Mahmud Abbas a Trump “Así se te hunda la casa encima”

Yo soy andaluz y aún perduran en mi tierra, expresiones propia de tantos años como tuvimos a los árabes ocupándonos y esta frase del Presidente de la Organización de Palestina, es típica de los países Árabes "Así se te caiga la casa encima"

El cabreo supino que tiene con haber perdido a su aliado y amigo, el ex presidente Obama, haber reconocido Estados Unidos a Jerusalén como la capital de Israel, que por mandato del Presidente Trump se ha eliminado la ayuda a UNRWA (Un programa dentro de la ONU, dedicado solo a la OLP) y la amenaza de perder los casi 400 millones de dólares de USA para sus presupuestos y que le seguirán no pocos países que están harto de la misma cantinela, no es un buen desayuno para este 2018.

Pero lógico, después de casi 80 años que están abusando de todos los ciudadanos de países tanto Europeos como otros que dedican buena parte de sus ingresos a sostener a países que por una razón u otra no salen de sus círculos viciosos que los hunde más y más en sus agujeros9...

Desde Arafat hasta Abbas se han ido creando partidos, facciones, grupos y frentes populares con más de una docena de ellos, repartido por todos los países del mundo y viviendo todos ellos del mismo fondo, sin actividades comerciales o industriales que ayuden a la permanente sangría económica de la buena voluntad del resto de países, algunos de los cuales ven mermadas sus ayudadas por mantener a estos defraudadores y a un sin número de líderes, oficiales, ejecutivos, representantes, directivos, con oficinas llenas de trabajadores, sueldos y gastos pagados y con unas casa en Ramalah, que parecen Tal Majal en lugar de casas (si no me crees, ve y míralo tú mismo).

Pero por si fuera poco, también dedican buena parte de esos ingresos, para poder mantener el caudal necesario de terroristas dispuestos a sacrificarse por sus prometidas vírgenes y para asegurar la estabilidad económica del resto de sus familias, por ello están dispuesto a morir y así dejar una pensión vitalicia a sus progenitores y claro sus padres, escogen al más tonto de sus hijos y lo ofrecen a tal efecto, encantados de que mueran por Ala, el cual me imagino esta abrumado por no saber de dónde tiene que sacar tantas vírgenes si no les llegan.

Este año va ser un año interesante, Alfatah ya está diciendo que "Esto se veía venir". Hamas sin empleo en Siria o Irak, busca un hueco en Gaza antes de que ISIS lo haga; e Irán no está segura de poder hacer frente a casi 3K millones anuales que representa el presupuesto de la OLP ella solita, si el resto de países empieza a considerar que ya ha pagado bastante por poco más de un millón de refugiados palestinos de 1947.

Irán y el resto de países Árabes, pagan solo para la parte bélica y acciones terrorista, pero no están dispuestos a pagar por nada más (parece que para Podemos tampoco), así que la única salida es la guerra.