El cambio reside en ustedes mismos, no en el nombre del partido

Estimado Pablo Iglesias:

En cuestión a la noticia que publicó El Periódico hace una semana (Domingo 07/01/2018); acabo de conocer las intenciones que tanto usted como los demás miembros de su partido tienen en mente de cara a las elecciones autonómicas del 2019 y las generales del 2020. La aspiración que usted tiene, para afrontar dichos sufragios y obtener más votos de los españoles y españolas tras su "delicada" intervención en Vistalegre 2; es cambiar nombre de su partido.

Desde un punto de vista político, cambiar de nombre podría ser una buena estrategia para limpiar la reputación de Podemos; y asimismo para obtener o recuperar el tercio de los votos que perdieron tras las últimas elecciones de Junio del 2016 (según el diario "Libertad Digital"). Sin embargo, a mi juicio, esto no será suficiente para conseguir su propósito.

Desde mi punto de vista como ex simpatizante de la formación morada considero que el cambio no está en el nombre o en el eslogan del partido; está en ustedes mismos y en sus formas de hacer política. ¿Cuántas personas hemos sido las que confiamos en ustedes desde el principio pensando que eran diferentes y que nos hemos sentido decepcionadas tras sus últimas mediaciones? Muchas personas estiman que la decadencia de Podemos comenzó a raíz de Vistalegre 2; sin embargo yo no lo considero así. Que Podemos haya caído en picado (según las estadísticas) y que mucha gente haya dejado de respaldarles es debido a las dos últimas mociones de censura que ustedes presentaron contra el Partido Popular, y en la que no contaron con el apoyo de ninguna formación política de izquierdas, y que por cierto resultaron totalmente fallidas.

Si quieren ganar más votos, ganar elecciones, hacer que la gente vuelva a confiar en ustedes ¡cambien! Establezcan unas ideas y unas propuestas electorales claras; siéntense con otras facciones políticas y negocien; tengan estrategias; no hagan show político; demuestren que son capaces de rectificar levantarse y remontar; y por favor, no decepcionen a los ciudadanos y cumplan lo que prometen, pues en ocasiones valen más los hechos que las palabras. Solo así podrán lograr que Podemos vuelva a ser lo que era antes y podrán presentarse la única alternativa fiable al Partido Socialista.