo monetario internacional. Hermosa vista la de los estadistas.

En el 70 visitó Bucarest el presidente de los EEUU Richard Nixon y en el 78 fue recibido en la Casa Blanca por Jimmy Carter y dos meses mas tarde por la propia reina Isabel II en el palacio de Buckingham y no me extraña que Pablito machito se venga arriba, cuando lee, que 1983 el vicepresidente George Bush llegó a llamar a ceausescu "THE GOOD Communist" deduzco que entre otras cosas seria por aquello del falso enfrentamiento a la política de Moscú.

Como buen estratega, se acercó a la república popular China, que por esas fechas estaba enfrentada a la Unión Soviética. Como tenia algo mas que ego, como todos estos podemitas, y se creyó que era un gran estadista de primera clase, algo así como el machito, intento convertirse nada mas y nada menos que en el mediador en la crisis Árabe-Israelí, intentando mediar entre Rusia y Occidente. Siendo bueno decir que era otro enfermo que tenía delirios de persecución viendo enemigos por todas partes; quiso inmortalizarse en los 80, construyendo el palacio presidencial más grande de la historia, para ello no dudo en derribar manzanas enteras del barrio histórico de la capital.

Los crímenes sobre los disidentes las torturas en las cárceles del régimen, alcanzaron proporciones inimaginables, a través de la seguridad del estado, convirtió el país en una red de delatores e intrigadores, hasta no dejar ni un vestigio de libertad, con único fin, el del el enriquecimiento personal, véase el maduro actual, la similitudes que tienen todos estos tipejos, a la hora de cobrar informes tipo monedero, o cobrar de los países acólitos y así pasar de milieuristas asociados a nuevos ricos de cava y caviar. Al final de su régimen se estimó que había robado miles de millones de dólares de las arcas públicas, desviándolos a cuentas personales en Austria.

Este al igual que sus colegas del proletariado estalinista, para pagar los intereses de la deuda, decidió exportar la totalidad de la producción agrícola e industrial. El pueblo rumano se convirtió en un pueblo de verdaderos sobrevivientes, racionamientos de comida, hasta llegó a dar orden de que en los hospitales NO SE ATENDIERA A MAYORES DE 60 AÑOS, limitó la radio y la televisión a tan solo unas pocas horas diarias, tan solo para instruir y adoctrinar al pueblo, estilo tv3, o haló presidente, solo que le llamaron el "CONDUCTOR" y su esposa.

En noviembre del 89 fue reelegido como líder, y ceausescu continuo con su matraca de repetir las virtudes del comunismo y los logros de sus 25 años "revolucionarios" calificando las protestas iniciadas en Timisoara como hace aquí el coletas "diciendo que eran agitadores fascistas que quieren terminar con el socialismo" solo que esta vez, la población hambrienta le daba la espalda, junto al boca a boca y las emisoras de radio exteriores, alertaban a la población de los verdaderos acaecimientos en Timisoara.

El miedo esta vez si que había cambiado de bando Pablete, ahora era ceausescu el silbado, pitado y cuestionado por su pueblo subyugado y sometido, en cuestión de minutos pasó a ser un cruel dictador y un aterrado anciano. Intentó huir junto con su esposa del palacio presidencial en un helicóptero, pero los mismos miembros de su guardia, toma nota Pablete, pasaron a ser sus carceleros.

Y rápidamente fue detenido por exintegrantes de sus fuerzas armadas, que lo sometieron como dije anteriormente a un juicio sumarísimo en la mañana del 25 de diciembre de 1989, un tribunal militar, formado de urgencia, lo declaró culpable de genocidio y de robo de bienes del país, sometiendo a la población a la escasez y miseria.

LO FUSILARON. Dos años mas tarde la disolución del imperio soviético en navidad de 1991. ¿Por qué seria?

Su madre, hija de un oficial del ejercito de Tudor Vladimisescu y su padre un pastor de Gorj, como ven casi siempre proceden de familias bien acomodadas y pudientes. Un déspota que se hacia llamar: el Danubio azul del socialismo y que en 1982 también fue visitado por nuestro ilustre Carrillo siendo secretario general del PCE. Y que liquido a 4000 seres humanos en Timisoara en cuestión de minutos. Estos son los maestros de nuestros profesores podemitas de ahí que se les ponga dura cuando ven un policía por los suelos pateado o salgan en defensa de los que se presentan en una manifestación cargados de explosivos.

O sacan a hostias a una señora embarazada de su negocio. O tienen cortijos en tierras baldías con bodega y una veintena de habitaciones de invitados, no es de extrañar que tengan que asaltar los supermercados; pero claro ahora trincan 12 sueldo mínimos mensuales.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.