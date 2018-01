Francisco Hernández.: "Riverita comienza a enseñar la patita"

Que bella es la Navidad, días de felicidad de ilusiones y de amores, que bella es la Navidad.- o al menos eso creo recordar que decía la canción; ya deben de haber pasado los Reyes Magos, y esta patulea de los nuevos políticos, algunas con más años que moscas en el rabo de una vaca en agosto, los que venían a terminar con el bipartidismo y con la viejas castas y tan solo son mas de lo mismo.

Pero eso si, acabar con la navidad, y con todo lo que huela a cristianismo, eso lo tienen mas claro que la manduca, a ver como las mamás explican a sus pupilos y baluartes infantiles este año lo de la cabalgata de Reyes, dado que lo que se está oyendo, del Rey Gaspargay, Melchor el lésbico o Baltasar el transexual, todos acompañados de sus señorías los pajilleros camelleros.

Formaran parte del gran desfile infantil, al que algunos, de bien pequeños, no eran llevados por su papis porque eso de ver a los Reyes Magos montado detrás de un tractor no les parecía convincente y menos repartiendo huevos duros y habas. Y todo estos es posible gracias a quien, a quien, a los de siempre, a los del Pasoe esos del 6.25 que iban a arrasar en la Ciudad Condal y lo que están es en la UVI del bailondongo.

No se donde escuche que los de la CUP, Los del 3% y los cristianos republicanos no han ido a trabajar al Congreso estos días que se esta votando la propuesta para derogar o sacar del código penal, la prisión permanente revisable o como se diga. Y porque a Riverita se le ve la patita, porque el lobo se ha puesto la piel de cordero y esta comenzando como en el cuento a enseñar la patita por debajo de la puerta.

SE HA ABSTENIDO, y coletarios de extrema izquierda mas los compinches del pasoe, votan en contra, y mas de lo mismo, el PP de los 187 diputados años atrás, trincado por los testículos y nuestros hijas, nietas y mujeres vuelven a estar en peligro, gracias al poder legislativo o lo que es lo mismo, los coge ajos, con todos mi respetos a los manchegos.

Los indocumentados estos, sin cualificación política y que continúan protegiendo a los malhechores, incluidos violadores, asesinos y le echan la culpa al código garantista, ante la duda el reo a paseo, a pesar que sicólogos, siquiatras y policías aseguren que volverán a delinquir. En cuantas naciones del mundo civilizado el objetivo es el de reinsertad en la sociedad a un asesino, pederasta o violador, en la nación de naciones socialistas española.

Y luego le zumbamos al poder judicial y a los jueces de vigilancia penitenciaria, pero Hacienda funciona como un tiro, y la actualizan a diario, el régimen penitenciario todavía no han tenido tiempo de actualizarlo, claro esta que sus señorías no tienen problemas, todos viven en zonas bien protegidas, con vigilancias privadas estilo la moraleja, con guardias civiles en la puerta de la residencia en su garita.

Y el señor Villegas hoy ha estado de traca, sus objetivos, doña Pilar Barreiros, senadora y más conocida en Cartagena por doña Pilar farolas ya que nos iluminó muy, pero que muy bien, el Parque del Amor. Y si no hubiera sido por ella, Cartagena seguiría siendo un pueblucho. Y no la gran ciudad que es a fecha de hoy.

Si en lugar de llamarse Diana Quer, o Marta del Castillo, Juana Pérez, hipotéticamente se llamara Diana Zapatero, Marta Rubalcaba, o Juana Suárez, ustedes no piensan que ya habrían legislado estos ineptos sin preparación alguna, ya de una vez por todas.

No estos quieren para el pueblo colegios públicos y para sus hijos colegios de esos trilingües o alemanes, estos quieren para los obreros hospitales públicos y ellos a parir a clínica Rubens, estos a vivir en la moraleja o en el hotel como hacia el de Unió, los demás a guetos de protección oficial.

Estos quieren muchas mezquitas por eso de la alianza de civilizaciones y trincar las catedrales para hacer comunas y criar a los hijos comuneros, estos quieren trenes de cercanías y autobuses para los obreros y ellos en el AVE para Sevilla o Barcelona.

Estos quieren sueldo de 735 euros para los obreros y ellos 7350 eurazos de lunes a jueves a.i.y riverita que iba a terminar con los coches oficiales, hay los mismos o más, las diputaciones continúan intactas, el Senado inoperante continua intacto, las empresas publicas las mismas de siempre o alguna más, es verdad que ellos al no tocar pelo, aún no tienes mucha corrupción y aunque hay que felicitarlos por ser la primera vez que en los condados catalanes gana un partido normal y no un partido de vividores burgueses, véase el caso Jordi Pujol puesto en libertad moviendo los millonzazos que ha movido, por la miseria que le han puesto y encima se ríe del juez diciendo que se lo prestan los amigos.

Ahora solo falta poner en libertad al Junqueras y vuelta a empezar con la matraca. Dios quiera que sus señorías lo dejen en el talego, por golpista político, mas cruel que el teniente coronel Tejero, este al menos violentó y puso en peligro a sus señorías y no a todo un pueblo humilde y trabajador.

Así que pueblo de España Riverita nos engaña, cada vez más colocados y cómplices en Andalucía, en Murcia y en la Nación, objetivo cumplido:

QUITATE TU QUE ME PONGA YO. Dicen que se están afiliando al naranjito a puñaos y que se están creando asociaciones en distritos para hacer partido, que listos somos los españoles cuando vemos una oportunidad de trincar.

PONERME DONDE HAYA QUE DE LLEVARME YA ME ENCARGO YO. Y que me dicen de los coroneles de nuestra gran guardia civil, a seguir trabajando que hay 4000 desaparecidos y no les hagáis el juego a los políticos. Si yo fuese el padre de Marta del Castillo estaría bien cabreao con el legislador, lo que decía antes, es mi opinión.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.