Adios, Artur Mas 2018

No me importa que te vayas

del PDeCAP

ni me importa que te sigan

otros tropecientos más

tan indignos como tú

de emplear al catalán

como moneda de cambio

para su prosperidad.

Lo que me importa es saberte

hundido en el albañal

del Palau del tres por ciento

que te quisiste apañar

con desprecio del incauto

votador ocasional.

¡Ay de ti, tonto del haba,

que listo te creerás

saltando del convergente

al esquerroso frontal

en pro de la independencia

que no llegará jamás

porque Cataluña es

patrimonio nacional

y ningún españolito

se la dejará escapar!

¿Qué fue del seny de entonces

con Jordi Pujol al par?

¿Adónde se te quedó

o adónde se fue a parar,

rotos los lazos cordiales,

rota incluso la amistad?

No me lo cuentes, lo sé

y no lo puedo olvidar.

Hoy lloras como Boabdil

dejando Granada atrás

y ni siquiera tus fieles

te acompañan a llorar.

Llora, llora y vete a casa

o a la cárcel a penar,

que bastantes causas tienes

que rendir y que saldar.