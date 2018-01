Carros y barros

Ser de la CUP es lo mismo,

Cual hoy lo vemos al uso,

Que tener el seso obtuso,

Ser también un sinapismo

Y en Política un intruso;

Dado que son una cuadra,

Tal esta imagen les cuadra,

Pues quien no hoza, rebuzna,

Si no es un pelma, espeluzna,

Y si no, peor: es que ladra;

Y bien hace de continuo,

Y no tan solo una vez,

Tal raya su estupidez,

Quien a la CUP es asiduo,

El confundir prez con hez;

Es su cultura tan lerda

Que les va el llamar cerda

A la Inés por su victoria,

Vomitando, si no escoria,

Algo peor: mucha mierda;

Son más bien malos clientes

De artículos de limpieza,

Pues en lavarse, destreza

Poner estas sucias gentes,

Es toda una proeza;

Incluso con emoción,

Sienten no ser del montón

De estos ilustres patanes,

Porque no son catalanes,

El Iglesias y el Garzón;

De Cataluña son carros,

A tope de hez sus cacharros,

Que hacen rueda por los barros

De otra DUI... ¡Ya hay que ser guarros!.