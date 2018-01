La fuerza del Estado

La decisión del Tribunal Supremo de mantener a Junqueras en prisión preventiva, tiene un efecto muy directo sobre Puigdemont, y es que éste, definitivamente no va a volver, ha recibido, por si tenía alguna duda, el mensaje clarificador, de que no hay resquicio legal alguno para evitar su detención e ingreso en prisión tan pronto pise territorio español.

Y es que una tentativa de declaración unilateral de independencia, solo se podría contemplar desde una debilidad del Estado y se produjo precisamente, por la creencia de los independentistas de que el Estado era débil, y lo creían porque durante varias décadas habían incumplido innumerables sentencias y no había pasado nada, lo cual, era un síntoma evidente de debilidad.

Pero el Estado, o por lo menos uno de sus poderes, ha dado muestras de fuerza.

El hecho de que Junqueras y otros permanezcan en prisión es para los independentistas un síntoma alarmante de que el intento de proclamación de independencia no va a quedar impune, y de que no solo van a ir a la cárcel quienes están en prisión preventiva, sino muchos de los que están en libertad bajo fianza, además de la mayoría de los huidos, e incluso algunos que no han sido detenidos.

Con este panorama, a ver quién es el valiente que se atreve a echarle un nuevo pulso al Estado a sabiendas de que puede perder su patrimonio, terminar con sus huesos en la cárcel o ambas cosas.

La verdad es que las grandes gestas independentistas siempre han sido lideradas por personas sin miedo, a los que no les importaba la prisión, estaban incluso dispuestos a dar su vida en el empeño, por héroes en definitiva.

En el independentismo catalán hay sentimiento pero pocas ganas de arriesgar, siquiera una multa. Yo no veo a ningún líder independentista catalán con el sello de héroe potencial, de momento.

Ahora bien, si el Estado, o mejor dicho, algún gobierno presente o futuro, por conveniencias políticas concede indultos "preventivos" como proponía el fracasado Iceta, u otras medidas de gracia a quien haya delinquido, entonces será más de lo mismo, mas problemas en el futuro próximo.

No es broma