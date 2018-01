Sanchez Dragó la lía parda con una columna en la que confiesa haberle dado a todo...en el sexo

Hay que reconocerle que los tiene bien puestos y que a su edad ya no está para medias tintas. Sánchez Drago, que dedica su tribuna de este 7 de enero de 2018 en El Mundo, a hablar de la mamarrachada que suponen esas cabalgatas llenas de drag queens y personajes pintorescos, reconoce, como quien no quiere la cosa, a haberle dado a todo...en lo que a sexo se refiere.

Inicia así su reflexión:

Añade que:

Deja claro que no va a tolerar adoctrinamientos:

No permitiré que las imágenes de la patochada de Vallecas lo confundan. Ladren y espumajeen los soplones y sayones de las redes como lo han hecho con mi amigo Luis del Val. Ni siquiera me enteraré, pues nunca entro en ellas. No hablo así por homofobia. Nada tengo contra la homosexualidad ni contra la transexualidad. ¡Pero si yo mismo, en ocasiones, las he practicado! No es un secreto. Pero estoy a favor de los mitos, de los ritos, de las leyendas, de las fábulas, de los cuentos infantiles... Por algo soy el Lobo Feroz. También estoy a favor de la jerarquía, que es la liturgia de la excelencia, y en contra de la igualdad. Los reyes son reyes, no pajes, y las reinas, reinas, no modistillas.